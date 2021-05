Elkísérhetünk egy művészeti sétára? – Tematikus séták az V. Műtárgyak Éjszakáján

A nagyszámú program miatt most tematikusan csoportosítva is adunk némi ízelítőt változatos programjainkból.

Először tematikus sétáink közül mutatunk be négyet. Szabadtéri programjainkon lehetőség nyílik hasznos ismereteket szerezni úgy, hogy közben a friss levegőn élvezhető a kora nyári napsütés.

Rejtőzködő templomaink, kolostoraink Óbudán – június 18. 11:00–13:00 (Óbudai Múzeum)

A régészeti séta az Óbudai Múzeum recepciójától indul. Kevesen tudják, hogy Óbuda a 11. századtól 1343-ig királyi központ, majd ezt követően 1526-ig királynéi város volt. A középkori épületek és monumentális templomok azonban áldozatul estek a tatárok és a törökök pusztításainak, majd folyamatosan alakította azokat a Zichy-család és később a lakosság építkezése.

Programunk során felidézzük a középkori város csodálatos épületeit, valamint Piast Erzsébet királyné ikonikus alakját. A séta kezdetén megismerhetjük az egykor a Fő téren álló Szent Péter és Szűz Mária templomok történetét, valamint Piast Erzsébet királyné óbudai mecénási tevékenységét. További állomásaink: ferences templom és kolostor romjai a Vöröskereszt utcában – az egykori királyi, királynéi vár helyszíne a Kálvin-közben – a klarissza kolostor maradványai a Mókus utcában – a középkori piactér helyszíne és Ferenc deák lakóháza (az egyetlen fennmaradt középkori ház Óbudán) a Lajos utcában – végül a királynéi városrész Szent Margit plébánia templomának helyszíne a Szent Péter és Pál Főplébániánál.

A Múzeumkert titkai – június 18. 17:00–18:00 (Magyar Nemzeti Múzeum)

A Múzeumkert nemcsak a hétköznapok kedvelt pihenőparkja, hanem nagy események színhelye is. Mind a Magyar Nemzeti Múzeum, mind a Múzeumkert életére is tragikusan hatottak 1956 őszének történései, ugyanis a Magyar Rádió épületének közelsége miatt az épület már október 23-tól az események középpontjába került. A szakmai vezetés során feltárulnak a múzeumkert rejtett titkai és az események mögötti legfontosabb történeteket is megismerhetik a látogatók. Természetesen a Múzeumkert múltjának más rétegeire, dimenzióira is fény derül a séta során.

Rejtőzködő római örökségünk – június 19. 16:00–17:00 (BTM Aquincumi Múzeum és Régészeti Park)

A séta a katonai városrész területét veszi górcső alá. A sétákon nem csak a már megszokott, ma is megtekinthető római emlékekről lesz szó, hanem a rejtőzködő, máig nem látható épületek is előtérbe kerülnek. Az egykori római település felépítése és hétköznapi élete mellett, természetesen rácsodálkozunk arra, hogy mi módon váltak antik emlékeink a modern városkép részévé. A sétához a találkozó a Fürdő Múzeum bejárata előtt lesz.

Holnemvolt szocializmus – június 17. 19:00–20:20 és június 19. 19:00–20:20 (Memento Park)

A Memento Park – Szoborpark Múzeum bemutatója az 1945-1989 közötti, hétköznapi Magyarország tárgykultúrájának emlékeiből. Az érdeklődők eredeti szovjet és NDK autókba is beülhetnek, kipróbálhatják a ventillátorral kombinált zseblámpát, megcsodálhatják a világító plexi Kreml-modellt. „Politikai propaganda a köztéri szobroktól a képeslapokig” című előadásunkon bepillantást nyerhetnek a létező szocializmus kulisszái mögé. Fináléban az örök kedvencek: kóstolóval egybekötött Zizi cukor, Utas csokiroló és Márka üdítő bemutató!

