Ázsia művészeti kultúrájának évszázada – Így vált Hongkong Ázsia legnagyobb művészeti központjává

Általános áttekintés

A mai napig komoly egészségügyi és gazdasági kockázatot jelentő COVID-19 világjárvány által meghatározott világban a művészeti piac korábban soha nem tapasztalt kihívásokkal néz szembe. A művészeti ipart művészeti vásárok törlése, galériák bezárása és létszámcsökkentések kísértik. Ázsia művészeti piaca azonban a krízishez való alkalmazkodóképességének ékes példáját nyújtotta azzal, hogy Hongkong a régió művészeti központjaként tudott kiemelkedni. Annak köszönhetően, hogy Hongkong relatíve sikeresen tartóztatta fel a vírus terjedését, a városban rendezett árverések rekord-döntő eladásokat eredményeztek; olyan művészeti vásárokat tudtak biztonságos keretek között megtartani, amiket más városokban lefújtak, a galériák pedig, az egészségügyi előírások maradéktalan betartásával kiállításokat rendeztek, ahol bemutattak mind helyi, mind külföldi művészeket és új alkotásokat.

Hongkong felemelkedése a világ egyik legnagyobb művészeti és kereskedelmi központjaként New York és London mellett kulturális és kereskedelmi szempontból egyaránt megalapozott. A város hagyományosan a kínai szépművészeti alkotások és régiségek adásvételének központja volt. Különleges történelme és földrajzi-stratégiai elhelyezkedése alkalmassá tette arra, hogy a nyugati művészet és a kínai felvásárlók közötti kapcsolat helyszínévé váljon. Napjainkban Ázsia és Hongkong művészeti helyszínei sikeresebbek, mint valaha, és ennek köszönhetően itt gyűlnek össze olyan találékony bankárok, pénzügyi szakértők és vállalkozók, akik művészeti gyűjteményüket szeretnék bővíteni, és a Kelet és a Nyugat művészeivel, valamint kereskedőivel együtt kereskednek művészeti tárgyakkal.

A művészeti világ kulcsfontosságú nemzetközi szereplőinek érdeklődésére tart számot a város eredményes gazdasága és jogi infrastruktúrája, a szakmai szolgáltatások sora, pozíciója mint nemzetközi pénzügyi és kereskedelmi központ, valamint a szárazföldi Kína óriási piacának közelsége. A nemzetközi aukciósházak, művészeti vásárok és galériák városba érkezése nemcsak fokozta Hongkong nemzetközi szinten elfoglalt pozícióját, hanem erős hatást gyakorolt a helybeli művészetre és kultúrára is; a helyi közönség megismerkedhetett a művészet rendkívüli változatosságával, valamint olyan új felületek jöttek létre, ahol hazai művészeti tehetségek megmutathatták magukat.

A hongkongi művészeti piac alkalmazkodóképessége és művészeti környezete számos, szorosan összefüggő tényezőnek köszönhető. A város rengeteg kiváló és pénzügyi szempontból is figyelemreméltó alapokkal rendelkező múzeuma és nyilvános művészeti intézménye, nemzetközi galériái, a művészetek különböző irányzataihoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások virágzó ökoszisztémája, és művészeti piacának lenyűgöző mérete – amihez a rekord-döntő aukciók, illetve Ázsia legnagyobb és legfontosabb művészeti vásárai is hozzájárulnak – mind szükséges voltak ahhoz, hogy biztosítsák, hogy Hongkongban a művészeti gazdaság relatíve jól átvészelje a COVID-19 világjárvány társadalmi-gazdasági hatásait.

Annak ellenére, hogy a jövő sok bizonytalanságot rejt, egy potenciálisan Ázsia által vezetett gazdasági felépülésnek, a magas nettó vagyonnal rendelkező személyek növekvő száma a régióban, Hongkong ambiciózus magánszektori és filantróp kezdeményezési, a kormány támogatása a művészetekben, valamint a számos befektetés a kulturális területen tovább erősíti Hongkong pozícióját mint Ázsia kulturális és kereskedelmi művészeti fővárosa.

Ázsiai művészeti piaca: Új lehetőségek a kétségek között

A globális művészeti ipart nagy megrázkódtatás érte 2020-ban. Ahogy a világ szembenézett a COVID-19 világjárvánnyal, számos művészeti vásárt lemondtak, a világ legnagyobb múzeumaiban elbocsátották a személyzetet, és galériák a világ minden pontján arról számoltak be, hogy átlagosan 36%-os éves hanyatlással kellett kalkulálniuk 2020 első hat hónapjában.

