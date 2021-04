Amundi: jól teljesíthetnek a magyar részvények

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Makrogazdasági szempontból továbbra is viszonylag optimista várakozások jellemzik az előttünk álló időszakot. Bár több régióban – különösen Európában, Latin-Amerikában és Indiában – még javában tart a járvánnyal való küzdelem, a befektetők már a Covid-járvány utáni időszakot árazzák. Az első negyedévben még számos régió – főként Európa - gazdasági teljesítményére erősen rányomják bélyegüket a pandémia miatti korlátozások, majd a második negyedévtől kezdődően viszont már bízni lehet az eleinte fokozatos, majd az év második felétől várhatóan erőteljes fellendülésben. A gazdasági újranyitás miatt amúgy is bekövetkező felpattanást a világszerte jellemző, de az USA-ban különösen erőteljes mértéket öltő költségvetési élénkítés is támogatja.

A gazdasági környezet várható javulása a fejlett kötvénypiacok szempontjából kifejezetten kedvezőtlen fejlemény, hiszen a gazdaság élénkülése és a kockázatvállalási kedv erősödése magasabb hozamszinteket hozhat. Kötvénypiaci szempontból különösen aggasztó tényező az inflációs várakozások határozott emelkedése. A kötvénypiaci hozamszintek megugrását ugyanakkor a jegybankok fokozott aktivitása egyelőre féken tudja tartani. A központi bankok a jelenlegi helyzetben a rendelkezésükre álló eszközökkel próbálják elkerülni a hozamok „elszállását”, ami szinte minden befektetési eszköz hirtelen átárazódásához vezetne. A jegybankok egyelőre kitartanak a korábban meghirdetett kötvényvásárlási programok folytatása mellett, amivel próbálják féken tartani az emelkedő trendbe került kötvénypiaci hozamelvárásokat.

A fejlett világban tovább növekvő fiskális és monetáris stimulust, a jellemzően pozitív meglepetéseket hozó vállalati gyorsjelentéseket (digitalizáció miatt is), a fejlett piaci államkötvények várhatóan negatív reálhozamát, a készpénz még inkább negatív várható reálhozamát elnézve a részvénypiac továbbra is megkerülhetetlen eszközosztály a befektetési eszközök piacán. Ezért a részvények súlyát 70%-ra emeljük a portfólióban, ezzel fokozatosan elérve az egy éve meghatározott célt. Akkori tervünk az volt, hogy ezt majd havi 5%-ponttal emeljük 12 hónapon át az időzítési kockázatot minimalizálandó. Így a maximális részvénysúly 70% lehet 2021 májusának elejére. A stratégiánk az volt és az is maradt, hogy a Covid 19 által fémjelzett rázós időszakban fokozatosan növeljük a részvénysúlyt a lemaradó piacokon, lehetőleg a korrekciókat megvéve („buy the dips”), hogy a világgazdaság „normalizálódását” már jelentős kockázati kitettséggel várjuk, nem vállalhatatlanul magas árazású eszközökben.

A kötvényekkel ellentétben tehát a részvény eszközosztály esetében továbbra is lesz esély számottevő pozitív reálhozamra, már csak a profitabilitás várható javulása miatt is, ugyanakkor különösen nagy jelentőséggel bírhat az aktív és körültekintő földrajzi, de leginkább szektorális értelemben vett részvénypiaci eszközkiválasztás is. Szektorálisan a pénzügyi szektort, valamint az utazás/szabadidő szektort preferáljuk a magas árazású, növekedési részvények terhére.

Az 5%-os részvénysúly emelést ezúttal is magyar részvények formájában valósítjuk meg, mert a legtöbb magyar vezető tőzsdei cég jól pozícionált a pandémia utáni gazdasági újranyitásra és a kispapírok között is bőven akadnak kifejezetten jól prosperáló, de még nem végzetesen elszállt árazású papírok. A magyar részvények ezzel már 15%-át teszik ki a portfóliónak.

A portfólióban az arany súlyát 5%-ra csökkentettük (a magyar részvények javára), mert a fejlett piaci államkötvényeken elérhető reálhozam enyhe emelkedése ezt az eszközosztályt sújtja az egyik legnagyobb mértékben. Az ingatlan kitettségünk továbbra is minimális, a portfólió 5%-át alkotja, a készpénz állományunkat 10%-on tartjuk.”

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.