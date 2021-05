Diófa: Sell in May? Biztos?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Májusban tovább javultak a globális gazdasági fellendüléssel kapcsolatos várakozások, miután lassan, de biztosan haladnak a fejlett országok a vakcinációval. Így egyre több országban csökkentik a járványügyi korlátozásokat, mellyel párhuzamosan a gazdaságok lassan visszatérhetnek a „régi” normalitáshoz. Ez persze nem jár volatilitás nélkül, hiszen az inflációs adatokban megmutatkozó kiugrás a kamatvárakozásokat is átárazta, azok pedig a részvénypiacok esetében a részvényértékeltségekben okoztak átrendeződést. Ilyen események leginkább a növekedési részvényekben érhetők tetten, ugyanis ezek lehetnek a legérzékenyebbek a kamatokban bekövetkezendő változásokra. Elsősorban az USA-ban figyelhettük meg, hogy a technológiai szektor produkált egy relatíve nagyobb visszahúzódást, de a szoros kapcsolatban lévő egyéb részvényindexek ugyanúgy korrekciókba kezdtek, melyet a hónap vége felé elkezdtek ledolgozni.

A hazai állampapírpiacon az MNB alelnökének május 17-i nyilatkozata markáns fordulatot hozott a jegybanki politika retorikájában. A jegybank szerint a gazdaság teljes újranyitásával új szakaszába lép a monetáris politika. Bár továbbra is az egyhetes betéti instrumentummal kezelik a rövid távú piaci kockázatokat, fel kell készülni az alapkamat emelésére is. Amennyiben szükséges, a kamatemelés lehet az egyik első lépés, míg a hosszú lejáratú állampapír-vásárlási program továbbra is az eszköztár része marad. A Monetáris Tanács is megerősítette legfrissebb kommentárjában, hogy az árstabilitás biztosítása és az inflációs kockázatok csökkentése érdekében proaktív módon készen áll a monetáris kondíciók szükséges mértékű szigorítására. Az inflációs kilátások, valamint a gazdasági kilábalás folyamatának értékelésében a júniusi Inflációs jelentés előrejelzése lesz kiemelt fontosságú.

A „sell in May and go away” mondás szerint potenciálisan nem túl sok babér teremne a nyári időszakban a részvénypiacokon. De ne feledjük, hogy ha még tovább javulnak a gazdasági mutatók, akkor további országok lazíthatnak a korlátozásokon, ami semmiképpen sem kedvezőtlen a részvénypiacok számára egészen addig, amíg a nagy jegybankok (FED, EKB) nem szigorítanak - akár verbálisan - a monetáris politikai kondíciókon. Ezért a lehetőségét egy kisebb-nagyobb bullish momentumnak nem biztos, hogy el kellene vetni.

Portfóliónkban csökkentettük az abszolút hozamú alapok arányát, melyből felszabaduló 5-5% pontnyi súlyt direktben az amerikai és EMU magországok részvénykitettségéhez allokáltuk. A többit változatlanul hagytuk, miközben tovább tartjuk az ingatlan alapok magas arányát, melyek hozamtermelő képességében továbbra is hiszünk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.