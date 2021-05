A kamatos kamat ereje, befektetési ABC

A befektetések világában, a sokféle termék között válogatva könnyen elveszettnek érezheti magát az ember, pedig a sikeres hosszú távú befektetéshez igazából csak 3 szabályt kell betartani. A következőkben ezeket járjuk körbe.

1. GONDOLKOZZ HOSSZÚ TÁVBAN

A tőzsdei árfolyamok rövid távon össze vissza ugrálnak, de hosszú távon inkább emelkedő trend jellemzi őket. Ami tán még az emelkedésnél is fontosabb, az nem más, mint a mágikus kamatos kamat. Einstein szerint a kamatos kamat „az univerzum legnagyobb ereje”, aki megérti keres vele, aki nem az fizeti, míg Newton a világ nyolcadik csodájának nevezte.

A kamatos kamat jelenség az, ahol a befektetésed hozamát újra befekteted, így azt követően már nemcsak az eredeti tőke után kapsz hozamot, hanem a szintén befektetett kamatra is, így gyakorlatilag folyamatosan nő a tőke, amely után hozamot kapsz. Értelemszerűen nagyobb tőkére nagyobb hozam jut, így idővel szinte exponenciálisan nő a befektetésed.

Amennyiben állampapír, vagy vállalati kötvény befektetésed van, és mondjuk 3%-os a kamat, akkor a 100000 Ft-os betétedre 3000 Ft kamatot kapsz, azonban a kapott pénzt te újra befekteted, így arra is jár a kamat, így most már 3090 Ft kamatot fogsz kapni, mert nem 100 000, hanem már 103 000 Ft-ra kaptad a 3%-os kamatot. A második év végén 106 090 Ft-od lesz. Most legyintesz, hogy ember, hagyjál már, ki nem tojja le azt a 90 Ft-ot!

Ebben van valami, de ha mondjuk, olyan befektetésed van, ami 8%-ot hoz, és nem 2 évről beszélünk, akkor már látványos a különbség. Ezen az ábrán láthatod, hogy kamatos kamat esetén milyen exponenciálisan nő a pénzed, és az is tisztán látszik, hogy az idő és persze a pénzed neked dolgozik. Évi 100 000 Ft megtakarításból, egy korántsem irreális évi 8%-os tőzsdei hozammal számolva, amelyből 2% az osztalék, 6% az éves átlagos emelkedés, 25 év alatt 7,3 millió lesz.

Ebből is látszik, hogy a tőzsdei befektetés lehetőséget ad a kamatos kamat hatás működtetésére, mert rengeteg cég fizet osztalékot, ami a vállalati eredmény egy részének kifizetése a tulajdonosoknak, vagyis neked, ha tulajdonodban van az adott részvény. Az osztalékot természetesen újra be lehet, és célszerű is fektetni.

2. Gondolkozz folyamatos megtakarításban

A magas hosszú távú hozam a múlt tapasztalata alapján nem a kötvénypiacon, hanem a tőzsdén van. Az időzítésbe, vagyis a mélypontok megfogásába a profi vagyonkezelők, alapkezelők bicskája is beletörik. Sokkal egyszerűbb egy jó átlagárat kialakítani, amit folyamatos, éves, féléves, negyedéves kitartó vásárlásokkal érsz el. Ha éppen esik a piac, ugyanannyi pénzért többet, ha emelkedik kevesebbet kapsz.

3. Széleskörű diverzifikáció, avagy sok kosárba rakd a tojásokat.

A tőzsdei piacok hosszú távon, a múlt tapasztalata alapján felfelé haladnak, azonban azt, hogy ez konkrétan mely részvényeknek lesz köszönhető nehéz előre megmondani. Ha globális befektetővé válsz, aki amerikai, ázsiai piacokba fektet, és ezt tetézed azzal, hogy a mindenkori tőzsdeindexet másoló alapokba fektetsz, akkor ezt a kérdéskört is kipipálhatod.

Mindezeket a lépéseket egyben letudhatod a Finax robotizált portfóliókezelési szolgáltatásával. Euró alapú befektetés, amely segítségével kockázatvállalási hajlandóságod függvényében kiveheted a részedet a tőzsdei hozamokból.

Állíts össze magadnak egy mintaportfoliót pár perc alatt.

A cikk az Indexmarathon Zrt. támogatásával készült