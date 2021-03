Erste: megnőtt a piacok sérülékenysége

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Jellemzően a vártnál jobb gazdasági adatok jelentek meg az elmúlt hetekben, ami segíthet alátámasztani a piaci szereplők többségének optimizmusát. Az őszi korlátozó intézkedések ellenére a tavalyi utolsó negyedéves GDP-növekedés a legtöbb országban kevésbé lassult, illetve elmaradt a sok helyen várt visszaesés. Az ipari termelés, a kiskereskedelmi forgalom és az export alakulása az év első hónapjaiban ugyancsak arra utal, hogy a gazdasági növekedés 2021 első negyedévében sem lesz kiábrándító.

A javuló kilátásokat igazolta az új koronavírus-fertőzések számának január közepétől fokozatosan meginduló csökkenése is. Itt azonban február végén negatív fordulat kezdődött, ami valószínűleg a korlátozó intézkedések részleges lazulásával, de főleg a fertőzőbb vírusmutációk megjelenésével áll összefüggésben. Lényegében egy verseny kezd kibontakozni a vakcinaprogramok és a vírusmutációk között. Bár egymás után érkeznek meg a jóváhagyások az újabb vakcinákra, a gyártás és a disztribúció nem halad a legideálisabb ütemben, sem Európában, sem a feltörekvő országok jelentős részében.

A koronavírus kockázatai mellett egyre inkább előtérbe kerülnek az inflációs kockázatok. A gazdaságok újranyitásával kapcsolatos várakozások, a masszív likviditásbőség és a nyersanyagárak jelentős emelkedése megnöveli annak a valószínűségét, hogy az infláció magasabb lesz az elmúlt években megszokottnál. A kötvénypiacokon ezzel párhuzamosan jelentős hozamemelkedés indult be, és nem csak a beárazott infláció miatt, hanem az előretekintő reálhozamok is jelentős mértékben nőttek, ami összefüggésbe hozható a masszív költségvetési kiadási programokkal is. A hozamok folytatódó emelkedése nem csak a kötvénypiacoktól várható teljesítményt árnyékolná be, hanem a részvénypiacok kilátásainak sem tenne jót, hiszen a részvények tavalyi szárnyalása részben az alacsony hozamkörnyezettel volt magyarázható.

Az inflációs kockázat mellett a piacok sérülékenységét más tényezők is megnövelték. Mint már korábban felhívtuk rá a figyelmet, a lakossági befektetőktől több esetben szélsőséges, a fundamentumoktól alaposan elrugaszkodó kereskedési stratégiák (mániák) jelentek meg, amelyek rendszerszinten az intézményi befektetők pozícióit is befolyásolják. A legfrissebb felmérések amúgy is aggodalomra adhatnak okot a piaci szereplők hangulatát illetően: a kisbefektetők között az optimisták aránya magas szinten stabilizálódott, a pesszimistáké pedig mélypontra zuhant. Az alapkezelőknél pedig a részvénykitettség februárban 10 éves csúcsra emelkedett, miközben a készpénzarány 2013 márciusa óta nem látott alacsony szintre került.

Bár a részvénypiacokat továbbra is számos tényező támogatja (gazdasági nyitás, gyors profitnövekedés, jegybanki expanzió, fiskális stimulusok, megfelelő hozamtermelő alternatívák hiánya), a fentiek miatt mi kitartunk az eddigi semleges pozícióink mellett. Egyelőre nem változtattunk kötvénykitettségünkön sem, melyet alapvetően olyan szegmensekre súlyozunk, ahol a hozamfelárak kínálnak valamiféle puffert a fejlett államkötvényhozamok emelkedése ellen (például a high-yield vállalati kötvényindexek teljesítménye idén még mindig pozitív tartományban áll)."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.