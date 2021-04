Eurizon: a gazdasági növekedés miatti optimizmus uralkodik a piacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"Az elmúlt egy hónap sok újdonságot nem hozott a tőkepiac számára, alapvetően az erőteljes növekedési várakozások fűtötte magas kockázati étvágy tovább hajtotta a részvénypiaci emelkedést, a fejlett régió jelentősebb indexei újból történelmi csúcsokra értek. A fejlődő térség rosszabbul teljesített, egyrészt a viszonylag magas dollárkamatok, de leginkább a romló járványhelyzet miatt. Ez a romló járványhelyzet főleg India miatt globális szinten is romló adatokat mutatott, de ez csak ideig-óráig tudott rontani a piaci hangulaton, összességében a gazdasági növekedés miatti optimizmus volt az uralkodó. A pozitív példát egyértelműen az USA jelenti, ahol a magas átoltottság miatt számos régióban a korábbi korlátozások részbeni vagy teljes feloldását már elrendelték. Ezzel egyidőben az USA különböző hangulati indexei is a csúcsokon vannak, a reálgazdasági és tőkepiaci várakozások együtt szárnyalnak. Európa lehet a következő, ahol az átoltottság miatt hasonló forgatókönyvet láthatunk.

A nyitással együtt járó felfokozott „vásárlási” hangulat miatti növekedési várakozásokat a Biden adminisztráció újabb költségvetési tervei (American Jobs Plan, Build Back Better) tovább fűtötték. Nem érdemes a tervek kapcsán jelenleg pontos összegekről beszélni, mert a véglegesítésük és „nagyságuk” feltehetően hosszabb tárgyalási sorozat eredménye lesz, de újabb több ezer milliárd dollár érkezhet a gazdaságba – több évre elnyújtva –, ami jelentős további GDP növekedést eredményezhet a következő években is.

Az elmúlt hónaphoz képest inflációs fronton sincs változás, a gazdasági folyamatok függvényében érthetően maradt magas szinten a várakozás, ami egyébként leginkább jelenti a kockázatot a tőkepiaci szereplők számára. A FED új szempontrendszere szerint viszont jelenleg a várakozásokkal nem foglalkozik, csak a konkrét tényszámokkal, és nem zavarja egy-egy hónap átmeneti inflációs emelkedése sem, ha egy hosszabb időperiódust nézve az átlagos infláció a jegybanki célszint alatt marad, tehát nem mutatkoznak a gazdasági túlfűtöttség jelei. Ehhez a szempontrendszerhez igazítja a FED a szigorítási várakozásokat hűteni igyekvő kommunikációját is, amikor csak pár hónapos és átmeneti inflációs emelkedést, és még sokáig a nem teljes foglalkoztatottságot jelentő munkaerőpiacot vár (a válság előtti munkaerőpiacot a teljes foglalkoztatottság szintjével jellemezi a FED). Nehéz lehet egyébként a kommunikáció minden aspektusára figyelni, mert amikor például Powel FED elnök április 11-én a CBS’ 60 Minutes című műsorában egy kifejezetten optimista interjút adott az USA gazdasági kilátásaival kapcsolatban azt hangsúlyozva, hogy fordulóponthoz (inflection point) érkezett a gazdaság, és mind a növekedésben, mind a munkaerőpiacon nagyon gyors és látványos javulás várható a közeljövőben, a tőkepiac kicsit megijedt, hogy az eddig hangsúlyozott „gyenge munkaerőpiac” a még hosszan tartó laza monetáris politika egyik indokaként kezd meginogni. Ez a félelem is csak egy napig tartott, az eszközárak alapján is látható, hogy a FED kommunikációja sikeres (és ebből az is látszik, hogy a piacnak mennyire szükséges a FED put, az optimista reálgazdasági kilátások önmagukban kevesek).

Eszközosztályok között nem, csak azon belül hajtunk végre változtatást. A hazai és régiós pozitív vakcinahírek és így javuló gazdasági kilátások miatt ezek részvénypiaci súlyát emeljük a fejlődő térséggel szemben, ahol pont ellenkező irányú folyamatok láthatók."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.