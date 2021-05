Rágógumi tőzsdei hullámok megülése

Az elmúlt 150 év tőzsdei hullámzása sok újdonságot nem hozott. Emelkedő és csökkenő hullámok követik egymást, miközben a részvénypiacok mindent egybevetve kitartóan felfelé araszolnak, vagyis az emelkedő hullámok összességében hosszabbak.

Az elmúlt évek azért hoztak némi változást ebbe a változatlanságba, ugyanis mind az emelkedő, mind a csökkenő hullámok szokatlanul elnyúltak, a reszelőszerű fel-le mozgások száma láthatóan megcsappant. Ennek oka lehet, hogy a tranzakciós költségek csökkenésével párhuzamosan folyamatosan nő a tőzsdei volumen, és a piaci szereplők száma is, akik közül sokan akár már a kisebb mozgásokat is meglovagolják. Értsd, ha az a véleményük, hogy a piac emelkedni fog, akkor már a legapróbb esést is megveszik. Ezt a viselkedést fűti a jegybanki bankóprés is, és ennek tudható be az S&P500 több mint egy éves korrekció nélküli száguldása.

Az előzővel párhuzamosan, ha egy részvénynél, vagy például a Bitcoinnál valami váratlan sokk - utóbbi esetében a kínaiak elfogadást korlátozó bejelentése - kivált egy korrekciót, akkor az jellemzően irtózatosan erőteljes zuhanást eredményez. Ripsz ropsz ledolgozzuk az előző emelkedés harmadát, felét, ahol már jellemzően erős támaszok vannak, és fordul is az árfolyam, mint azt legutóbb a Bitcoin grafikonon láthattuk. A nagy zuhanások védelmében annyit azért el kell mondani, hogy a lejtmenet mindig is erőteljesebb volt mint az emelkedés, de azért például 2020 márciusában sikerült összehozni minden idők legrövidebb medve piacát, ami jelzi azért a felgyorsult mozgásokat.

Kereskedési szempontból a levonható tanulság az, hogy nincs nagyon idő az elmélkedésre, az tudja a gyors hullámváltásokat megfogni, aki mer lépni, és a megbízást akár előre elhelyezni, ami kicsit olyan érzés, mintha a hulló kés alá tartaná az ember a kezét. Erre szolgálnak a limitáras megbízások, amelyeket HF Markets demószámlán már most tesztelhetsz.

Hogy az árfolyammozgások minden ember által kereskedett terméken hasonlóak, azt jól mutatja az EURHUF grafikon, ahol a forint erősödése pillanatok alatt a 347 Ft-os támasz közelébe érkezett.

Mind az emelkedő és a csökkenő hullámok megóvatolhatóak a HF kereskedései platformján, legyen szó devizáról, tőzsdeindexről, részvényről vagy kriptovalutáról. Egy demószámlával már most elkezdheted a gyakorlást.

A cikk megírásában a Learn & Trade Kft. közreműködött.