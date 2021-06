Ezeket a részvényeket nagyon elkezdték önteni, figyelmeztető jelzések a tőzsdéken

Bár az amerikai részvényindexek többsége továbbra is rendszeresen új csúcsokra kúszik fel, az alapvetően optimista hangulat ellenére néhány helyen furcsa jelenség figyelhető meg, ami akár a teljes piacra figyelmeztető jelzés lehet. A Dow Jones Ipari Átlag, vagy ahogyan mindenki ismeri: a “Dow” nem volt képes új maximumot elérni. Mivel ebben a mutatóban 30 komponens van, és a súlyozás egyszerűen csak árfolyam alapján történik (amiről kimondhatjuk: agyrém), akár 1-2 részvény is okolható lenne a rossz relatív teljesítményért. Ám amíg az S&P 500 pénteken képes volt új csúcsra vánszorogni, addig ugyanerre csak 3 Dow komponens volt képes. Sőt, volt a másik oldalon több papír is, amelyeket napok óta erős forgalom mellett adni kezdtek. Mi lehet a jelenség oka, és mekkora hatása lehet ennek a teljes részvénypiacra? Technikai elemzésünkben ennek jártunk utána.