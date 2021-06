Mínuszban zártak az amerikai indexek, de tovább szárnyalt az olaj - A szerdai Fed-döntésre vár a világ

Mindhárom vezető amerikai tőzsdeindex mérsékelt mínuszban zárt kedden: a Dow 0,27%-os, S&P 500 0,2%-os, Nasdaq 0,71%-os csökkenéssel fejezte be a napot.

A Boeing árfolyamát 0,6%-kal feljebb tornászta az a hír, hogy 17 év után "fegyverszünetet" hirdetett az EU és az USA a nagy repülőgépgyártók állami támogatásával kapcsolatos kölcsönös vámháborúban.

A Fed ma kétnapos kamatdöntő ülést kezdett, szerda este 8-kor jelentik be a döntést, majd az egyéni kamatpálya-előrejelzés mellett Jerome Powell jegybankelnök sajtótájékoztatót is tart. A piac arra számít, hogy a Fed "átnéz" a megugró infláción, így csak néhány hónapon belül jelenti be az eszközvásárlási programja visszafogását, majd azt ténylegesen csak jövőre kezdi el. A pénznyomtatás tehát még mindig kitart és emiatt a relatív magas inflációs adatok mellett is magasan maradtak a részvényindexek és viszonylag mélyben a kötvényhozamok.

Az amerikai WTI olajfajta árfolyama ma 2%-kal 72 dollár fölé drágult, ami új többéves csúcsot jelent.