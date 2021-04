Új játékszert kaptak a befektetők - Elfelejthetjük a jó és rossz vállalatokat

Mainstreammé vált az ESG a világban, egyre több vállalat foglalkozik már a fenntarthatósági elemek beépítésével a mindennapi működésbe. Szükség is van rá, mivel a befektetők és a piac élénken követik ezeket a lépéseket. Bár az ESG-szempontok átültetése sok hasznot tud hozni a cégek számára, sokan teherként tekintenek a plusz adatgyűjtésre és annak kommunikálására. A V4-es országok vállalatainak és ESG szakértőinek bevonásával zajló V4 ESG Conference mai eszmecseréjén elhangzott, hogy a jövőben egy vállalat megítélése túlmutat majd azon, hogy jó vagy rossz, új vetületként fog megjelenni ugyanis a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási faktor.

Remy Briand, az MSCI ügyvezető igazgatója és az ESG terület vezetője az ESG jövőjéről beszélt a V4 ESG Conference eseményén. Előadásának fontosabb pontjai:

Az elmúlt években jelentősen változott a cégek és a befektetési piac hozzáállása az ESG témaköréhez, mostanra már a befektetők célkeresztjében is megtalálható a fenntarthatóság.

Az MSCI világszerte 10 ezer céget értékel az ESG szempontok szerint mintegy 50 országban. Tíz évvel ezelőtt a vállalatok mintegy 11%-a válaszolt csak a megkereséseikre, mostanra azonban az arányuk közel 60%-ra ugrott.

A szakember szerint a következő években a pénzügyi intézmények és a cégek többsége is elköteleződést fog mutatni a nettó kibocsátás elérése felé, sőt, sok országban ez már jogszabályi előírás is lesz.

Egyéni szinten is fontos változások várhatóak: a jövőben már nem az ügyfélnek kell kérnie az ESG befektetéseket, azokat automatikusan ajánlják majd fel a bankok és egyéb befektetési szolgáltatók, amikor a lehetőségekről érdeklődik.

a bankok és egyéb befektetési szolgáltatók, amikor a lehetőségekről érdeklődik. A fenntarthatóság egyik legfontosabb sarokköve a klímaváltozá s, így a vállalatok zéró kibocsátásra való törekvése nagyon fontos szerepet fog betölteni a jövőben. Ahhoz, hogy a globális felmelegedést meg lehessen állítani, nagyon sok vállalat elköteleződésére lesz szükség - emelte ki. Ezt viszont a szabályozói környezet is követni fogja, a központi bankok fontos szerepet töltenek majd be a bankok fenntarthatósági céljainak betartatásában.

Kiemelte, hogy a nettó zéró kibocsátás elérésében kulcsszerepet kap a technológia és az alternatív adatfeldolgozás . Most a legtöbb adat, ami rendelkezésre áll, a vállalatok saját bevallásán alapszik, ennek megítélése nem egyszerű, de ebben nyújthat segítséget az alternatív adatok elemzése. Az MSCI-nál például az ESG rating meghatározásához az adatok egy nagyobb körét már így szerzik be, és nem feltétlenül hagyatkoznak az önbevallásos adatokon.

A pénzügyi intézményeknél ma már a részvényesek és a befektetők is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a fenntarthatósági célkitűzésekre. A vagyonkezelő cégeknek már nem csak egy portfólió kockázat-hozam profiljára kell odafigyelnie, hanem az ESG-célkitűzések megvalósítására is.

Jason Channell, a Citi Global Insights ügyvezető igazgatója és a fenntartható pénzügyek részlegének vezetője előadásában a fenntartható pénzügyek jövőjéről beszélt. A fontosabb megállapítások:

Az ESG mára mainstreammé vált a világban , ennek a három betűnek komoly hatása van már egy portfólió teljesítményére. Szerinte az ESG-jelentéseket nem lehet úgy kategorizálni, mint nem pénzügyi jelentések, ugyanis ezek inkább a pénzügyi jelentéseket megelőző jelentések.

Előadásában kitért arra, hogy a globalizáció milyen módon változtatta meg a kockázat természetét . A globalizáció olyan globális függőséget és kapcsolatokat alakított az egyes országok és piacok között, hogy a rendszerkockázat ma már a teljes világot veszélyezteti, nem csak egy adott piacra terjed ki. Jó példa a rendszerkockázat kiterjedésére a klímaváltozás. Ráadásul ennek a rendszerkockázatnak nemcsak gazdasági, hanem emberi vonatkozása is lehet, például az egyenlőtlenség növelésén keresztül.

