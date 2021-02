Sok pénzt hozhatnak, de csak óvatosan a kriptodevizákkal!

A nagyobb hozam érdekében érdemes a portfólió egy részét kockázatosabb eszközökben tartani, de nem árt az óvatosság, különösen a kriptodevizákkal. Dénes Szilárd, az MKB Bank Treasury Értékesítési és Befektetési Szolgáltatások igazgatója a Portfolio-nak adott interjúban beszélt arról a kisbefektetői őrületről is, amit most a tőzsdéken látni. Szerinte olyan erőt képviselnek, ami igazi turbulenciát okozhat a piacokon.

A kriptodevizák elképesztő emelkedést mutattak az utóbbi hónapokban. A befektetési alapok ügyfelei és a privátbanki befektetők számára mennyire érdekesek a kriptodevizák?

Dénes Szilárd: A privátbanki befektetők, és egyúttal a szélesebb kört alkotó magánszemélyek számára a kriptodevizák megfelelő óvatossággal indokolt elemei lehetnek a befektetési portfóliónak.

A hangsúly azonban az óvatosságon, és nem az indokoltságon van.

Ha egy befektető hajlandó magasabb kockázatot is vállalni, akkor a vagyonának biztonságos eszközökbe fektetett része mellett helyet kaphatnak kisebb arányban olyan kockázatosabb elemek is, mint az egyedi részvények, tőkeáttételes devizapozíciók, vagy akár a szintén hektikusan mozgó kriptodevizák. Ha például egy portfólió 5%-át nagyon kockázatos eszközbe fekteti valaki, attól az egész portfólió még nem feltétlenül válik túl kockázatossá.

A befektetési alapok ügyfelei akkor kerülhetnek kapcsolatba a kriptodevizákkal, ha egyrészt olyan alapba fektetnek, melynek a politikája lehetővé teszi a kockázatos eszközök vásárlását, másrészt az alapkezelő úgy dönt, hogy valamilyen módon, leginkább tőzsdén kereskedett alapokon (ETF) keresztül pozíciót vállal. Aki kifejezetten a kriptodevizákra vonatkozóan szeretne pozíciót nyitni, annak nem az alapkezelők által menedzselt befektetési alapokat érdemes keresnie, hanem az előbb említett ETF-eket.

Vannak termékfejlesztési oldalon kiaknázatlan lehetőségek ebben?

D.Sz.: Folyamatos a termékek fejlődése és az innováció, de a kritptodevizák esetében a pénz- és tőkepiaci szolgáltatók most teszik meg az első lépéseket a nyitás felé. Az egyik legnagyobb globális letétkezelési szereplőként a Bank of New York pár napja jelentette be, hogy vizsgálja, hogyan terjesztheti ki szolgáltatásait a kriptodevizákra. Úgy gondolom, hogy a hazai szolgáltatók egyelőre csak szemlélői a folyamatnak, és az új termékek, csatornák, szolgáltatások fejlesztése az elkövetkező egy évben nem fog számottevően beindulni.

Nem csak a kritptodevizák mutatnak eszement emelkedést, a kisbefektetők által kedvelt sztárpapírok is kilőttek az utóbbi hetekben. Több éves tapasztalattal a hátad mögött mit gondolsz, mennyire lesz nagy bukó ebből a végén?

D.SZ.: Minden időszaknak van pár slágertémája, ami dominálja a sajtót és a szakmai vitát. Jelenleg az egyik ezek közül a részvénypiaci emelkedés. Számtalan olyan cikk jelenik meg, aminek a címében a „Lufi, vagy nem lufi?” kérdés jelenik meg valamilyen formában. Az ismert és elismert befektetők, piaci szereplők és közgazdászok véleménye is jelentősen különbözik, és most nehezíti az eligazodást az is, hogy a pandémiás helyzet miatt nem lehet visszanyúlni korábbi példákhoz, mert ilyen még nem volt.

Az fontos tanulság, hogy a kisbefektetők képesek olyan erőt megjeleníteni a piacon, ami rövid távon túlszárnyalja az egyéb tényezőket, és ez új trendekhez vagy turbulenciához vezethet.

A sztárpapírok körüli őrületből is az szűrhető le, hogy az ebben részt vevő tömegből sokan meggazdagodtak, sokan tönkrementek, és szinte biztosra vehető, hogy nagy részük nem volt tisztában azzal, hogy milyen kockázatot vállal.

Az MNB statisztikái szerint megugrott a magyar háztartások részvényállománya is tavaly. Melyek a legkeresettebb termékek, legzsúfoltabb trade-ek a magyar befektetők körében?

D.SZ.: A tavaly tavaszi időszak meghozta a lakossági befektetők kockázatvállalási kedvét, és valóban nőtt azok száma, akik új belépőként próbálták ki magukat a részvénypiacon.

A jelek szerint a többség a kezdeti sikereket követően is fenntartotta az érdeklődését, és nemcsak egy átmeneti hullámot láttunk.

A közepes kockázatot jelentő strukturált értékpapíros termékeink körében is élénkülést tapasztaltunk, úgyhogy nem csak a közvetlen részvényvásárlók száma szaporodott. Azonban a tőkeáttételes, illetve a strukturált devizás termékek forgalmában nem láttunk hasonló extra emelkedést. A kettősséget részben az magyarázhatja, hogy a sajtóban nagyobb hangsúlyt kapott a vírus elterjedése óta a részvénypiac, és az amerikai tőzsdeindexek számos csúcsdöntése.

A tőzsdei ügyletek felfutásával adódik a kérdés: véleményed szerint mennyire tolódik el az irány a saját számlás kereskedés felé a hazai szolgáltatóknál, amikor a treasurys üzletkötő már nagyobb kockázatot, és ezáltal nagyobb profitlehetőséget is vállal egy-egy ügylettel?

D.SZ.: A saját számlás kereskedés a magyar bankoknál csak úgy, mint minden más fejlett pénzügyi rendszerben szigorú keretrendszeren belül működik, melynek részeként a kockázatok növekedése a pozícióvállalás mozgásterét szűkíti, és nem növeli. Ha megnő egy eszközben a volatilitás – amire tekinthetünk úgy, hogy nagyobb hozam-kockázat kategóriába kerül –, akkor egy ilyen ügylet jobban terheli, azaz hamarabb kimeríti az üzletkötők limitjeit, tehát kisebb összegben tudnak pozíciót nyitni. Emiatt nem gondolom, hogy a sajátszámlás kockázatvállalás nőtt volna a magyar bankrendszerben. Az természetesen lehetséges, hogy egy bank a korábbi évekhez képest többet profitáljon hasonló kockázatvállalás mellett, de ez csak annak köszönhető, hogy ügyesen olvassák az új piaci tendenciákat.

