Aegon: goldie lock van a piacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Áprilisban tovább folytatódott a szisztematikus Covid-19 elleni oltás a fejlett világban. A vakcina gyártó cégek elkezdték felgyorsítani a vakcina előállítását, így már talán kijelenthetjük, hogy május végére, június elejére a fejlett világban aki kér oltást az kaphat is. Leglátványosabb előrelépést az Egyesült Államok tette, ott már a lakosság több mint 35%-át beoltották, és április közepe óta már nincs semmiféle restrikció, korosztálytól függetlenül bárki kaphat oltást. Európában az országok szerint változik a vakcina elérhetősége. Magyarországon is most már mindenki aki jelentkezett megkaphatja az oltást, míg Németországban ugyanezt június végére várják. Ha az oltási terv így folytatódik, akkor van esélye a fejlett világnak, hogy egy ”normális” nyári szezon bontakozzon ki. Még nem lehet tudni, hogy milyen feltételekkel lehet majd utazni az országok között, de a turisztika fontos része a GDP-nek, főleg a déli országokban, így várhatóan még májusban lehet már tudni, hogy milyen szabályok betartása mellett utazhatnak az emberek a nyári szabadságuk alatt.

Áprilisban folytatódott a tőzsdék menetelése. A főbb indexek mind új csúcsokra mentek, köszönhetően annak is, hogy az amerikai hozamok lejjebb jöttek. Per pillanat egy úgynevezett ”goldie lock” szcenárió van, ami azt jelenti, hogy a kamatok ugyan magasabban vannak mint korábban, de nem elég magasak ahhoz, hogy a részvény tőzsdéknek ártanának és ezzel egyidőben a gazdaság növekszik. A gazdasági előre jelzések változatlanul pozitívak, és ugyan van már észrevehető infláció a gazdaságban, de nem elég magas ahhoz, hogy komolyabb kárt okozzanak a vállalatoknak. Az elkövetkező időszak nagy kérdése, hogy mennyire maradandó vagy átmeneti az infláció. Az ellátási láncban egyre komolyabb problémák jelentkeznek. A Los Angeles-i kikötőben több hetet kell várni a teherhajóknak a kipakolásra. Az emelkedő olajárak már jelentkeznek a szárazföldi szállítás költségeinél, és munkaerőt is egyre nehezebb találni. Több kiskereskedelmi cég már aláírási prémiumot ígér a potenciális dolgozóknak, hogy oda csábítsák őket. Amire az elkövetkező időszakban választ várunk, hogy ez egy ugyanolyan pillanatnyi emelkedés az inflációban mint ami 2021-ben volt vagy pedig az 1970-es évek köszöntenek vissza. Az áprilisi jegybank ülésen a Fed elnök újra kihangsúlyozta, hogy központi bank úgy gondolja, hogy az infláció átmeneti lesz és eszerint alakítják a kamatpolitikájukat. A piacok a jelen állás szerint az árazzák, hogy legkorábban 2023-ban fog kamatot emelni a Fed.

Európában jelenleg Anglia áll a legjobban a vírus elleni harcban. A rendkívüli szigorítások megtették a hatásukat és emiatt az angol gazdaság elkezdett kinyitni. Az éttermek, szórakozó helyek, már fogadhatnak vendégeket, és a futball stadionok kapui is nemsokára megnyílnak. Az Európai gazdasági adatok is reményre adnak okok. A koronavírus újabb hulláma ellenére az Euroövezet egészére a vártnál némileg jobb beszerzési menedzserindex adatok érkeztek: a Markit Intézet mai adatközlése alapján a márciusi 53,2-ről kilenc hónapos csúcsra, 53,7-re nőtt az Eurozóna kompozit PMI mutatója, meghaladva a prognosztizált 52,9-es értéket. Ezzel már a második egymást követő hónap tartózkodik az emelkedés/csökkenés határát jelző 50-es érték felett. Míg az előző hónapban gyakorlatilag a feldolgozóipari aktivitás segítette a növekedést, az április előzetes adatok alapján a szolgáltató szektor beszerzési menedzserindex is enyhe növekedési tartományba tudott visszakapaszkodni (50,3) az előző 49,6-ról. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy továbbra is a feldolgozóipar támasztja a növekedési képet, a márciusi 62,5-ről 63,3-ra nőtt a mutató, amellyel már tizedik hónapja tartózkodik az 50-es határérték felett.

A kínai gazdaság az elmúlt hónapok lassulása után újra növekedést mutat. A Caixin kínai szolgáltató szektor PMI értéke márciusban 54,3-ra emelkedett a februári 51,5 után, amely érdemi gyorsulást jelez az aktivitásban, bár lehet némi pozitív hatás a kínai újév miatti alacsony bázisnak köszönhetően is. A GDP is szépen nőtt bár elmaradt a várt értéktől. Negyedéves alapon a várt 1,5% helyett csak 0,6 százalékos volt a kínai GDP növekedése az első negyedévben, év/év alapon ez a tavalyi alacsony bázis miatt csak 18,3 százaléknak felel meg, szemben a konszenzus 19 százalékával. A kínai export 30,6, az import pedig 38,1 százalékkal emelkedett márciusban év/év alapon. Ezeket az adatokat bármelyik fejlett világbeli ország elfogadná, meglátjuk, hogy a jövőben mennyire tarthatók ezek az adatok.

Magyarországon végre jó híreket is lehet hallani a korona vírusról. Ugyan a halálozási adatok még mindig nagyon magasak, lakosságra levetítve az egyik legrosszabb a világon, viszont a beoltottsági arány az egyik legjobb. Ez a jövőre nézve nagyon pozitív, hiszen ez azt jelentheti, hogy a magyar lakosság a védettséget nézve nagyon jó helyen áll. A kormány elrendelte a szigorítások csökkentését, vendéglátó helyek, bár némi restrikcióval de kinyithattak. Ezt a pozitív változást reflektálja a forint árfolyama is. Relatíve szűk sávban mozgott, és hónap végén a 360-as szinthez közel zárt.A modell portfóliónkon áprilisban nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.