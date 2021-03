CIB: a Fed lába egy éve a gázpedálon van

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a CIB Alapkezelő írását olvashatják:

"Március 23-án volt az egy éves évfordulója a COVID-19 miatti részvényeladások okozta tőzsdei mélypontnak, aminek eredményeként a vezető USA tőzsdeindex, az S&P500 közel egyharmadát veszítette el a COVID időszak előtti értékének. Vagyis nagyjából egy hónap alatt lezajlott az egész piaci bessz (2020. február 24-én voltak a COVID hírekre reagáló első részvénypiaci eladások). Az, hogy az esés rövid ideig tartott természetesen nem a javuló gazdasági helyzetnek, hanem a FED-nek volt köszönhető. 2020. március 22-én volt az az emlékezetes FED ülés, ahol például az eszközvásárlások körét a vállalati kötvényekre is kiterjesztették (addig ilyen nem fordult elő), ami csupán két nap késéssel, de új, emelkedő és jelenleg is tartó részvénypiaci trendet indított el. Sok minden történt persze azóta, de az évfordulóval záruló egy évben az S&P 500 éves rolling teljesítménye 74,78 % volt, ami 1936 óta a legjobb ilyen eredmény.

A FED lába azóta is a gázpedálon van, és most már – ellentétben az egy évvel ezelőtti helyzettel – kevésbé szól a piac bátorításáról, mint inkább a szigorítástól félő kedélyek hűtéséről. Persze a FED folyamatosan hangsúlyozza, hogy a munkaerőpiac még messze nem érte el a válság előtti szintjét, tehát indokolt továbbra is a rendkívül laza monetáris politika tartása, de feltehetően már jelentős részben az is motiválja, hogy az optimista piaci hangulatot nem akarja a szigorítás „rémével” addig megingatni, amíg valóban tényleg fel nem pörög a gazdaság, és a fundamentumok valóban be nem érik az árazásokat. Erre egyébként nagy esélyt lát a FED is, a legutóbbi márciusi dot plot alkalmával 6,5 %-ra húzta fel az idei GDP várakozását, ami a decemberi 4,9 %-os várakozáshoz képest jelentős ugrás. Az USA jelenlegi és várható beoltottsági helyzete, valamint az időközben elfogadott 1,9 trillió dolláros költségvetési csomag valóban nagyot dobhat az idei növekedésen, ami a „gázpedálos” monetáris politikával is támogatva az inflációs várakozásokat is egyre emeli.

A legnagyobb kockázat jelenleg az infláció és a kötvényhozamok emelkedése. A FED ezzel kapcsolatban azzal próbálja hűteni a piaci kedélyeket, hogy az infláció megugrását átmenetinek gondolja, ami várakozása szerint nem töri meg a két évtizedes dezinflációs trendet. A kötvénypiac közelmúltbeli trendjét egyelőre viszont nem tudja befolyásolni, mert idén a naptár szerinti 11. hét már a 7. olyan hét volt sorozatban, aminek a végén az USA tízéves hozama emelkedést mutatott. A részvénypiac viszont továbbra is az egy évvel ezelőtt indult trendjét tartja, az emelkedő kötvényhozamok és inflációs várakozások ellenére csak kisebb elbizonytalanodást látunk időnként, és ugyanígy időnként újabb „all time high” részvényindex-értékeket.

A reálgazdaság szereplői is a legfrissebb hangulati indexek alapján egyre optimistábbak. A szolgáltatói PMI az USA esetében 60 pont, ami 6 éves csúcs, ugyanez a feldolgozóipari PMI-nál 59 ponton áll jelenleg, ami 2007 óta a második legmagasabb érték. Meglepetésre az eurozóna legfrissebb kompozit PMI értéke is jelentősen emelkedett (52,5), ami az elmúlt négy hónap 50 pont alatti értékéhez képest jelentős javulás és ezért a tőkepiaci szereplők hangulatát is jelentősen javítja. A növekedési várakozások így nemcsak a FED-nél, hanem a tőkepiac szereplőinél is nőttek az elmúlt időszakban, így az ebből profitáló nyersanyagpiaci és részvényeszközosztályok súlyát emeljük a kötvény- és az ingatlansúlyokkal szemben."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.