Megjelent a rendelet az Otthon Start hitelről, újabb bombákat rejtett el benne a kormány

Nemcsak a Gulyás Gergely által csütörtökön bejelentett újdonságokat, hanem más változtatásokat is tartalmaz a tervezethez képest a Magyar Közlönyben megjelent rendelet a szeptember 1-jén induló legfeljebb 3%-os lakáshitelről. Például nem lehet haszonélvezettel terhelt lakást vagy résztulajdont venni a hitelből, és az eladó nem lehet a vevő közeli hozzátartozója vagy élettársa. Könnyítő feltétel viszont, hogy ha szülőt von be adóstársként a hitelfelvevő, akkor elég egyiküknek megfelelni a meglévő vagy korábbi lakástulajdonra vonatkozó feltételeknek. Nem gond már az sem, ha az elmúlt 10 évben akár több lakásban is volt akár 50%-os tulajdona az igénylőnek, ha ez nem egyidejűleg volt igaz. Egyértelművé vált, hogy valóban bérbe lehet adni a hitelből szerzett lakást.