Gatyába rázza a világ legnagyobb alapkezelője a cégeket: zöldülsz vagy repülsz

A világ legnagyobb alapkezelőjének számító BlackRock figyelmeztetést adott ki az alapjaiban megtalálható vállalatoknak: vagy elérik 2050-re a zéró kibocsátást vagy repülnek az alapkezelő portfólióiból – írja a Financial Times.

Larry Fink, a BlackRock vezére egy levélben ír arról, hogy a befektetési piacon végbemenő tektonikus változások hamarabb jönnek, mint azt korábban gondolta. A befektetők a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) szempontokat előtérbe helyező vállalatok felé irányítják megtakarításaikat, így szerinte nincs olyan cég a világon, amelynek üzleti modelljét ne befolyásolná egy zéró kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás.

A közel 8700 milliárd dolláros kezelt vagyonával a BlackRock világszerte nagyon sok vállalatba fektet. A zöld célok elérése érdekében pedig arra kéri az alapkezelő a portfólióiban szereplő cégeket, hogy tegyék közé, miképpen tudják vállalni, hogy 2050-re ne bocsássanak ki több széndioxidot, mint amennyit a légkörből kivonnak.

A befektetőknek küldött másik levélben a BlackRock olyan kockázatmenedzsmentre vonatkozó lehetőségeket osztott meg ügyfeleivel, amelyekkel fel tudnak készülni egy zéró kibocsátású világrendre. Azt is elmondták, hogy amelyik vállalat nem vállalja a zöldülést, az ki is kerülhet az alapkezelői alapjainak befektetései közül, ha veszélyezteti ezzel a befektetők elérhető hozamát. Fink szerint azok a cégek, amelyek nem készülnek fel időben az új világrendre, az üzleti és értékeltségi mutatóikban is veszteni fognak versenytársaikkal szemben, nem beszélve a részvényesek bizalmának elvesztéséről.

A BlackRock vezére levelében kitért arra is, hogy tavaly a fenntartható befektetéseket reprezentáló indexek négyötöde felülteljesítették referenciaindexeiket, ami azt mutatja, hogy az ESG-szempontok már most befolyásolják a részvényárakat, ez a fenntarthatósági prémium. A BlackRockon kívül egyébként egy sor másik nagy alapkezelő is bejelentette, hogy portfólióikat 2050-re zéró kibocsátásúvá szeretnék alakítani.

Címlapkép: Shutterstock