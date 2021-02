Diófa: Javuló konjunktúrakilátások, mérsékelt kockázatok

Közösséget építünk!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Az amerikai indexek új történelmi csúcsra emelkedtek januárban, és az európai részvénypiacok is optimista hangulatban kezdték az évet. A koronavírus elleni oltóanyagok polgári forgalmazásnak tavaly decemberi elindítása felerősítette a reményeket, hogy a világgazdaság működése a korábbi várakozásokhoz képest gyorsabban visszatérhet a pandémia előtti állapotába. A civil lakosság átoltottsága regionális összehasonlításban egyelőre jelentős divergenciát mutat, viszont az év második felére a kezdeti logisztikai nehézségek ellenére elérheti azt a szintet, amely mellett a járvány által leginkább érintett ágazatok és régiók is újranyithatnak. Alapvetően a nagy munkaerő-felszívó hatással bíró szolgáltató szektor ágazatait sújtják leginkább a megbetegedések miatt még év elején is érvényben lévő korlátozások, mint a szabadidő tevékenységek, a turizmus, a polgári légiforgalom, a szálloda- és a vendéglátóipar.

Az oltóanyagok terítésével folyamatos javuló járványhelyzet erősíti annak valószínűségét, hogy a világgazdasági növekedés tovább gyorsulhat az idei évben, és egyelőre nincsenek arra utaló jelek sem, hogy a kormányzatok visszafognák a gazdaságélénkítő programokat, vagy a jegybankok szigorítanák monetáris politikájukat. A FED és az EKB a tavaly év végi korlátozások okozta gyengébb negyedik negyedéves növekedési várakozások miatt januári üléseiken megerősítették elkötelezettségüket a laza monetáris kondíciók tartása mellett.

Fiskális fronton is újabb élénkítőcsomagok várhatók. AZ USA-ban a január 20-án beiktatott Donald Trumpot váltó Joe Biden demokrata elnök egy közel kétezer milliárd dollár nagyságú segélycsomag bejelentését tervezi. Az EU-ban a felzárkóztatási alap tavaly év végi elfogadásával megnyílnak a pénzügyi csatornák a járvány miatt bevezetett korlátozások által mélyebben érintett gazdaságok irányába. A közép-kelet-európai országok a GDP 10-20%-át kitevő támogatásban részesülhetnek, de egyes eurózóna tagok, jellemzően a mediterrán országok is jelentős többletforráshoz juthatnak, erősítve ezzel a gyorsabb kilábalás esélyét.

A részvénypiacokon várhatóan folytatódik a rotáció. A tavalyi év nyertese, a technológia és elsősorban online-térben tevékenykedő sok esetben erősen túlértékelté vált vállalatok részvényei mellett/helyett a „value” részvények (telekom, bank, energia) felé fordulhat a befektetők figyelme, másrészt a gyorsabb világgazdasági kilábalás reményében a járvány által súlyosan érintett ágazatok is profitálhatnak a fellendülésből.

Bár a fejlett országokban egyelőre nem tapasztalható az infláció gyorsulása, de a járványhelyzet javulásával a jegybanki kötvényvásárlással megtámogatott gazdaságélénkítésnek középtávon lehet majd inflatorikus hatása.

Portfóliónkban a hónap végén kialakult korrekcióban emeljük a régiós részvénykitettséget, valamint a túlértékeltséget mutató amerikai részvényekkel szemben az eurózóna súlyát. A szektorok esetében a jó fundamentumokkal rendelkező amerikai technológia szektor vállalatainak részvényei mellé a koronavírus járvány miatt korábban gyengébben teljesítő szektorok kitettségét tartjuk. A hazai ingatlanbefektetések továbbra is vonzó megtérülést biztosítanak, tartjuk magasabb arányukat a portfólióban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.