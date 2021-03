Új izgalmakat hoz a befektetések világába a friss EU-s szabály – Így készülnek a magyar alapkezelők

Március 10-én indult útnak az EU új, fenntarthatósággal kapcsolatos (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) szabályozása, amelynek célja, hogy átláthatóbbá, transzparensebbé tegye a fenntartható befektetéseket, nem utolsó sorban pedig gátat szabjon a csak nevükben fenntarthatónak titulált termékeknek (green wahing). Itthon az alapkezelők igyekeznek megfelelni az új elvárásoknak, de nem mondhatnánk, hogy tolonganának a zöld alapok a piacon, ugyanis jelenleg három olyan magyar alap van, amely ESG-minősítéssel bír a BAMOSZ szerint.

Az SFDR-szabályozásnak nemcsak alapkezelőknek, hanem biztosítóknak, befektetési vállalkozásoknak és portfóliókezelést végző hitelintézeteknek is meg kell felelniük, tehát minden olyan pénzügyi piaci szereplőnek, amely pénzügyi terméket állít elő (illetve minden olyan pénzügyi tanácsadónak, amely befektetési vagy biztosítási tanácsadást nyújt).

Ahogyan arról a KMPG korábban már a Portfolio hasábjain is írt, intézményi és termékszintű publikációkat is előír az SFDR-rendelet. Intézményi szinten arról kell nyilatkozni,

hogyan építik be a fenntarthatósági szempontokat a befektetési döntéshozatali folyamataikba (függetlenül attól, hogy kínálnak-e zöldnek nevezett pénzügyi terméket vagy sem), illetve

az átvilágítási politikáik kapcsán is közzétételre, nyilatkozattételre kötelezettek (500 fő alatti létszám esetében további lehetőségek).

A termékszintű publikációk esetén már a szerződéskötés előtt az ügyfelek rendelkezésére kell bocsátania a szolgáltatónak, hogy

mennyire veszik figyelembe a fenntarthatósági szempontokat a befektetési döntések meghozatalakor,

ennek milyen hatása van a hozamra,

illetve arról is nyilatkozni kell, hogy ha ilyen fenntarthatósági kockázatok nem érintik az adott terméket, akkor annak mi az oka.

Közzé kell tenni továbbá azt is, hogy miképpen veszik figyelembe a fenntarthatósági hatásokat a befektetéseknél (ha pedig ilyen hatás nincs, azt is alá kell támasztani).

Az alapoknak konkrétan az alábbiakról kell nyilatkozniuk:

kifejezetten fenntarthatósági célokat tűz ki (9. cikk szerinti integráció),

teljesen vagy részben megfelel az ESG-céloknak (8. cikk szerinti integráció),

nincs fenntarthatósági célkitűzése (6. cikk szerinti integráció).

Amennyiben egy terméket ESG-nek minősítenek, arról további adatokat is rendelkezésre kell bocsátani, ilyen például a rendszeres publikáció arról, hogy a fenntarthatósági célokat mennyiben sikerült elérnie a terméknek.

Mely magyar alapok lesznek „zöldek”?

Megkérdeztük a hazai alapkezelőket, hogyan és milyen formában kívánnak megfelelni az új rendeletnek, illetve mely alapokat kívánják megfeleltetni az ESG-szempontoknak.

Aegon Alapkezelő

Megkeresésünkre a szolgáltató közölte, hogy az Aegon Alapkezelő a vállalatcsoport felelős befektetései irányelveit követve már korábban is figyelembe vett fenntarthatósági szempontokat is a befektetési döntéshozatal során. Ezt a megközelítést fenntartják, de magasabb szinten működtetik összhangban az új EU szabályozás szellemével. Az új irányelvek és a formálódó szabályozások keretet adnak és strukturálják a fenntarthatósági kockázatok mérését és számszerűsítését. Úgy hiszik, hogy ezzel párhuzamosan elkezdődik egy erősebb elköteleződés is a befektetők részéről is, hogy befektetési döntéseiken keresztül is hozzájáruljanak a környezeti és társadalmi fenntarthatósági elvek érvényesüléséhez.

Jelenleg egy ESG fókuszú alap van az alapkezelőnél, az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap, amely befektetési politikája szerint kifejezetten előmozdítja a fenntarthatósági szempontokat. Elárulták azt is, hogy a piaci igényektől és lehetőségektől függően lehetséges, hogy a közeljövőben indítanak még ESG alapokat.

