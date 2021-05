Equilor: csábító a hónap végén a „sell in may and go away”

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

" Az ismert tőzsdei szólásra tavaly nem volt érdemes hallgatni, igaz akkor a „go away” része sem volt kivitelezhető sok országban. Idén ez pont fordítva van, az oltási programok felfutása és a járványgörbék csökkenése kontinensünkön, illetve Észak-Amerikában a részvénypiacokat tovább fűtötték az egymást országonként követő - egyelőre még csak határokon belüli - utazási korlátozások fokozatos eltörlésével párhuzamosan. A Dow Jones és az S&P 500 index idei szokásukhoz híven ismét új csúcsot állítottak be a hónapban. A Russel 2000 és a technológiai vállalatokat tömörítő Nasdaq oldalazással zárják várhatóan a hónapot. Az európai indexek is csúcsközeli állapotban vágnak neki a nyár első hónapjának. A hangulat nagyon kedvező, talán túl optimista is a nyárra vonatkozóan. A nemzetközi turizmus beindulása még mindig nem körvonalazódott teljesen, bár az EU-n belüli utazási feltételek harmonizációja várhatóan a következő hónapban meg fog történni és ezzel az adminisztratív oldala hamarosan megoldódhat.

A május megtörte a február közepe óta tartó emelkedési trendet a globális napi esetszámok tekintetében. A halálesetek napi legmagasabb értéke a téli hullám csúcsértékei alatt tudott maradni, mely az oltások hatásosságának köszönhető. A beadott dózisok a Bloomberg adatai alapján meghaladták az 1,8 milliárd adagot. Itt különösen jelentős emelkedést Kína tudott felmutatni, ahol májusban 300 millió dózis fölött jártak. Időközben az elmúlt havi ajánlónkban említett indiai variáns bejutott Angliába és vélhetően a többi országban is jelen lesz. A napi új esetek egyre nagyobb hányadát adja ez a vírusváltozat a szigetországban. Több tanulmányt is végeztek ezzel kapcsolatban az elmúlt két hónapban, melyek kimutatták, hogy a második dózist követően (bár nem akkora mértékben, mint az eredeti változattal szemben) szintén hatásosak az oltások. Az egyedüli aggodalomra adó ok, hogy a nyugat-európai országok le vannak maradva a teljes átoltottsági mutatókban, ugyanis míg Anglia lakosságának 35%-a teljesen be van oltva, addig ez az arány 16% körül szóródik az EU tagok között.

A fejlett kötvénypiacokon, a vártnál magasabb inflációs adatok ellenére nem történt nagy elmozdulás május végére. Ennek oka elsősorban a jegybankárok nyilatkozatai, mellyel hűtötték a befektetők aggodalmát. A következő hónapok adatai fontosak lesznek, az áremelkedési dinamikák tartósságának megítélésében. Egyelőre a kommentárok hatásosak voltak és az amerikai, illetve a német tíz éves hozamok is visszatértek az április végi értékeik közelébe. A magyar és a lengyel hozamokban a vártnál magasabb inflációt követően jelentős hozamemelkedés volt. Az 5,1%-os infláció már bőven az MNB toleranciasávján kívülre esett. Hazánkban a jegybank egyelőre a kamatszinteken nem változtatott, de a kommunikációban és a közlemény szövegezésében előkészítették a kamatemelést. A hazai kötvénysúlyok arányain enyhén csökkentünk.

Az európai átoltottsági szintek az említett variáns tükrében alacsonynak tűnhetnek. Nehéz helyzetben lesznek a döntéshozók a közelgő turistaszezon tekintetében. A piac túltekintett az idei első negyedévre várt GDP növekedések későbbre tolódásán (a francia első negyedéves felülvizsgált GDP negyedév/negyedév alapú változása például negatív tartományba csúszott), ám kérdéses, hogy az év elején sokat emlegetett nyári nyitásokon alapuló fellendülés várt alatti teljesítményét hogyan értékelnék a befektetők. A DAX és a Eurostoxx 600 indexek csúcsközeli értékei vélhetően ezzel a szcenárióval nem nagy valószínűséggel számolnak. A régiónkban a részvénypiacok várakozásainknak megfelelően elkezdték a felzárkózásukat a nyugati társaikhoz, a hazai és a lengyel piac kimondottan erős hónapot zárt. A részvénypiaci befektetéseinken profitot realizálunk, kiváltképp a korábban megemelt hazai és a régiós piacokat lefedő részén a portfóliónak.

A dollárindex tovább gyengült, ezzel hátszelet adva a nyersanyagoknak. Az arany és az ezüst folytatta az áprilisban kezdődött emelkedését, a réz viszont visszább vett a dinamikájából. Utóbbi esetében közrejátszhatottak a kínai hatóságok nemrég tett nyilatkozatai a nyersanyag árakra vonatkozóan. Az olaj is visszaerősödött az idei csúcsokhoz. Az emelkedéseket kihasználva profitot realizálunk, az alternatív befektetéseken belül a nyersanyagok és az ingatlanok arányain csökkentünk, míg az abszolút hozamú részén enyhén növelünk a portfóliónak."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.