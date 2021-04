Accorde: érdemes a nyersanyag szektorra fogadni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Április hónap sok szempontból arról szólt, hogy minden kezdeti nehézség ellenére az európai oltási program is beindult. Ennek megfelelően a nyitásban érdekelt országok részvényei teljesítettek jól. Itt nem lehet figyelmen kívül hagyni Görögországot, ahol például az Alpha Bank 44 százalékot szárnyalt ebben a hónapban. A hónap végére a lengyel bankrészvények is magukra találtak, így ott is kétszámjegyű pozitív hozamot lehetett elérni.

Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a réz árfolyama új mindenkori csúcsa közelébe ért a hó végén, amely továbbra is azt jelzi, hogy az évtizede elfelejtett nyersanyag szektor magára találására fogadni nem haszontalan stratégia.

Összességében, fontos megjegyezni, hogy a piacokon régóta nem látott optimizmus uralkodik és az elmúlt hónapokban a befektetők rendesen feltankoltak részvényekből. A régiós részvényeket a fentiek ellenére is olcsónak gondoljuk, ugyanakkor arra számítunk, hogy egy hangulatot visszarendező korrekció már ráférne a piacokra."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.