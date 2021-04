Diófa: történelmi csúcsok, jöhet a május

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Áprilisban az eurózóna fejlett részvénypiaci indexe a 2008-as válság óta nem látott magasságba emelkedett, de a német tőzsdeindex korábbi történelmi csúcsát is megdöntötte. Az amerikai S&P500 részvénypiaci indexnek idén hónapról hónapra sikerült újabb historikus csúcsot beállítania. A kirobbanó tőzsdei optimizmushoz minden adott. A jegybankok és a költségvetések öntik a likviditást a piacokra és a reálgazdaságba, miközben a folyamatosan emelkedő átoltottság hatásásra enyhülnek a korlátozások, nyitnak a járvány miatt leginkább sújtott ágazatok is, és gyorsan javulnak a világgazdasági kilátások. Az USA-ban és az EU-ban a vállalati bizalmi indexek felülmúlva előző értékeiket a növekedés gyorsulását jelzik, de a pozitívan alakuló munkaerőpiaci folyamatok és fogyasztói bizalom is optimizmusra adhat okot. Az év elején még kisebb félelmeket okozó inflációs várakozásokat, és főként az ezzel kapcsolatos kamatemelési spekulációt is sikerült lehűteni. A FED elnöke szerint átmeneti, bázishatások okozhatnak lokális csúcsot a fogyasztói árak alakulásban, de a rugalmas inflációkövető politika is nagy mozgásteret biztosít a jegybank számára. Bár az amerikai jegybank is a korábbinál dinamikusabb gazdasági növekedést vár az idei évre, de Jerome Powell elnök szerint továbbra is szükség van a likviditásbőségre, és egyelőre nincs terítéken a kamatemelés, amit amúgy is megelőzne a kötvényvásárlási program csökkentése.

Áprilisban az amerikai gyorsjelentési időszak is jellemzően pozitív meglepetéseket hozott a befektetők számára, ami úgyszintén a világgazdaság működésének rendeződését jelzi. Az elsőként jelentő bankszektor a várakozásokat meghaladó eredményekről számolt be, de a technológia szektor nagyjai is pozitív meglepetéssel szolgáltak. Az átoltottság növekedésével elérhetővé vált a járványhelyzet vesztes ágazatainak újranyitása is. A következő időszakban fokozatosan feloldhatják a vendéglátóipar, a szabadidő tevékenységek, a turizmus és a légiforgalom korlátozásait, vagy enyhítések várhatók, így a nyári hónapokra ezekben az ágazatokban is elkezdődhet a talpraállás. Az EU-ban egy digitális zöldigazolvány bevezetését tervezik, ami lehetővé tenné a civilek biztonságos és szabad mozgását, az USA-ban áprilisban szárnyra kaptak olyan elképzelések is, hogy tovább nyithatják az USA-EU közti polgári légiforgalmat.

Bár a világgazdasági kilátások a kedvezően alakuló egészségügyi helyzet és a soha nem látott likviditásbőség hatására tovább javulhatnak, a májusi hónap közeledtével – „sell in may and go away” – sok befektető farkast kiált. Tény, hogy a konjunktúrakilátásokkal kapcsolatos várakozások nagyon erősek, és ennek jelentős része beárazódhatott a részvénypiaci árfolyamokba. A pozitív meglepetéseket okozó vállalati gyorsjelentési időszak is lecseng, miközben a szentiment indikátorok fokozott piaci optimizmust jeleznek.

Portfóliónkban az elmúlt időszak pozitív gazdasági és vállalti híreinek beárazódását követően átmenetileg csökkentjük a fejlett piaci részvénykitettséget, de azon belül tartjuk a járvány miatt elrendelt korlátozások által leginkább sújtott, de belátható időn belül újranyitó szektorok felülsúlyát. A javuló pandémiás helyzet és a tervezett gazdasági újranyitás jegyében tartjuk a régiós részvénykitettséget is. A hazai ingatlanbefektetések továbbra is vonzó megtérülést biztosítanak, tartjuk magasabb arányukat a portfólióban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.