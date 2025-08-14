Jöhetnek a negatív reálkamatok az USA-ban?

Romló munkaerőpiac, vegyes inflációs kilátások, óriási vámbevételek, de nagy költségvetési hiány. Kikényszerített amerikai kamatcsökkentés? Nagyon gyorsan történnek az események, de mindenkit egy kérdés érdekel: mi lesz a végjáték? Ezt járjuk most körbe és azt is, hogy miben tartsuk a pénzünk, ha a végjátékon nyerészkednénk.

Az elmúlt hetekben óriási változásokat láthatunk az amerikai gazdaságban, nem könnyű eligazodni. Lefékezett a munkaerőpiac, de az infláció sem alacsony, miközben Trump már hónapok óta kamatot vágna, és még a vámok is élesednek.

Eközben viszont az arany egy jó fél éve nem tud emelkedni és igazából az AI-papírokat és néhány egyedi sztorit leszámítva a részvénypiacon sem annyira jó a buli. Szemmel láthatólag katalizátorra várnak a piacok.

Nos, összeraktuk az információmorzsákat és lehet, hogy ráéreztünk, hogy fog kinézni a következő egy év. Ebből pedig új trendek is kisülhetnek.