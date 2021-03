Amundi: a kötvények reálhozama fújja majd a passzátszelet a részvénypiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Középtávon a részvénypiacok felülteljesítésére számítunk a kötvénypiaccal szemben. Ennek egyik oka, hogy a pandémia után várható gazdasági konjunktúra, valamint a vírusválság hatására (is) várhatóan tovább javuló vállalati működési hatékonyság (digitalizáció, robotizáció, stb.) egészséges vállalati profit-növekedést okozhatnak a következő években globálisan, ami jó táptalajt jelenthet ahhoz, hogy a részvény eszközosztály felülteljesítse a kötvényeket.

A fentiek mellett fontos tényező még, hogy továbbra is a kötvények reálhozama fújja majd a passzátszelet a részvénypiacokon. Az előretekintő reál-hozam várakozásaink fényében a részvény-eszközosztálynak továbbra is alig lesz releváns alternatívája a megtakarítások piacán. A fejlett piaci államkötvények által kínált várható reálhozamok továbbra is a nulla közeli negatív (vagy csak marginálisan pozitív) tartományban ragadhatnak tekintve, hogy az inflációs várakozások szintje valamelyest meghaladhatja az államkötvények nominális hozamát. Ennek oka egyrészt, hogy kamatemelésre nem számítunk a fejlett világban 2024-ig (erre utal az is, hogy a Fed már az átlagos inflációt célozza meg), másrészt a jegybankok továbbra is enyhén fékezhetik a hosszú hozamok emelkedését. A részvénypiac esetleges alulteljesítéséhez tehát az kellene, hogy a fejlett piaci államkötvények jelentős pozitív reálhozamot kínáljanak, ami nem alapforgatókönyvünk középtávon.

Jelenleg jelentős tőkeállomány (közel 14 000 milliárd USD) halmozódott fel negatív nominális hozamú államkötvényekben globálisan, a negatív reálhozamú állomány pedig ennek sokszorosa lehet. Ennek egy jelentős része vélhetően a partvonalon áll és továbbra is jó beszállási pontokat keres a kockázatos eszközök piacán, így az esetleges korrekciók esetén „megtámaszthatja” a részvénypiacokat.

A kötvényekkel ellentétben tehát a részvény eszközosztály esetében továbbra is lesz esély számottevő pozitív reálhozamra, már csak a profitabilitás várható javulása miatt is, ugyanakkor különösen nagy jelentőséggel bírhat az aktív és körültekintő földrajzi, de leginkább szektorális értelemben vett részvénypiaci eszközkiválasztás is.

Eredeti tervünk alapján haladunk tovább a portfólióépítésben, újabb 5%-ponttal növeljük a részvénysúlyt, ami ezzel eléri a 65%-ot. Emlékeztetésképpen, tavaly április végén még a portfólió részvényhányadát egy óvatos 10%-ban határoztuk meg. Akkori tervünk az volt, hogy ezt majd havi 5%-ponttal emeljük 12 hónapon át az időzítési kockázatot minimalizálandó. Így a maximális részvénysúly 70% lehet 2021 áprilisának végére. A stratégiánk továbbra is az maradt, hogy a Covid 19 által fémjelzett rázós időszakban fokozatosan növeljük a részvénysúlyt a lemaradó piacokon, lehetőleg a korrekciókat megvéve („buy the dips”), hogy a világgazdaság „normalizálódását” már jelentős kockázati kitettséggel várjuk, nem vállalhatatlanul magas árazású eszközökben.

Az 5%-os részvénysúly emelést ezúttal magyar részvények formájában valósítjuk meg, mert a legtöbb magyar vezető tőzsdei cég jól pozícionált a pandémia utáni gazdasági újranyitásra tűrhető árazási szintek mellett és a kispapírok között is bőven akadnak kifejezetten jól prosperáló, de még nem ijjesztően drága papírok.

A portfólióban az arany súlyát 10%-ra csökkentettük (a magyar részvények javára), mert a fejlett piaci államkötvényeken elérhető reálhozam enyhe emelkedése ezt az eszközosztályt sújtja az egyik legnagyobb mértékben. Az ingatlan kitettségünk továbbra is minimális, a portfólió 5%-át alkotja, a készpénz állományunkat 10%-on tartjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.