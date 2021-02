Amundi: a járványnak még messze nincs vége, de az aggodalmak zárójelbe kerültek

Közösséget építünk!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Az év elején határozottan, már-már túlzottan is optimista várakozásokkal tekintett a befektetők többsége az előttünk álló esztendőre. Bár a járványnak még messze nincs vége, a vakcinák megjelenésével ezek az aggodalmak zárójelbe kerültek. A január végi részvénypiaci korrekción átnézve azt látjuk, hogy a piacok továbbra is a Covid utáni időszakot árazzák, mely az év első hónapjainak gyengélkedését követően világszerte határozott gazdasági fellendülést hozhat.

A befektetők számára a globális politikai kockázati térkép is határozottan pozitív képet mutat, főleg az amerikai elnökválasztás eredményét követően. Január elején némi aggodalmat okozhatott, hogy megkérdőjeleződött a kiegyensúlyozott politikai felállás az USA-ban: a republikánusok az elnökválasztás elbukását követően a korábbi szenátusi többségtől is elbúcsúzhattak. Így gyakorlatilag a kongresszus mellett a szenátus és az elnöki szék is a demokraták irányítása alá került, ami csökkenti a rendszerben lévő fékeket és ellensúlyokat.

A részvénypiacokon jelenlegi árazási szinteket, az általános „túlvettséget”, valamint a befektetési alapokban lévő alacsony készpénzállományt tekintve azonban úgy tűnt, hogy a piac megérett egy korrekcióra, ami január végén be is következett, bár mértéke nem volt jelentős.

Ugyanakkor a rövid távú esetleges megingásokon átnézve, a teljes 2021-es évet tekintve úgy tűnik, hogy minden adott lehet egy újabb kedvező évhez a türelmes befektetők számára. A részvénypiaci emelkedés üteme ugyanakkor jóval mérsékeltebb lehet az előző bő évtizedben megszokottnál, illetve számos döccenő kísérheti a várhatóan enyhén emelkedő trendet.

A január végi korrekcióra a fejlett és fejlődő részvénypiacokon vételi lehetőségként tekintünk és a már meglévő jelentős részvényhányadunk további növelésére használjuk fel.

Eredeti tervünk alapján haladunk tehát tovább a portfólióépítésben, újabb 5%-ponttal növeljük a részvénysúlyt, ami ezzel eléri a 55%-ot. Emlékeztetésképpen, tavaly április végén még a portfólió részvényhányadát egy óvatos 10%-ban határoztuk meg. Akkori tervünk az volt, hogy ezt majd havi 5%-ponttal emeljük 12 hónapon át az időzítési kockázatot minimalizálandó, így a maximális részvénysúly 70% lehet 2021 áprilisának végére.

A stratégiánk továbbra is az, hogy a Covid 19 által fémjelzett rázós időszakban fokozatosan növeljük a részvénysúlyt a lemaradó piacokon, lehetőleg a korrekciókat megvéve („buy the dips”), hogy a világgazdaság „normalizálódását” már jelentős kockázati kitettséggel várjuk, relatíve nyomott árazású eszközökben.

Az 5%-os részvénysúly emelést ezúttal is kelet-közép-európai részvények formájában valósítjuk meg. A KKE-i régiós részvénypiac felzárkózásának folytatódására számítunk, amit a még mindig alacsony árazás mellett a lengyel-magyar vétó elmaradása is segíthet. Azok a vállalatok, amik márciusban jellemzően közel lefelezték árfolyamukat (főleg a bank és energia szektorban) különösen izgalmasak lehetnek még az elmúlt három hónapban látott 30-35%-os emelkedések után is tekintve, hogy esetükben még mindig van tere a felzárkózásra értékeltségi alapon, arról nem is beszélve, hogy előbb-utóbb az osztalékcsapokat is megnyithatják KKE-i régiós vállalatok.

A portfólióban az arany súlyát 15%-on tartjuk. Az ingatlan kitettségünk továbbra is minimális, a portfólió 5%-át alkotja. A készpénz állományunkat 20%-ról 15%-ra csökkentettük a részvények javára."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.