Kitértek arra is, hogy a befektetők rövid távon elsősorban arra számíthatnak, hogy az egyes alapok fenntarthatósági profiljáról transzparens információkhoz juthatnak az alapok dokumentációin keresztül. Hosszabb távon pedig – miután a kapcsolódó részletes szabályozói elvárások véglegesítésre kerülnek – rendszeres és részletes információt kapnak az egyes alapok fenntarthatósági szempontú értékeléséről.

Amundi Alapkezelő

Az Amundi kérdéseikre küldött válaszában kiemeli, hogy az Amundi alapításától kezdve kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatósági szempontokra, azaz a felelős befektetési alapelvek érvényesítésére. Így a cégnél ennek kialakult gyakorlata van, amit adaptálni kellett a hazai vállalatra és termékekre. Ez konkrétan azt jelenti, hogy Amundi Alapkezelő is fókuszba helyezi az ESG szempontrendszert a befektetési célpontok kiválasztása során.

Mint írják, az Amundi saját ESG besorolási módszert dolgozott ki, megteremtve ezáltal a fenntarthatósági kockázatok átlátható jelzését és kezelését az adott szektorok sajátosságainak, ugyanakkor az egyes kibocsátók egyedi paramétereinek figyelembe vételével. Ez a szempontrendszer lehetővé teszi az összes értékpapír kibocsátó átfogó, standardizált és szisztematikus elemzését a konkrét értékpapírok eszközosztályától (részvények, kötvények, pénzpiac) függetlenül.

Az alapok besorolása kapcsán elmondták, hogy 17 hazai kezelésű alapjukat sorolták a 6. cikk alá. (6. cikk: Az adott pénzügyi termék nem mozdít elő környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját és nincsen meghatározott fenntarthatósági célja). Viszont ebben a kategóriában is szerepet kap az ESG integráció – a fenntarthatósági kockázatok beépülnek a befektetési folyamatokba, illetve már alkalmaznak kizárási politikát, azaz a súlyosan környezetszennyező, vagy a társadalmi felelőségvállalásban erősen lemaradó cégek és államok papírjait kizárják a befektetési palettáról.

Jelenleg egy hazai termékük tartozik a 8. cikk alá (Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja). (8. cikk: Az adott pénzügyi termék - egyéb jellemzők mellett - környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdítja elő, és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek.) Ha nemzetközi szinten nézzük, akkor gyakorlatilag a csoport összes nyílt végű alapja (1794) esetében megvalósul az alapszintű ESG integráció (kizárási politika alkalmazása). Szintén csoportszinten jelenleg 529 olyan alap van, amely a 8-as vagy 9-es cikkely alá tartozik, de folyamatosan bővítik majd ezen alapok körét itthon és globálisan is – írják.

Az Amundinak az a célja, hogy 2021 végére az alapjainak többsége 8-as cikk alá tartozzon és folyamatosan bővüljön a 9-es cikk alá besorolt alapokat köre is. Ez úgy tud megvalósulni, hogy a meglévő alapok befektetési politikájába folyamatosan beemelik a fenntarthatósági célokat.

CIB Alapkezelő

Válaszuk szerint a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. elkötelezett a fenntartható befektetések irányába, és együttműködésben a tulajdonos Eurizon Capital S.A.-val folyamatosan azon dolgozik, hogy mind jobban integrálja a fenntarthatósági szempontok vizsgálatát befektetési döntéseibe. Jelenleg azon dolgoznak, hogy egy olyan rendszert hozzanak létre működési kereteiken belül, amivel biztosítani tudják, hogy megfelelő információkkal rendelkezzenek az egyes befektetési döntéseiknek fenntarthatósági vonatkozásairól, hogy ezen döntéseket az SFDR irányelveknek megfelelően tudják meghozni. Jelenleg ezek a keretek még nem adottak, de hamarosan – köszönhetően az Eurizon segítségének – már adottak lesznek, és onnantól a befektetési döntéshozatalba integrálásra kerülnek.

A válaszukból kiderül az is, hogy az alapkezelőnél jelenleg nincs az SFDR rendeletnek megfeleltethető ESG fókuszú alap. Ugyanakkor határozott célja az alapkezelőnek egyrészről már meglévő termékeinek is ESG fókuszúvá alakítása, másrészről termékfejlesztési folyamatának olyan irányú alakítása, mely elvárássá teszi az új termékek felé az ESG fókuszt.

