Heteken belül léphet a Fed a hozamemelkedést látva

Akár már ebben a hónapban reagálhat az amerikai jegybank az utóbbi hetek hozamemelkedésére – írja a CNBC. A lap szerint a Fed kezében két eszköz is van, melyekkel csillapíthatja a piaci turbulenciát.

Március 16-17-én tartja következő kamatdöntő ülését a Fed, mely eddig nem reagált érdemben az utóbbi hetekben látott hozamemelkedésre. A CNBC szerint viszont a szakértők most arra számítanak, hogy jönnek konkrét lépések a feszültség enyhítésére.

Az egyik lehetséges eszköz a majdnem tíz éve alkalmazott Operation Twist újraindítása, melynek keretében rövid állampapírokat adhat el a jegybank és hosszabbakat vásárolhat cserébe. Ezt legutóbb az európai adósságválság alatt tette meg a piaci feszültségek kezelésére. Ezzel laposabbá tehetik a hozamgörbét, a rövid hozamok emelkedésével és a hosszabbak emelkedésével. A másik szóba jöhető eszköz pedig a bankok többletlikviditására kivetett kamat emelése lehet, illetve az egynapos kötvénycsereügyletek (repo) kamatát is emelhetik.

A lap cikke kiemeli, hogy az amerikai hozamok historikusan továbbra is alacsonyak, azonban a befektetők egy részét aggasztja az emelkedés üteme. Mark Cabana, a Bank of America Global Research szakembere egy elemzésében azt írta, hogy az utóbbi időben a Fed elveszítette a kontrollt a hozamgörbe rövid és hosszú oldala felett is, így ideális lenne az Operatíon Twist újraindítása. Ezzel szerinte három legyet csapna egycsapásra a jegybank, hiszen emelkednének a rövid hozamok, csökkennének a hosszú kamatok, miközben nem kellene tovább bővítenie mérlegét.

Cabana szerint a Fed már a héten megkezdheti előkészíteni a két hét múlva esedékes döntéseket. Kedden a Wall Street Journal rendezvényén beszél Jerome Powell, a jegybank elnöke, illetve más döntéshozók is megszólalnak a következő napokban.

