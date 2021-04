Évek óta nem csináltak ilyet a magyar profi befektetők: zsákolják a részvényeket

2013-ban haladta meg utoljára a 40%-ot a részvénybefektetések aránya a modellportfólióban, az elmúlt hetek eseményei azonban most rég nem látott kockázatvállalásra ösztönzik a magyar befektetési szakértőket. A piacokat továbbra is a kötvénypiaci hozamok emelkedése és az infláció várható felfutása hajtja.

A piaci, gazdasági folyamatokról és befektetési lehetőségekről bővebben is beszélnek a hazai befektetési szakértők április 14-ei IWS konferenciánkon. Ne maradj le róla, regisztrálj te is!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a márciusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenegy alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Az infláció és a kötvényhozam-emelkedés irányít mindent

A várható gazdasági felpattanás és az infláció továbbra is központi téma a piacokon, így a friss portfólió-ajánlókban is. Gyakorlatilag mindenki arra számít, hogy pár hónapon belül beindul a fogyasztás, a világgazdaság, ez pedig felrepíti az inflációt.

A magyar szakemberek többnyire abban is egyetértenek, hogy ebben a gyorsan növekvő és számot tevő inflációs nyomással szembenéző gazdasági környezetben a reáleszközök, úgymint részvények, ingatlanok és árupiaci eszközöket felülsúlyozni kell, és alulsúlyozni a kötvény és pénzpiaci típusú eszközöket. Ez a szemlélet a modellportfóliókból is visszaköszön.

Nem lehet csodálkozni tehát, hogy ilyen várakozások mellett folytatódott az amerikai kötvénypiaci hozamok emelkedése, amely ellen érdemben úgy tűnik, egyelőre a Fed sem lép fel. A feltörekvő piaci kötvényeket negatívan érintette a dollárhozamok emelkedése és a dollár erősödése, és ennek a trendnek a folytatódása kockázatot jelent – derül ki a havi ajánlókból.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy miközben a fejlett gazdaságokban még nincs jegybanki szigorítás, néhány feltörekvő piaci jegybank már a szigorítás irányába lépett, kamatot emelt a brazil, az orosz és a török jegybank (utóbbiból jó nagy balhé is lett).

Bár a részvénypiacokkal kapcsolatban mindig vannak aggályok, közép- és hosszútávon a részvénypiacokat továbbra is számos tényező támogatja (gazdasági nyitás, gyors profitnövekedés, jegybanki expanzió, fiskális stimulusok, megfelelő hozamtermelő alternatívák hiánya). A fentiek mellett fontos tényező még, hogy továbbra is a kötvények reálhozama fújja majd a passzátszelet a részvénypiacokon.

A részvénypiacokon a növekedési részvények alulteljesítését és a ciklikus részvények, bankok, iparvállalatok, autógyártók, nyersanyagok felülteljesítésének folytatódását hozhatja a kötvénypiacokon folytatódó fejlett piaci hozamemelkedés. Jelenleg a legnagyobb kockázat, az USA tech szektorában látható kisbefektetői túlpozícionáltság egyes portfóliómenedzserek szerint, amely komolyabb piaci korrekcióhoz vezethet. A fenti folyamatra erősíthet rá, hogy a hozamemelkedésben ez a szektor jellemzően gyengén teljesít.

Íme a mintaportfóliók

A hazai portfóliómenedzserek által összeállított fiktív befektetési portfóliókban egyértelmű elmozdulás látszik a fent is említett kockázatosabb eszközök felé: míg a kötvény és pénzpiaci eszközöket jelentősen alulsúlyozták, a részvény és alternatív befektetések szerepe a portfólión belül nagyot ugrott.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget immár a fejlett piaci részvényekben tartják a befektetők, ezután a régiós részvényekben látnak most nagyobb fantáziát a válaszadók, amit a hedge fund/abszolút hozamú stratégiák követnek.

Az elmúlt hónapokhoz képest rekord alacsony szintre csökkent a pénzpiaci eszközök súlya, mindeközben sosem látott szintre emelték a szakértők a részvények súlyát a modellportfólióban. Ugyancsak hónapok óta nem látott emelkedést mutat az alternatív befektetések súlya is a portfólióban.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép: Getty Images