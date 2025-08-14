Jöhetnek a negatív reálkamatok az USA-ban?

Az elmúlt hetekben óriási változásokat láthatunk az amerikai gazdaságban, nem könnyű eligazodni. Lefékezett a munkaerőpiac, de az infláció sem alacsony, miközben Trump már hónapok óta kamatot vágna, és még a vámok is élesednek.
Eközben viszont az arany egy jó fél éve nem tud emelkedni és igazából az AI-papírokat és néhány egyedi sztorit leszámítva a részvénypiacon sem annyira jó a buli. Szemmel láthatólag katalizátorra várnak a piacok.
Nos, összeraktuk az információmorzsákat és lehet, hogy ráéreztünk, hogy fog kinézni a következő egy év. Ebből pedig új trendek is kisülhetnek.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja jelenleg 2490 forint, ami augusztus 13-tól 2990 forintra emelkedik. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29845 forint, így tehát még jobban megéri éves előfizetésre váltani. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés