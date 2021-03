Diófa: emelkedő átoltottság, emelkedő hozamok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"A koronavírus-járvány alakulása várhatóan idén is meghatározó hatással lesz a tőkepiaci folyamatokra, viszont az átoltottság előrehaladása bizalomra ad okot, hogy a világgazdaság már az év második felében visszatérhet a normális kerékvágásba, és lassan nyithatnak azok az ágazatok is, amelyek a pandémia és a különféle korlátozások legnagyobb vesztesei voltak. Erre az egyik legjobb példa éppen az Egyesült Királyság, ahol az egyik legmagasabb a lakosság átoltottsága, és az elmúlt időszakban a gyorsabb gazdasági nyitás reményében jelentősen megugrott a repülőjegy- és utazásfoglalások száma, ami jól jelzi, hogy a fogyasztók robbanásszerűen térhetnek vissza a szabadidő- és rekreációs tevékenységekhez.

A fogyasztói optimizmus a konjunktúramutatókban is megmutatkozik szerte a világban, a bizalmi indexek a világgazdasági kilátások gyorsabb javulását vetítik előre, de a vállalati menedzserindex is a várakozásokat felülmúlva alakulnak. Közben a költségvetési expanzió tovább folytatódik, és a monetáris politika is rendkívül támogató. Az USA-ban napirenden van az új vezetés által korábban beígért közel kétezer milliárd dollár nagyságrendű gazdasági segélycsomag véglegesítése, amit nyáron egy újabb követhet. A pénznyomtatás és a negatív, vagy nulla körüli kamatszint továbbra is bőséges likviditással árasztja el a gazdaságot, és ennek tartásáról a jegybankok az elmúlt hetekben is biztosították a piacokat.

A rendkívüli likviditásbőségben a növekvő átoltottság hatására az eddig zárt ágazatokba visszatérő fogyasztók, és a globálisan is normalizálódó fogyasztás hatására idén tovább erősödhetnek az inflációs várakozások, ami nagyobb volatilitást, gyakoribb korrekciókat eredményezhet a részvénypiacokon. Az USA-ban egyelőre csak enyhe javulás tapasztalható a munkaerőpiaci folyamatokban, viszont a bérdinamika és a lakossági fogyasztás élénkülést mutat. Nem véletlen, hogy az amerikai hozamok a tavaly év végi mérsékelt emelkedése idén begyorsult, amit globálisan is hozamemelkedés követett, mely a részvénypiacokra is hatása van. A tavalyi év nyertesének, a kamatérzékenyebb technológia szektornak, de a növekedési részvényeknek a februári gyenge teljesítménye is ennek tudható be túlértékeltségük és túlpozícionáltságuk mellett.

Portfóliónkban tartjuk a korábban kialakított kiegyensúlyozott részvénykitettséget, viszont folytatjuk az átsúlyozást a klasszikus szektorok irányába, mint a bank-2 és olajszektor, illetve a fejlett régiók esetében a járvány miatt korlátozások által leginkább sújtott, de az átoltottság javulásával várhatóan javuló kilátású szektorok irányába súlyozunk át a technológia szektorból. A hazai ingatlanbefektetések továbbra is vonzó megtérülést biztosítanak, tartjuk magasabb arányukat a portfólióban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.