Equilor: a dollár visszatért ereje jó beszállási lehetőségeket teremtett a fejlődő piacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Az előző ajánlóban is említett csúcsdöntési szériát egy kivétellel megtartották az amerikai részvényindexek. Egyedül a technológiai szektort tömörítő Nasdaq nem tudott új csúcsra futni, a kis kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Russel 2000 bár új csúcsot állított be, de utána éles korrekcióba kezdett. A Dow Jones és az S&P 500 továbbra is jól teljesít, főként a pénzügyi szektor húzza az indexeket. A februári hozamemelkedés nem állt meg, mely kedvező a bankszektornak, ám nyomás alá helyezi a tavalyi év közkedvelt technológiai papírjait. Részben ennek köszönhetően március közepe óta erőteljes divergencia alakult ki a Dow Jones és a Nasdaq között.

Az elmúlt 5 hétben emelkedtek a napi esetszámok a világban, átlépve a 127 millió regisztrált esetszámot. Indiában és Brazíliában a legmagasabbak a napi esetszámok az USA mellett, a távol keleti országban tavaly októberi szintekre emelkedve. Kontinensünkön a régiónkban a legrosszabb a helyzet, hazánk pedig az elmúlt hetekben a legmagasabb halálozási rátával rendelkezik. Az oltási programok összesen 535 millió beadott adagnál járnak. Az élen továbbra is Izrael és az Egyesült Királyság áll, ahol az esetszámok is erős csökkenést mutattak az elmúlt hónapban, őket követi az USA, ahol három héten belül a felnőtt lakosság 90%-a meg fogja tudni kapni az oltást Joe Biden elnök nyilatkozata alapján. A hónapban ezúttal egy antivirális szerről jött kedvező hír, melyet a Merck és a Ridgeback Biotherapeutics fejleszt. A molnupiravir névre hallgató tabletta kedvező hatásokkal bírt az 5 napos kezdeti tesztek során, csökkentette a tovább fertőzést és segítette a gyógyulást. A gyógyszer, ha sikeresen végigmegy a vizsgálati folyamatokon nagyban segíteni fogja a vírus visszaszorítását olyan helyeken is a világban, ahol például az oltások alacsony hőmérsékleten való tárolása kimondottan nagy kihívásokat jelent.

A kötvénypiacon márciusban is az eladók domináltak. Az amerikai hozamemelkedés tovább folytatódott, az év eleji 0,92%-os szintekről márciusban 1,75%-ig is emelkedtek a 10 éves papírok. Az emelkedés üteme mérséklődött februárhoz képest, így a régiós kötvénypiacokon a lengyel és magyar esetében stagnálás, míg a cseheknél további hozamemelkedés zajlott. A devizapiacokon a török líra körüli események okoztak extrém mozgásokat. A forint ismét eljutott a 370-es sávszéli szintekre, ahonnan élesen korrigált a hó végére. Ez nem sikerült a lengyel zlotyinak, ami majdnem 3%-kal gyengült a hónapban az euró ellenében. A kötvényeknél továbbra sem várunk jelentős mozgásokat a hozamcsökkenés irányába, a kitettségünkön ezúttal nem változtatunk.

Az angol és izraeli járványgörbe bizakodásra ad okot, ám az európai országok még messze járnak az ehhez szükséges átoltottsági szintekhez. A legtöbb ország meghosszabbította a következő hónapra is a korlátozásokat, így a második negyedév elejének gazdasági teljesítménye is mérsékelt lehet, melyet jelentős felpattanás fog követni a májusra várt nyitásokkal. Az erősödő dollár eladói nyomás alá helyezte a fejlődő piacokat, mely kedvező beszállási pontokat teremtett. A részvénypiaci befektetések arányain emelünk, elsősorban feltörekvő régiókban.

A nemesfémeknek kimondottan nem kedvezett a dollárerő és az emelkedő amerikai hozamok párosa. Az ezüst is visszakorrigált az év eleji szintek alá. Az olaj jelentősebb változás nélkül fejezte be a hónapot. Az alternatív befektetések arányain belül a nyersanyag kitettségünkön kihasználva a korrekciókat enyhén emelünk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.