Dialóg Alapkezelő

A Portfolio-nak küldött válasza szerint az alapkezelő a befektetési döntések meghozatalakor fundamentális elemzést alkalmaz, mellyel célja, hogy objektíven ítélje meg a gazdálkodó szervezetek tevékenységét, így ezen elemzése során a fenntarthatósági szempontokat (ESG) is figyelembe veszi. Az alapkezelő elemzése során figyelembe veszi az ESG kockázatokat is, de alapvetően nem azok determinálják a döntéseket. A befektetések során a legfőbb döntési szempont a hozampotenciál és ezt követik csak az ESG szempontok.

Az alapkezelő az egyre erősödő ESG szemlélet mentén a közeljövőben a befektetési döntéshozatali mechanizmusa során is fokozatosan érvényre kívánja majd juttatni a fenntarthatósági kritériumok integrálását – írják.

Erste Alapkezelő

Az alapkezelő megkeresésünkre közölte, hogy esetükben az Erste Asset Management (EAM) adja az ESG alapokat, összesen 45 ilyen alapot vezettek be a forgalmazásba: 4 Impact (SFDR 9.), 10 Responsible (SFDR 8.), 31 Integratinon (SFDR 8.). Elárulták azt is, hogy idén az Erste Alapkezelő is tervez ESG alapot indítani.

Válaszukban kitértek arra is, hogy az EAM és leányvállalatként az Erste Alapkezelő is a termékstratégiája részeként különös figyelmet fordít a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali folyamatokban való figyelembevételére. Új termékek bevezetésekor, illetve a meglévő termékek folyamatos fejlesztése során egyértelmű előnyt élveznek azok a befektetési stratégiák, melyek illeszkednek ezen stratégiai irányultságunkhoz. A már kínált termékek legalább évente felülvizsgálatra kerülnek és amennyiben lehetséges, a vonatkozó befektetési stratégián belül nagyobb teret adnak a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételének.

Az EAM és a társaság szintén kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatósági elvekre saját befektetései terén. Adott esetben az EAM ESG szakértői is bevonásra kerülnek az alapkezelő saját portfóliójához kapcsolódó befektetések döntéshozatali folyamatába.

Az EAM eljárásokat dolgozott ki a főbb káros hatások mérlegelésére, valamint átvilágítási stratégiákat alakított ki a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásaira vonatkozóan – írják.

Generali Alapkezelő

Az alapkezelő Portfolio-nak küldött válasza szerint befektetési szempontból negatív szűrőt alkalmaznak, törekednek zöld befektetésekre, szavazati jogok gyakorlásánál pedig figyelembe veszik az ESG szempontokat.

Az alapkezelőtől megtudtuk, hogy egyelőre nincs kimondottan ESG-fókuszú alapjuk, és hogy a jövőben lesz-e, arról a Generali csoporttal közösen döntenek.

Hold Alapkezelő

Az alapkezelő kérdéseinkre küldött válaszában kitér arra, hogy az UN PRI (UN Principles for Responsible Investment) aláírója, amely az ENSZ által létrehozott globális kezdeményezés a felelős befektetések elősegítésére. Ennek keretében elemzési folyamataikban feltérképezik az ESG-hez kapcsolódó kockázati tényezőket, majd fokozatosan integrálják ezeket számításaikba. Továbbá folyamatos kapcsolattartás útján segítik az elemzett vállalatoknak ESG-vel kapcsolatos tevékenységük fejlesztésében, valamint bizonyos esetekben szavazati jogunk gyakorlása útján is támogatják ezt a folyamatot.

Kitértek arra is, hogy jelenleg nincs ESG-fókuszú alap az alapkezelőnél, de nyitva hagyják annak lehetőségét, hogy a jövőben megjelenjenek ilyen termékkel.

KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe (K&H alapok)

Kérdésünkre válaszolva elmondták, hogy a KBC Asset Management már második évtizede kezel olyan befektetési alapokat (fenntartható fejlődés befektetések), amelyek a hagyományos pénzügyi célokat ötvözik a fenntartható fejlődés céljaival. Magyarországon 2007-ben indították el a K&H öko alapot, amely három fenntarthatósággal szorosan összefüggő téma köré csoportosítja a befektetéseit (alternatív energia, klímaváltozás és a víz). 2019-ben az ESG szűrőkre építő vegyes alapokkal jelentek meg. Befektetési alap kínálatukban egyre növekvő jelentősége van a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó alapoknak.

