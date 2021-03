Megússza a magyar tőzsde a rá nehezedő súlyos nyomást?

Az újabb szigorú lezárások mélyen érinthetik a legnagyobb hazai tőzsdei cégeket, ami magával hozta az eladókat az amúgy is bizonytalan, csökkenő nemzetközi piacok árnyékában. A négy blue chipből három még viszonylag jól tartja magát az aktuális támaszok felett, de mindegyik esetén látni aggasztó jeleket az árfolyamaik alakulását vizsgálva.

A Budapesti Értéktőzsde vezető indexe egy klasszikus, középtávú zászló formációt alakított ki az elmúlt hónapokban. Akárcsak a magyar vízilabda élet, tavaly a BUX is egy hatalmas pofont kapott, de képes volt új erőt meríteni és gyorsan talpra állni. A járvány miatti piaci sokk, és az abból való gyors visszarendeződés is meglepetés volt a technikai elemzés szemszögéből. A piaci analízis ezen vállfaja a kereslet és kínálat, valamint a hangulat felderítésére szolgál, a hirtelen jött, rendszeren kívüli eseményekkel azonban nem tud előre számolni. A Fekete Hattyú események lehetőségére kockázatkezelési szemszögből érdemes felkészülni, de ezek szerencsére nem minden nap fordulnak elő. A piac is azt árazza régóta, hogy az élet idén lassan, többé-kevésbé visszarendeződik a korábban megszokott kerékvágásba, még ha a tegnapi bejelentések után ezt nehéz is elhinni. A novemberi-decemberi emelkedő trend után a zászló formáció mostanra kissé elhúzodott ugyan, de 42 600 és 45 000 pont közötti sáv (maga a zászló) érintetlen maradt. Az ebből való kitörés most már nagyon valószínű, erre utal a szokatlanul hosszúra nyúlt alacsony volatilitású időszak is. A tegnapi rossz hírek kapcsán enyhe bizakodásra ad okot, hogy ennek a közeléből emelkedni tudott a BUX, de sok múlik azon hogy miként reagálja le az amerikai piacok nyomását. Érdekesség ugyanakkor, hogy az ATR értéke az ehhez hasonló időszakokhoz képest kissé magas, vagyis van napközbeni mozgás a piacon, de ennek ellenére nem találják az irányt a befektetők.

OTP

Az OTP a hazai piac Hosszú Katinkája. Igazi szupersztár, külföldön is rengetegen ismerik a nevét, stabilan szállítja a kiugró eredményeket, és tudja hogy kell pénzt csinálni. A pénteki gyorsjelentés persze rövidtávon odébb dobhatja az árfolyamot, így inkább a közép és hosszútávú képre érdemes koncentrálni. Ebben az OTP vegyesen áll, hiszen a 2020 tavaszi sokkot csak részben tudta kiheverni, és a hosszútávú emelkedő trend folytatódásában csak akkor bízhatunk igazán, ha a bő egy éves 15 850 forintos csúcsot nagy forgalom mellett ismét eléri az árfolyam. Ehhez a BUX-hoz hasonlóan a zászló alakzatból felfelé történő kitörés lehet a kulcs, még akkor is ha a sávon belül az árfolyam viselkedése inkább óvatosságra int. Amíg novemberen egy tankönyvi szépségű szimmetrikus háromszöggel konszolidálva a korábbi emelkedést egy szintén klasszikus kitöréssel zárta le az alakzatot az OTP, addig most inkább egy vitorlát vesztett hajóként csapódik ide-oda az árfolyam. Ha a piaci hangulat javul, akkor is csak nagy forgalmú 14 000 forint eletti zárás lenne megnyugtató, míg lefelé a 12 700-as szint jelent támaszt.

Mol

A Mol a BÉT-en lévő részvények Cseh Lacija. Igazi veterán, profi és sokan méltán kedvelik, de egyre inkább alulteljesítő, de idén képes lehet meglepetésre. Habár az OTP és a Mol grafikonja közelről nézve hasonlónak hat, a háttér egészen más. Az olajipari cég esetén, amely az idők szelét megérezve inkább a vegyipar felé húzna, nagyon régóta nincs szó hosszútávú emelkedő trendről, és a fosszilis energiahordozók miatti egyre nagyobb ellenérzések miatt a bizakodás is egyre ritkábban üti fel a fejét a piacon. A Mol fényévekre van lassan két éve beállított csúcsától, és a Covid-sokk óta is masszívan alulteljesítő. Az OTP-hez és BUX-hoz hasonló korrekcióban is meglátszik a gyenge relatív erő, hiszen itt sokkal meredekebb az új lokális csúcsok és mélypontok csökkenő tendenciája. Az esés ellenére a stochastic oszcillátor sem mutatja igazán a túladottság jeleit, és van bőven tér a csökkenésre, ha a hangulat a piacot magával rántja. A napon belüli mozgás is depressziós, alig tudott elmozdulni a minimum közeléből. Felfelé nem sok lehetőséget látok benne, lefelé a 2100 forint jelenthet enyhe támaszt, ez alatt valószínűbb az esés begyorsulása.

Richter

A Richter a magyar piac Milák Kristófja. Ő most a leggyorsabb és tőle várhatjuk a legtöbbet a jövőben, mind az erős fundamentumok, mind a momentum nála van. A 2019 negyedik negyedévében indult hosszútávú emelkedő trend itt a napnál világosabb és nagyon is erős. A részvény relatív ereje a többi magyar blue chip-hez képest lehengerlő. Ez a részvény mindössze két hónap alatt képes volt letörölni az első Covid pánik miatti károkat, és azóta is menetel, ami jelzi hogy hosszú távú, egyértelmű intézményi érdeklődés van iránta. Rövidtávon ugyanakkor aggasztó, hogy két hete csak az eladók irányítják a piacot és nem is alakult ki semmilyen említhető formáció a korrekció során. Egyedül a mai nap délutánja során létrejött alsó árnyék jelzi, hogy vannak most is komoly vevők a partvonal mellett. Nagy kár, hogy ez éppen ilyen bizonytalan időben látható, mert egy pénteki, vagy hétfői hosszú fehér gyertya komoly megerősítés lehetne a trend folytatódását illetően.

Magyar Telekom

A Telekom a BÉT Jakabos Zsuzsannája. Sokan csak a kinézete miatt szeretik, de még ha nincs is a legeslegjobbak között, keményen dolgozik és stabilan hozza a tőle elvárt jó eredményeket. A cég árfolyama pontosan úgy viselkedik, mint egy közüzemi szolgáltató, az osztalékok hátán viszonylag stabil áralakulás, bármilyen érdemi trend nélkül. A mostani rövidtávú szimmetrikus háromszög elviekben pozitív jel lenne, de a cég jellegére való tekintettel, ha lesz is belőle kitörés, akkor az várhatóan mérsékelt marad.

