A koronavírus tönkretette a kisbefektetőket védő EU-s szabályt, Brüsszel új megoldást sürget

A brüsszeli jogalkotók figyelmeztetést küldtek a tagállami felügyeleti szerveknek arról, hogy január végégig pontot kell tenni a PRIIPs-szel kapcsolatban felmerülő kérdésekre – írja a Financial Times.

A PRIIPs-szel kapcsolatban gyakorta megfogalmazódtak azok a negatívumok, hogy bár eredeti célja szerint segítenie kellene a lakossági befektetőket a számukra legmegfelelőbb befektetési terméket megtalálni, túlzottan optimista jövőbeni hozam-forgatókönyvek felvázolására hagy teret a szolgáltatóknak, félrevezetve ezzel és a költségekkel az ügyfeleket.

Az Európai Bizottság január végi határidőt szabott meg a nagy felügyeleti szerveknek ahhoz, hogy megoldják a költség- és hozam forgatókönyvekkel kapcsolatban felmerült kérdéseket, de mindeddig nem nagyon érkeztek erre javaslatok. A bizottság pénzügyi szolgáltatási területének vezetője egy levélben arról beszélt, hogy megállapodás hiányában is megtesz minden szükséges lépést Brüsszel.

Mi az a PRIIPs?



A PRIIPst 2018-ban vezették be az EU-ban (a MiFID 2-vel karöltve), azzal a céllal, hogy érthetőbbé tegyék a kisbefektetők számára a befektetési termékeket. A rendelet a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel (ún. PRIIP-ekkel) kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (KID-ek) tartalmára vonatkozó szabályozástechnikai sztenderdeket határozza meg, úgy, mint a kockázati mutató vagy a teljesítmény forgatókönyvek feltüntetése. A kockázati besorolás azoknak a befektetőknek nem jelenthet nagy újdonságot, akik rendszeresen fektetnek befektetési alapokba, ott ez a mutató már régóta elérhető. Az újdonság inkább abban áll, hogy mindezt kiterjesztették a megtakarítási célú életbiztosításokra (nyugdíjbiztosításokra) is.

Az európai alapkezelőket tömörítő Efama attól tart, hogy a bizottság olyan módosításokat tervez végrehajtani a PRIIPs rendeletben, amely már a befektetési lapokat is arra kötelezné, hogy költség- és hozam-forgatókönyveket készítsen a jövőre vonatkozóan, holott mindeddig ez az előírás rájuk nem vonatkozott. A befektetési alapok kivételes helyzete idén jár le, jövőre már nekik is meg kell felelniük a PRIIPs előírásainak. Az Efama szerint további 12 hónappal ki kellene tolni a befektetési alapok megfelelési határidejét, hogy legyen ideje a szakmának az esetleges új javaslatokat is átvenniük.

A bizottság többek között új számítási metódust javasolt a jövőbeni hozamok és költségek felvázolására, hogy azok reálisabb képet fessenek. A szcenáriókkal kapcsolatban tavaly márciusban jöttek elő az első problémák, amikor nagyot estek a piacok a koronavírus-válság miatt.