Az általános kizárási politika alkalmazásával a befektetések köréből kizárják azokat a tevékenységeket, iparágakat, vállatokat, amelyek a működésükkel károsan hatnak fenntartató fejlődésre, így például a tömegpusztító fegyverek előállítói, emberi és munkavállalói jogok megsértői, stb. A fenntartható fejlődés alapok esetében további kizárásokat alkalmaznak. Honlapjukon bemutatásra kerül az alapkezelő részvényesi szerepvállalása, valamint az alkalmazott etikai normák is. Ezen gyakorlatok többségét már az európai szabályozást megelőzően is végezte az alapkezelő, azaz a szabályozás bevezetése nem jelent lényeges változást a korábbi gyakorlatukban – írják.

Kitérnek arra is, hogy a KBC Asset Management Magyarországon konvencionális (ESG szempontokat nem követő) alapjain kívül az új SFDR szabályozás 8. cikke szerinti, ún. „ESG szempontokat figyelembe vevő” alapokat kínál, a 9. cikk szerinti „ESG célokat követő” alapot egyelőre nem. Az „ESG szempontokat figyelembe vevő” 8. cikkes alapok körében két olyan forintban kibocsátott vegyes alapjuk (K&H fenntartható fejlődés óvatos és K&H fenntartható fejlődés dinamikus vegyes alapok) van, ami egyértelműen a portfóliót alkotó elemek (részvény és kötvény kibocsátók) ESG minősítéseinek alapulvételével állítja össze a portfolióját. Ezen kívül ugyanebben a kategóriában (8. cikk alatt) van egy tematikus alapjuk (K&H öko alap), ami a fenntartható fejlődés legfontosabb témáira fokuszáló cégekből építi fel a portfolióját.

Elárulták, hogy bár Magyarországon a fenntarthatósági kockázatok figyelembe vétele az ügyfél befektetési döntései során újdonság, és bár egyre népszerűbb, még nem automatikusan része a befektetői gondolkodásnak. A jelenlegi termékkínálat egyelőre lefedi az ügyfél-igényeket, de amennyiben az ügyfél-igény szélesebb termék-palettát kíván, készen állnak reagálni ezekre az igényekre.

OTP Alapkezelő

A Portfolio-nak küldött válaszában a szolgáltató kifejtette, hogy Az OTP Alapkezelő felelős pénzügyi piaci szereplőként különös hangsúlyt fektet az általa kezelt alapokban és portfoliókban szereplő eszközöknek, valamint saját tevékenységének társadalmi és környezeti hatásaira. Tervezik, hogy a fenntarthatósági szempontok beépítésre kerülnek a befektetési döntésekbe.

Kitértek arra is, hogy a technikai infrastruktúra megteremtését követően fokozatosan tervezik átalakítani termékportfóliót. Rövid távon az Európai Parlament és a Tanács 2019/2088 Rendelete 6. cikkének megfelelően a fenntarthatósági kockázatokat integrálják, amely így átfogó kockázatkezelési keretrendszerének szerves részét képezi. A következő lépésekben arra törekednek, hogy termékportfoliójukban szereplő eszközök a 8. cikknek megfelelően minél szélesebb körben vegyék figyelembe a környezeti/társadalmi hatásokat. Hosszú távon pedig a cél a 9. cikknek megfelelően a termékkínálat fenntarthatóvá alakítása.

Jelenleg még nincs ESG minősítésű alapjuk a kínálatban, és nem új alapok indításán, hanem a meglévő termékportfolió megfeleltetésén van a hangsúly az alapkezelőnél. A technikai feltételek megteremtését követően a következő hónapokban a terv 2 alap megfeleltetése, majd az év végéig további alapok átalakítását tűzték ki célul.

Raiffeisen Alapkezelő

A Portfolio kérdéseire válaszolva az alapkezelő kitért arra, hogy meggyőződésük szerint a fenntarthatósági kockázatok integrálása, az ESG-szempontok szisztematikus mérlegelése a döntéshozatal során teljesebb elemzésekhez és megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet. Ezért valamennyi általuk kezelt alap esetében integrálták a fenntarthatósági kockázatokat. Fontos azonban leszögezni, hogy a fenntarthatósági kockázatokat nem önálló kockázati kategóriának tekintik, hanem a „klasszikus” kockázati kategóriák, mindenekelőtt a piaci kockázat sajátos aspektusának, így a fenntarthatósági kockázatok kezelését a már meglévő befektetés döntéshozatali és kockázatkezelési folyamataik részének tekintik.