Ázsiában ugyanakkor nem ez történt. A Sotheby’s és a Christie’s, a nyugati világ két legnagyobb aukciósháza arról számolt be, hogy az ázsiai beszerzők kulcsfontosságú szerepet játszottak abban, hogy 2020-ban világszerte működtessék a művészeti eladásokat. A Sotheby’s ügyfelei az ázsiai régióban az aukciósház világméretű aukciós eladásainak 30%-át tették ki, hiszen a globális húsz legnagyobb tétel közül kilencet ők vásároltak meg. A Christie’s arról számolt be, hogy az ázsiai vásárlások a globális aukciós vásárok 34%-át tették ki 2020 decemberéig – ez volt az első alkalom, hogy ázsiai ügyfelek vezették a globális eladásokat. Ez a tendencia azonban nem kizárólag erre a két aukciósházra korlátozódott. Más hangsúlyos szereplői a művészeti világnak, így például a Phillips új aukciós rekordokat állítottak fel mind nemzetközi, mind helyi művészeket illetően hongkongi vásáraikon. Az ArtTactic felméréséből és a művészeti piacot érintő elemzéséből kiderül, hogy 2020-ban Hongkong átvette London helyét mint a világ második legnagyobb kortárs művészeti aukciós piaca New York után.

Az ázsiai művészeti világ rugalmasságát nemcsak piacainak köszönheti. Annak köszönhetően, hogy Hongkong hozzávetőlegesen sikeresen tartotta vissza a COVID-19 vírus terjedését, rendkívül komolyan vette a társadalmi távolságtartást, valamint követte az intézkedéseket és az egészségügyi irányelveket, a városban a galériák biztonságosan tudtak kiállításokat, és vásárokat tartani. 2020 júniusában a Hongkong Művészeti Galéria Társaság (HKAGA) a város tizenkét galériájával együtt egy divatárukat eladó művészeti vásárt tartott. A vásár csaknem 3000 látogatót vonzott, és világszerte az első olyan vásárok közé tartozott, amiket személyesen rendeztek meg a világméretű járvány kitörése óta. Az Art Basel, egy svájci művészeti vásárokkal foglalkozó szervezet ugyancsak saját, 2020-ban egyetlen személyesen megrendezett eseményét Hongkongban tartotta meg. A novemberi „Hong Kong Spotlight by Art Basel” négy napos rendezvény volt, 22 galéria szereplésével, és számos résztvevő arról számolt be, hogy elérték eladási céljukat, vagy esetleg meg is haladták azt.

A kormány hatékony válaszai a világjárványra, a fejlett infrastruktúra és az egészségtudatos polgárság társulva az alkalmazkodóképes és rugalmas művészeti piaccal lehetővé tette Hongkong művészeti iparának és szélesebb művészeti ökoszisztémájának, hogy relatíve sértetlenül kerüljön ki a világjárványból. A város feladata most az, hogy intézményi erősségeire és az innovációra támaszkodva egy Ázsia-központú gazdasági helyreállítás élére álljon.

A COVID-19 utáni világ jövője Ázsia

Azon kihívások mellett, amiket a COVID-19 társadalmi és gazdasági hatásai idéztek elő, mind az ázsiai piac, mind a régió művészeti és kulturális színhelye rugalmasságáról és alkalmazkodóképességéről tett tanúbizonyságot. Ms Ooi, az Art Basel ázsiai igazgatója azt jósolja, hogy a magas nettó jövedelmű személyek számának növekedésével és a világ ezen részének potenciális gazdasági növekedésével Ázsia a jelenleginél is nagyobb szerepet játszhat a jövőben a világméretű piacon.

Ázsia kiemelkedő szerepe kétségtelenül növekedni fog – előreláthatólag Hongkong vezetésével. Ázsia fő művészeti központjaként, mind kulturális, mind kereskedelmi szempontból, Hongkongnak továbbra is vezető szerepe lesz az iparág növekedésében és sikerességében. A Sotheby’s ázsiai vezérigazgatója, Mr Ching így nyilatkozott: „Nem gondolom, hogy a következő tíz évben bármilyen szereplő komoly versenytársat jelenthet Hongkong számára pozíciójának meggyengítésében.”

A közösségi intézmények kinyitásával és a művészeti piac növekedésével Hongkong minden bizonnyal világméretű kulturális központtá fog válni. A M+ múzeum igazgatója, Ms Raffel így nyilatkozott: „A huszonegyedik század Ázsia évszázada, és Hongkong már most alakítja saját ragyogó jövőjét.”

Többet a következő linken olvashatnak angolul: https://asiahubhk.economist.com/how-hong-kong-became-a-hub-for-asias-biggest-art-deals/, Asia Times

forrás: Asia Times

szerző: műtárgy.com