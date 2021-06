Megint lecsapott a tőzsdei igazságosztó, közkedvelt részvényt küldött mélyrepülésbe

A DraftKings az egyik legsikeresebb ügyletnek számít a közelmúltban botrányokkal tarkított SPAC-tranzakciós hullámban, a részvényeinek árfolyama 398 százalékot emelkedett a jegyzési árfolyamhoz képest - áll a jelentésben.

A befektetők tudta nélkül a DraftKings és az SBTech egyesülése a feketepiaci szerencsejáték, a pénzmosás és a szervezett bűnözés kiterjedt ügyleteinek is kitettséget ad

A shortos szerint az SBTech bevételeinek nagyjából 50 százaléka továbbra is olyan piacokról származik, ahol a szerencsejáték tilos. Erre a következtetése a DraftKings SEC-bejelentéseinek elemzése, a korábbi alkalmazottakkal folytatott beszélgetések és egyéb dokumentumok vizsgálata alapján jutott a Hindenburg.

"Ahogy az egyik volt alkalmazott elmondta nekünk, a DraftKings leányvállalata, az SBTech "rengeteget értékesített a maffiának", ami éles ellentétben áll a DraftKings márkatudatos partnereinek - köztük az NFL, az NBA, a NASCAR, a UFC és a PGA - tiszta imázsával, valamint azzal, hogy a vállalat nemrég felvette a szupermodell Gisele Bundchent, hogy tanácsot adjon az vállalatirányítási kérdésekben." - írja a Hindenburg.

The CEO selected to run BTi/CoreTech was formerly an executive of a ‘binary options’ gambling firm that was raided by the FBI and subsequently charged by the SEC for deceiving U.S. investors out of over $100 million. pic.twitter.com/G00W2WuOYi