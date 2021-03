Hold: fokozhatatlannak látszó optimizmus uralkodik a piacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"Nagy változás nincs a múlt hónaphoz képest. Az emelkedő hozamok elhozták a korrekciót a technológia részvényekben, a value részvények viszont még az extrém optimista hangulat ellenére sem hajlandóak különösebben korrigálni, pedig még a járványból kilábalás is csak az Egyesült Államokban látszik zökkenőmentesnek. Ez az erő arra utal, hogy az előző havi enyhe kockázatcsökkentést talán vissza lehet építeni, így a value részvényarányt 35%-ról 40%-ra növelnénk, és inkább technológia shorttal csökkentenénk nettó kitettséget, bár arra a modellportfólióban nincs mód.

Ami változatlan: Alapvetően az értékalapú részvényeket súlyozzuk felül, amelyekből sok van a fejlődő piacokon és a régiónkban. Az egyetlen érvnek ezek ellen a rövid távú túlvettség és fokozhatatlannak látszó optimizmus tűnik, de ezek már két-három hónapja velünk vannak és az árfolyamokat nem zavarja, másrészt, tapasztalatunk szerint, ha az ember a rövid távú hangulatingadozásokat próbálja eltalálni, akkor sokkal nehezebb lesz rajta maradni egy trenden, amilyen a hosszú idő után megtörni látszó Value alulteljesítés a Growth-tal szemben lehet.

A táblázatban az alternatív befektetések közé sorolt ingatlant és nyersanyagot szintén a kilábalás potenciális nyerteseiből raknánk össze: az olaj-, az irodaház- és bevásárlási központ részvények kifejezetten az a kategória, amelyek jelentősen felülteljesíthetnek jövőre, mert ezek gyakran még olyan állapotokat tükröznek, mintha a következő években sem utazna, közlekedne és vásárolna offline sokat a nép.

De persze minimális mennyiségű arany mellett szárazon tartott puskaporra is lehet szükség, leginkább a már említett óriási optimizmus miatt: ezt javarészt euró, dollár és svájci frankban denominált kötvényekben tennénk. Forintban csak akkor, ha MÁP+ -t is lehet rakni a portfólióba."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.