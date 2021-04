Kijöttek a friss adatok: az inflációvédelmet és a szuperállampapírt keresik a magyarok

Februárban is nőtt a magyarok értékpapír-megtakarítása a nagyobb kategóriákban, igaz, a növekedés szerényebb mértékű. Az adatok szerint továbbra is állampapírok teszik ki az értékpapírok iránti kereslet döntő részét, ezen belül is főleg a MÁP+-t, illetve az inflációkövető állampapírt veszik. Nőtt a befektetési alapokban és részvényekben kezelt lakossági vagyon is, de egyértelműen az állampapírok viszik el a show-t.