Nyugdíj: a koronavírus sokkja után elképesztő hajrá a pénztáraknál

Hullámvasút-szerű teljesítményt mutattak tavaly az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak, de a negyedik negyedévre sikerült talpraállni, köszönhetően a részvénypiacokon is eluralkodó jó hangulatnak. Tavaly mindkét pénztártípusnál nőtt a részvények aránya a befektetéseken belül, miközben a bankbetét és készpénz aránya tovább csökkent. Az adatokból az is kiderül azonban, hogy nem sikerült megálljt parancsolni a taglétszám fogyatkozásának, az önkéntes pénztárakban több mint 5 ezer fővel, a magánnyugdíjpénztárakban 740 fővel csökkent egy év alatt a tagok száma.

Elképesztő hajrát nyomtak a nyugdíjkasszák év végére

Igazi hullámvasút volt tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítménye: az első negyedév fájó számai után egy felpattanás, majd ismét egy visszaesés jellemezte a befektetési eredményt, az utolsó negyedévben azonban látványosan kilőttek a pénztári hozamok.

Az MNB friss statisztikái szerint a tavalyi negyedik negyedévben az önkéntes kasszák 86 milliárdos nyereséget értek el befektetéseiken, ami hosszú idő óta legjobb negyedéves teljesítmény. Ez a vagyonarányos hozamot is felrepítette, az év utolsó három hónapjában 5,4%-ot hoztak tagjaiknak, így az egész év szektorszinten 3,3%-os hozammal zárult.

Az egyes nyugdíjpénztárak szintjén elért tavalyi hozamokról itt írtunk korábban:

A hozamok mellett azonban nem árt tisztában lenni a költségekkel sem, amelyekkel kapcsolatban az MNB épp a Portfolio-n tett közzé a napokban egy cikket. A fontosabb megállapításokat kiemelve elmondható, hogy a jegybank szerint az önkéntes nyugdíjpénztárak nem drágák, az általuk felszámított díj hosszú távon 1 százalék alatt van. A szektorszintű korrigált díjterhelési mutató 0,78%, klasszikus díjterhelési mutató 0,75%, az átlagos 30 éves TKMNYP pedig 0,84%. Erről bővebben itt lehet olvasni:

Az önkéntes nyugdíjpénztárakhoz hasonlóan a magánnyugdíjpénztárak teljesítménye is kilőtt az év utolsó három hónapjában, természetesen ehhez nagyban hozzájárult a világpiacokon uralkodó pozitív befektetői hangulat is. A magánkasszák esetében is rég nem látott nyereséggel zárult 2020 negyedik negyedéve, ez vagyonarányosan 6,5%-os hozamot jelent, tavaly egész évben pedig szektorszinten 2,5%-os hozamot hozott a négy megmaradt magánkassza.

A negyedéves szinten jobb magán-nyugdíjpénztári hozamokat a magasabb részvényarány magyarázza, de ugyancsak ennek tudható be, hogy piaci lejtmenet idején a magánkasszák nagyobb bukókat is el tudnak szenvedni.

Egyébként mindkét kasszánál megfigyelhető volt tavaly, hogy csökkent a bankszámla és készpénz aránya a portfóliókon belül, nőtt viszont a részvények és befektetési jegyek súlya. A magánnyugdíjpénztárakban a részvények súlya már megközelíti a 18%-ot, de az önkéntes kasszákban is nőtt az arányuk tavaly év végén több mint 8%-ra.

Tovább csökkent a taglétszám

Az MNB statisztikáiból az is kiderül, hogy tovább csökkent az önkéntes pénztárak taglétszáma a negyedik negyedévben, december végén összesen 1,105 millió tagot számlált a szektor, tehát egy év alatt több mint 5 ezer fővel esett vissza a tagok száma, ami 0,5%-os visszaesés.

A koronavírus láthatóan rányomta a bélyegét a tagsági kedvre is, a számok szerint míg 2019-ben összesen több mint 32 ezer új tagja lett az önkéntes pénztáraknak, tavaly ez 30 ezer fő alá csökkent. Különösen szembeötlő volt a tavalyi második negyedéves visszaesés, az áprilistól júniusig tartó időszakban a szokásosnak mondható 7-8 ezer új tag helyett kevesebb mint 5 ezren léptek be.

Mindeközben a tagok által fizetett tagdíj és a munkáltatói hozzájárulások nagyjából szinten tartják magukat, ahogyan az lenni szokott, a negyedik negyedévben megugrottak a befizetések, mivel sokan ilyenkor igyekeznek még kihasználni az adójóváírási lehetőségeket.

A magánnyugdíjpénztárak taglétszáma is folyamatosan csökken, ami részben annak tudható be, hogy a nyugdíjkorhatár elérésével sokan inkább visszalépnek az állami nyugdíjrendszerbe, hogy 100%-os állami nyugdíjat kapjanak. Egy év alatt 740 fővel esett vissza a taglétszám, ami ez esetben 1,35%-os csökkenést jelent.

Címlapkép: Getty Images