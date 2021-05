Átlagosan 1,5 millió forint van a magyarok nyugdíjszámláján

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nem rengette meg az önkéntes pénztári vagyont a koronavírus, a friss számok azt mutatják, hogy a vagyon tovább bővült, egy számlán átlagosan már 1,5 millió forint van. Az elmúlt egy évben a taglétszám is nőni tudott, de ugyanez figyelhető meg az egészségpénztáraknál is – derült ki az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének mai sajtótájékoztatójából. Az eseményen a pénztári szektor elmúlt egy évét elemezték, és az idei célkitűzéseket is ismertették.