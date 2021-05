Aegon: meddig tartja ilyen alacsony szinteken a kamatokat a Fed?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Május végre arról szólt, hogy mikor és hogyan nyithatnak ki a gazdaságok, mikor kaphatják vissza az emberek a Covid előtti életformájukat. Ez országonként változik, annak függvényében, hogy az beoltottsági ráta hogy áll. Európában Anglia amelyik oltási szintet vezeti, de szerencsénkre Magyarország is dobogós helyen áll. A kérdés az, hogy az új indiai mutáns megjelenése Európában, hogyan fogja megváltoztatni a nyitási programot. Ha szerencsénk van akkor az indiai verzió csak jobban terjed, de nem okoz olyan súlyos szimptómákat mint az angol mutáns. Még az is kérdés, hogy a már meglévő vakcinák hatásosak-e az indiai verzió ellen, vagy újabb vakcinákat kell kifejleszteni. Az vírus új mutánsa figyelmeztető jel a fejlett világnak, hogy nem elég, ha csak a Föld lakosságának egy része lesz beoltva. Ahhoz, hogy a vírust teljesen legyőzze az emberiség, az egész világot be kell oltatni, különben az a potenciális veszély fenyeget, hogy egy újabb mutáns fejlődik ki ami ellen a jelenlegi oltások nem lesznek hatásosak.

Habár májusban tovább folytatódott a tőzsdék menetelése a volatilitás magasabb volt mint áprilisban. Azt a befektetők is érzik, hogy a tőzsdei átlagok nem reflektálják a gazdaságok valós teljesítményét, de egészen addig amíg a központi bankok a jelenlegi likviditás mennyiséget biztosítják a piacoknak, addig kevés esély van bármilyen jelentősebb korrekcióra. Ezért a befektetők könnyen idegesek lesznek, ha a központi bankoktól bármiféle közlemény megjelenik ami esetleg a pénzbőség megfogyatkozására utalna. Májusban Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter utalt arra, hogy a jelen gazdasági helyzetben a kamatok túl alacsonyak. Érdekes módon amikor ő még a központi bank elnöke volt, folyamatosan azt kommunikálta, hogy a kamatoknak nem szabad emelkedniük mert az strukturális problémákat okozna. Most amikor már nincs befolyása a kamatlábakra, hiszen az amerikai kamatok szintje a központi bank felelőssége, a pénzügyminiszteri beosztásában már más a véleménye. Ami továbbra is a legfontosabb kérdés, hogy a FED meddig tartja ilyen alacsony szinteken a kamatokat? Mi az ami arra fogja késztetni őket, hogy bedobják a törülközőt és engedjék, hogy a piacok határozzák meg, hogy a jelen gazdasági helyzetben mi lenne a reális kamatláb. Az infláció már kopogtat az ajtón, és olyan havi inflációs adatok jönnek ki amik a legpesszimistább előre jelzéseket is felülmúlják. Ha a FED konzisztensen alacsonyan tartja a kamatlábakat, miközben az infláció egyre magasabb értékeket mutat akkor az amerikai dollár az ami meg fogja sínyleni a FED döntésképtelenségét. A következő hónapokban megtudjuk majd, hogy a jelenlegi vártnál magasabb infláció valóban átmeneti-e, ahogy a FED kommunikálja, vagy egy olyan jelenség ami velünk marad az elkövetkező időszakban.

Európában jelenleg Anglia áll a legjobban a vírus elleni harcban. A rendkívüli szigorítások megtették a hatásukat és emiatt az angol gazdaság elkezdett kinyitni. Az éttermek, szórakozó helyek, már fogadhatnak vendégeket, és a futball stadionok kapui is nemsokára megnyílnak. Az Európai gazdasági adatok is reményre adnak okok. Már második hónapja tartózkodik az Eurozóna kompozit indexe az emelkedés/csökkenés határát jelző 50-es határérték felett. A Markit Intézet végleges áprilisi adatsora alapján a mutató a márciusi 53,2-ről 53,8-ra emelkedett, amelyhez jelentősen hozzájárult az újabb korlátozásokat magáról lerázó szolgáltató szektor aktivitása. A szolgáltató szektor beszerzési menedzserindexe az előző havi 49,6-ról növekedési tartományba, 50,5-re kapaszkodott fel, amely meghaladja az előzetes 50,3-as olvasatot is. Némileg javulni tudott a német gazdasági hangulat jelenlegi helyzetértékelése májusban a ZEW Intézet adatközlése alapján: az index az előző havi -48,8-ről -40,10-re kapaszkodott vissza, meghaladva a várt -41,6-os értéket. A várakozások is jelentően javultak, az áprilisi 70,7-ről 84,4-ig kapaszkodott a mutató, míg a várakozás 72-t jelzett előre. A korlátozások enyhítésével párhuzamosan a várakozásokat meghaladó módon, két éves csúcsra pattant vissza a német üzleti hangulat májusban az Ifo Intézet adatközlése alapján. A jelenlegi helyzetértékelés az áprilisi 94,1-ről 95,7-rekapaszkodott, meghaladva a prognosztizált 95,5-ös olvasatot. A jövőkép felett is szűnnek a fellegek, a mutató a várt 101 helyett 102,9-re erősödött, messze meghaladva az előző 99,2-es értéket.

A kínai gazdaság újból csökkenést mutat ez elmúlt hónapok emelkedése után. A kínai feldolgozóipari PMI értéke 51,1-re csökkent az előző havi 51,9 után, miközben a szolgáltató szektor mutatója 54,9-re esett le, azaz a növekedés üteme lassul. A nyilatkozó cégek kiemelték a chiphiányt és a logisztikai problémákat, mint a konjunktúrát gátló tényezőket. A kínai kiskereskedelmi adat is a vártnál gyengébb lett, 24,8 helyett csak 17,7% volt az áprilisi év/év alapú növekedés. Ami még említésre méltó, hogy a gyengébb gazdasági teljesítés ellenére a kínai fizető eszköz egyre erősebb a nemzetközi deviza piacokon. 2018 óta először lépte át a kínai jüan árfolyama a 6,4-es értéket a dollárral szemben, a kínai deviza folyamatos erősödésével szemben az állami bankok a hírek szerint interveniálnak, ezzel együtt nagy a felértékelődési nyomás, miután Kína az egyetlen nagy gazdaság, ahol szinte pozitív reálkamatról lehet beszélni.

Magyarországon végre jó híreket is lehet hallani a korona vírusról. Mind a megbetegedések, mind a halálozási számok egyre lejjebb mentek májusban. Ez főleg annak köszönhető, hogy a magyar beoltottsági szint az egyik legjobb a világon. A gazdaság is egyre jobban beindul de ennek megvan az ára. A felhalmozódott kereslet egyszerre ömlik a piacra és ez meglátszik a magasabb árakon és az inflációs előre jelzéseken is. Májusban az infláció év/év alapon több mint 5% volt, amit a Nemzeti Bank sem hagyott szó nélkül. A bank úgy gondolja, hogy ez átmeneti emelkedés, de ha mégsem akkor készek kamatot emelni. E hír hallatára a forint 350 alá erősödött az euróval szemben.

A modellportfóliónkon áprilisban nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.