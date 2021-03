Elindult az EU egyik legjelentősebb szabályozása, így reagált a BlackRock

A BlackRock az ügyfeleivel közölte, hogy az új , EU-s fenntarthatósági irányelv szerint a 2 ezermilliárd eurós kezelt vagyonának 17%-a esik a fenntartható kategóriába – számol be a hírről a Reuters.

A BlackRock az ügyfeleinek küldött levelében arra is kitért, hogy európai alapjainak 70%-át szeretnék megfeleltetni ennek az új SFDR irányelvnek. Ez is része annak a törekvésnek, hogy a régiós piacon vezető szerepet töltsenek be a fenntartható pénzügyek területén.

Ma lép életbe az EU új irányelvének, a Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) első része, melynek célja, hogy átláthatóbbá és transzparensebbé tegyek a fenntartható befektetések kavalkádját.

Az EU új szabályai a teljes alapkezelői piacra érvényesek lesznek, a szolgáltatóknak a pénzügyi kockázatok mellett a fenntarthatósági kockázatokat is közzé kell tenniük, ahogyan azt is, hogy miképpen szeretnék és tudják ezeket menedzselni vagy miért nem tartják ezt relevánsnak az alap szempontjából. Az új szabályok értelmében azok az alapok, amelyek ESG-nek nyilvánítják magukat, átlátható dokumentációval és bizonyítékkal kell rendelkezzenek arról, hogy valóban megfelelnek ennek a követelménynek. Ennek alapján az alapoknak az alábbiakról kell nyilatkozniuk:

kifejezetten fenntarthatósági célokat tűz ki,

teljesen vagy részben megfelel az ESG-céloknak,

nincs fenntarthatósági célkitűzése.

A fentieket részben azért is vezetik be a jogalkotók, hogy csökkentsék a green washing jelenséget, tehát azt, hogy egy alap vagy szolgáltató zöldnek és fenntarthatónak címkézi magát, holott a valóságban távol áll ettől.

A BlackRock, amely világszinten mintegy 8700 milliárd dollárt kezel, azt várja, hogy az SFDR-irányelv megnöveli majd a fenntartható befektetési termékek iránti keresletet Európában. Az alapkezelő elmondása szerint 332 milliárd eurónyi vagyon esik az SFDR szabályozás alá, értve ezalatt lakossági és intézményi ügyfeleknek kezelt vagyont. A BlackRock által kezelt vagyon többsége azonban hagyományos ETF-ekben van, amelyek nincsenek fenntarthatónak címkézve. Ugyanakkor azt tervezik, hogy idővel a nagyobb alapokban kezelt vagyon 50%-áig fenntartható alternatívákat nyújtanak majd az ügyfeleknek.