Az alapkezelőnél elérhető A 15 alapból 14 alap esetében az ESG kockázatok integrálásán felül más vállalást egyelőre nem tettek. Kifejezetten ESG elvek mentén összeállított portfóliót csak közvetett módon, alapok alapja konstrukción keresztül nyújtanak a befektetőknek és ezen a gyakorlaton a közeljövőben sem terveznek változtatni. Azaz a tényleges ESG szempontok szerinti elemzési és allokációs tevékenységet a nemzetközi Raiffeisen csoport alapkezelője végzi Bécsben – írják.

Megkeresésünkre elárulták, hogy jelenleg a Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja az egyetlen alap, amelynek a portfóliója úgy kerül összeállításra, hogy abban kizárólag előre rögzített ESG kritériumokat teljesítő vállalatok értékpapírjai szerepelnek (ESG célokat promótáló alap). Ugyanakkor ez is a fentebb már említett közvetett módon, alapok alapja struktúrán keresztül valósul meg.

A befektetőknek jó hír lehet, hogy az alapkezelő tervei szerint még ebben az évben bővülhet a fenntarthatósági tematikába illeszkedő Raiffeisen alapok köre.

Akkor mégis hány magyar ESG-alap közül lehet választani?

Ahogy a fentiek is mutatják, egyelőre nem sok olyan alapot találunk Magyarországon, amely kifejezetten ESG-szempontok mentén fektet be, holott külföldön egyre népszerűbbek ezek a termékek, és ahogy a hozamok is mutatják, nem hiába.

Itthon a befektetési alapkezelőket tömörítő BAMOSZ már tavaly októberben kiegészítette a hazai alapok kategorizálását a fenntartható fejlődési szempontokkal. A BAMOSZ az alábbi kategóriákba sorolja a tagjai által kezelt befektetési alapokat attól függően, hogy azok befektetéseik során milyen mértékben követik a fenntartható fejlődéssel, valamint az egyéb társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos szempontokat:

Az "ESG-minősített" kategória feltétele, hogy az alapkezelő az alap befektetéseit ESG szempontok alapján szűrje, az ESG szempontból nem elfogadható eszközökbe való befektetéseket kizárja.

kategória feltétele, hogy az alapkezelő az alap befektetéseit ESG szempontok alapján szűrje, az ESG szempontból nem elfogadható eszközökbe való befektetéseket kizárja. "ESG-Plusz" megjelölést kaphat az az alap, amely az előbbi feltételeken túlmenően a portfólió elemeinek kiválasztási szempontjainál - megfelelő mértékben - felülsúlyozza a pozitív ESG minősítéssel rendelkező eszközöket.

megjelölést kaphat az az alap, amely az előbbi feltételeken túlmenően a portfólió elemeinek kiválasztási szempontjainál - megfelelő mértékben - felülsúlyozza a pozitív ESG minősítéssel rendelkező eszközöket. "ESG-Impact" megjelölést kaphat az olyan tematikus, fenntartható gazdaságra, környezetvédelemre stb. fókuszáló alap, amely olyan szektorokba fektet, amelyek elsődlegesen a fenntarthatósággal kapcsolatosan tevékenykednek.

A fenti beosztást alapján (összhangban az alapkezelők fenti válaszaival) csupán három alap rendelkezik jelenleg ESG-minősítéssel itthon a BAMOSZ besorolása szerint, ezek a

Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap („ESG-minősített”)

Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja („ESG-Plusz”)

Raiffeisen Fenntartható Alap sorozatai („ESG-Impact”)

A fenti alapok közül értelmezhető track rekorddal egyedül a Raiffesien Fenntartható Alap rendelkezik, de az is csak bő egy éve indult. A Diófa alapja tavaly szeptemberben, az Erste alapja pedig idén januárban indult útnak.

Egyéves hozamot így csak a Raiffeisen alapnál tudunk nézni (most csak az A sorozatot vizsgáljuk), ami viszont igen meggyőző, 13% feletti teljesítményt mutat. Az alap idén eddig is jól teljesít, március első hetéig 2,43%-ot hozott befektetőinek, indulása óta pedig 7,25%-ot hozott a BAMOSZ adatai szerint.

A Diófa Jövőkép ESG Részvény alapja tehát még nem olyan rég indult, de szeptemberi indulása óta nagyon szép, közel 18%-os hozamot tud felmutatni, és idei eddigi hozama is 6,4% körüli.

Az Erste alapja a legfiatalabb a listán, még két hónapos sincs, így a hozamadatai annyira nem mérvadóak. Indulása óta 0,13%-ot hozott befektetőinek.

Az SFDR-irányelv útnak indulásával bízhatunk abban, hogy egyre több alapkezelő jelenik majd saját ESG-alapjával a magyar piacon is.

