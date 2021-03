Diófa: javuló gazdasági kilátások, új történelmi csúcsok a részvénypiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Március végéig globálisan több mint félmilliárd lakost oltottak be a koronavírus elleni vakcinákkal. A napi oltások száma 15 millió körülire tehető, de a kezdeti logisztikai problémákat követően az újabb gyártókapacitások beindításával valószínűleg gyorsulni fog az átoltottság. Bár az átoltottsági arányok jelentősen szórnak, de egyes országokban és régiókban már kifejezetten magasnak tekinthető, és akár rövid időn belül elérhetővé válhat az a szint, amely mellett már nagyobb biztonsággal tovább nyithatnak a gazdaságok. Az USA-ban már 30% körüli az első vagy az ismétlő oltást is megszerzett polgárok aránya, és bár az EU-ban az átlagos átoltottság egyelőre nem éri el a 10%-ot, de az öreg kontinens vonatkozásában is a napi oltásszám növelése a cél.

A várhatóan tovább javuló egészségügyi helyzet mellett folytatódik a világgazdaság stimulálása is. Márciusban újabb élénkítő csomagot jelentett be az USA kormánya. Joe Biden amerikai elnök egy 1,9 ezer milliárd dolláros a személyre szóló támogatások mellett infrastrukturális beruházásokat is tartalmazó programmal igyekszik újabb tűzerőt biztosítani az amerikai gazdaság számára, amit nyáron egy újabb 500 milliárd dolláros segélycsomag követhet. A laza monetáris politikában sincs változás. A jegybankok elkötelezettek a kötvényvásárlás folytatása és az alacsony kamatkörnyezet tartása mellett, így nem véletlen, hogy az elmúlt hónapokban felerősödtek az inflációs várakozások, ami aztán az amerikai kötvényhozamok emelkedéséhez vezetett. Legutóbbi ülésén a FED igyekezett hűteni a piaci szereplők inflációval kapcsolatos aggodalmait. Jerome Powell jegybankelnök szerint az áremelkedés csak átmeneti jelenség és a bázishatásoknak köszönhető.

Az emelkedő amerikai hozamok a kockázatosabb kötvénypiacok mellett a kamatérzékenyebb részvényszektorok teljesítményét is megtépázták, de érdemben nem érintették a részvénypiaci momentumot. Március végére nemcsak az S&P500 amerikai tőzsdeindexnek sikerült új történelmi csúcsra emelkednie, de egyes eurózóna indexeknek is, miután a lemaradó technológia szektor helyére a javuló világgazdasági kilátások miatt fókuszba kerülő klasszikus szektorok léptek, mint például az olaj- és a bankszektor részvényei.

A kedvezően alakuló járványügyi helyzettel párhuzamosan az expanzív fiskális politika és a jegybanki pénzpumpa teremtette likviditásbőségnek lehet árfelhajtó hatása, de a FED puha inflációs célt követő stratégiája kellő mozgásteret biztosíthat az amerikai jegybank számára, hogy rugalmasan reagálhasson a piaci eseményekre, ami továbbra is pozitív a részvénypiaci kilátások tekintetében. A kötvénypiacok esetében az emelkedő hozamszintek és a romló költségvetési egyensúlyi helyzet miatt indokolt lehet a fokozottabb óvatosság.

Portfóliónkban tartjuk a korábban kialakított kiegyensúlyozott részvénykitettséget, valamint az előző havi átsúlyozást követően a bank és az olajszektor magasabb arányát, illetve a járvány miatt elrendelt korlátozások által leginkább sújtott, de gyorsan javuló kilátású szektorok felülsúlyát. Az átoltottság növekedésével az európai és a régiós korlátozások fokozatos feloldása valószínűsíthető, ezért indokolt lehet a magasabb régiós részvénykitettség tartása is. A hazai ingatlanbefektetések továbbra is vonzó megtérülést biztosítanak, tartjuk magasabb arányukat a portfólióban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.