Egyre nagyobb figyelmet kapnak az ellátási láncok is , épp a vállalatok zéró kibocsátási törekvései miatt. A cégeknek ma már a teljes ellátási láncukra nézve kell tudniuk teljesíteni ezeket a célokat, értve ez alatt azt is, hogy például hogyan használják az adott cég termékét.

, épp a vállalatok zéró kibocsátási törekvései miatt. A cégeknek ma már a teljes ellátási láncukra nézve kell tudniuk teljesíteni ezeket a célokat, értve ez alatt azt is, hogy például hogyan használják az adott cég termékét. Előadásában kiemelte a biodiverzitás megőrzésének egyre növekvő fontosságát, az ENSZ éghajlat-változási konferenciája (UN COP) az év későbbi részében várhatóan olyan lesz a biodiverzitás számára, mint amilyen Párizs volt a klímaváltozásnak. A biodiverzitáson belül a fő hangsúly az agráriumra és a fölhasználatra helyeződik majd.

A piac a „jó vállalat, rossz vállalat” megközelítésről egyre inkább az ESG felé mozdul el, ez az átmenet pedig jó beszállási lehetőségeket jelent a befektetőknek - tette hozzá a szakember.

A konferencia délutáni programjában helyet kapott egy olyan beszélgetés, amely az egyetemeken folyó ESG kutatásokban mélyült el. Szó volt arról, milyen felfutást lehet látni az ESG befektetések terén a V4-es országokban, hogyan és milyen adatok mentén lehet megközelíteni az ESG befektetéseket, és milyen kutatási megközelítések vannak erre.

Linda Zeiling, az ISFC alapítója és vezérigazgatója szerint az elmúlt években jelentősen fejlődtek Kelet-Közép-Európában is az ESG-re irányuló kutatások, ami viszont elszomorító, hogy sokan úgy tekintenek az ESG-s kutatásokra és adatmeghatározásra, mint egy teherre, és ezen a felfogáson változtatni kell, mivel ez nem teher, hanem egy nagy lehetőség. Egy cég életében, ha a vállalatirányítás rendben van, akkor vélhetően kisebb az esély arra, hogy nagyobb bírságokat kelljen fizetniük bizonyos jogszabályok megsértéséért, tehát az ESG szempontok költséghatékonysági oldaláról sem utolsók.

Naffa Helena, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa kiemelte, hogy az egyik legnagyobb kihívás az ESG befektetések elemzése kapcsán, hogy miképpen lehet az ESG faktort önmagában mérni egy-egy befektetés teljesítményében, hogyan lehet ennek a faktornak a többlethozamát meghatározni. Kitért arra is, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a green washingra, tehát arra, hogyan és miképpen teszik közzé a vállalatok az ESG-adatokat és, hogy ezek a cégek vagy épp befektetések valóban ESG kompatibilisek.

Kitért arra, hogy a nagyobb állami vagyonalapok, biztosítók hosszabb távon gondolkodnak, és mivel jelentősebb erővel is bírnak egy-egy vállalat részvényesei között, az ő véleményük jelentős löketet adhat a fenntarthatóság irányába a nagyobb tőzsdei cégeknél.

Szilágyi Péter, a CEU professzora elmondta, hogy a vállalatirányítással kapcsolatos kutatások már több mint 40 évre tekintenek vissza, tehát sokkal régebb óta jelen vannak, mint maga az ESG jelenség. És bár nagyon sok jó dolog sül ki ebből egy cég számára, kérdés, hogy ki fizeti ezt meg, mivel a legtöbb cég számára (különösen a kkv-knak), az ESG adatok gyűjtése és riportálása nagyon költséges dolog.

A szakember szerint egy ország jellegzetességei sokkal fontosabbak az ESG-faktorok alakulásában, mint az egyes cégek jellemzői. Tehát az országok szintjén is fejlődni kell abban, meg kell teremteni ahhoz a környezetet, hogy a vállalatok ESG besorolása is javulni tudjon. Szerinte azok a cégek, amelyek aktívan foglalkoznak ESG-vel, több oldalról is védik magukat a rendszerkockázatokkal szemben, ugyanis nagyobb befektetői bázist tudhatnak maguk mögött, ez pedig kockázatcsökkentő hatású lehet.

Zofia Wetmanska, a WiseEuropa vezető elemzője is az ESG-nek való megfelelés előnyeit emelte ki a vállalatok oldaláról. Bár sok cég szkeptikusan áll még ehhez a területhez, és sokan vannak, akik nem tudják, hogyan is kellene az ESG faktorokat megfelelően mérni, már látszik az elmozdulás ebbe az irányba és egyre több piaci megoldás születik erre. Úgy látja, nincs messze az sem, amikor a vállalati stressz tesztek már az ESG tényezőkre és ezek hiányára fognak épülni.

