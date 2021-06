Közelít a 10 000 milliárdhoz a magyarok állampapír-megtakarítása

535 milliárd forinttal bővült a lakosság kezében lévő három legnépszerűbb befektetés, az állampapírok, a befektetési jegyek és a részvények állománya áprilisig, holott tavaly ugyanebben az időszakban közel 300 milliárdos visszaesést láthattunk. Továbbra is az állampapír a legnépszerűbb megtakarítás, közelít a 10 ezermilliárd forinthoz, de van egy kategória, amelynek állománya még az állampapírokénál is gyorsabban bővül: a bankbetéteké. De ez csalóka.

535 milliárdos állománybővülés négy hónap alatt

Az MNB friss statisztikái szerint a három legnépszerűbb értékpapír kategóriánál az év első négy hónapjában összesen több mint 535 milliárd forintos állománybővülést lehetett látni a háztartásoknál. Ezek közül

továbbra is az állampapírok mutatják a legnagyobb növekedést több mint 380 milliárddal, őket

a befektetési jegyek követik több mint 105 milliárddal, majd

jönnek a részvények közel 50 milliárddal.

A tranzakciós adatok ennél valamivel kevesebb, 487 milliárdos tőkebeáramlást mutatnak áprilisig, a mintegy 50 milliárdos különbözet a piaci felértékelődéseknek és devizás hatásoknak tudható be. Az év első négy hónapjában jól láthatóan a befektetési jegyek és részvények esetében is jót tett a piacok kitartó menetelése, az állománynövekedés több mint fele mindkét esetben ennek tudható be és nem a nagyobb keresletnek:

Állampapírok - Közel a 10 000 milliárd

A háztartások kezében lévő állampapírok állománya április végéig tehát több mint 380 milliárd forinttal nőtt, ezzel pedig már meghaladta a 9500 milliárd forintot. A lakossági állampapírok piacának növekedése láthatóan megtorpant az utóbbi egy évben, ebben leginkább a MÁP+ iránti kereslet lecsendesülése játszik szerepet, de várhatóan így is simán meglesz a tervezett 11 ezermilliárdos állomány, amiről bővebben itt írtunk: