Évek óta nem látott részvénymánia uralkodik a profi magyar befektetők között

Töretlen a magyar befektetési szakemberek kockázatvállaló hajlandósága, a Portfolio által minden hónapban összeállított modellportfólióban már 42%-ra rúgnak a részvények, ami több éves rekord. Az infláció hirtelen felpattanása persze még hozhat izgalmakat.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az áprilisi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenegy alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Nem sok minden változott: nagyot megy a részvénypiac

Az előző havi allokációkhoz képest nem sok minden változott a magyar portfóliómenedzserek ajánlóiban, abban mindenki egyetért, hogy továbbra is érdemes a részvényeket felülsúlyban tartani.

Ahogy ők is írják összefoglalóikban (a cikk végén ezek megtalálhatóak), az erőteljes növekedési várakozások fűtötte magas kockázati étvágy tovább hajtotta a részvénypiaci emelkedést, a fejlett régió jelentősebb indexei újból történelmi csúcsokra értek.

A fejlődő térség rosszabbul teljesített, egyrészt a viszonylag magas dollárkamatok, de leginkább a romló járványhelyzet miatt. Ez a romló járványhelyzet főleg India miatt globális szinten is romló adatokat mutatott, de ez csak ideig-óráig tudott rontani a piaci hangulaton, összességében a gazdasági növekedés miatti optimizmus volt az uralkodó.

Inflációs fronton sincs sok változás, továbbra is annak emelkedésére lehet számítani a gazdaságok újranyitásával, az pedig, hogy milyen mértékű lesz ez a felpattanás, még okozhat izgalmakat a részvénypiacokon. Igaz, a jegybanki képviselők többsége csak ideiglenes emelkedést vár az inflációban.

Íme a mintaportfóliók

A hazai portfóliómenedzserek által összeállított fiktív befektetési portfóliókban megmaradt a kockázatosabb eszközök felülsúlya: a kötvényeszközöket jelentősen alulsúlyozták, ahogy a fejlett piaci részvényekből is eladtak kicsit, helyette a magyar és régiós részvényeszközök kerültek jobb megvilágításba.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget továbbra is a fejlett piaci részvényekben tartják a befektetők, ezután a régiós részvényekben látnak most nagyobb fantáziát a válaszadók, amit a hedge fund/abszolút hozamú stratégiák követnek. Változás tehát nincs az előző hónaphoz képest.

Az elmúlt hónapokhoz képest rekord alacsony szintre csökkent a pénzpiaci eszközök súlya, mindeközben sosem látott szintre emelték a szakértők a részvények súlyát a modellportfólióban. A kötvények súlya pedig tovább csökken, legutoljára 2018. augusztusában volt ilyen alacsony szinten ez a kategória:

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép: Getty Images