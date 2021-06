A koronavírus-járvány sem tudja megállítani az 5G terjedését

A globális koronavírus-járvány ellenére a mobilszolgáltatók világszerte folytatták az 5G-hálózatok kiépítését, már több mint 160 szolgáltató indított 5G-szolgáltatást, 2021 végére globálisan már közel 580 millió 5G-előfizetés lehet, derül ki az Ericsson friss elemzéséből. Az ötödik generációs mobilhálózati penetráció jóval gyorsabban épül ki, mint a negyediké, az Ericsson előrejelzése alapján az egymilliárd előfizetést 2 évvel korábban éri el az 5G, mint annak idején a 4G. Emögött részben az áll, hogy Kína korábban és gyorsabban kezdte el kiépíteni az 5G-hálózatát, mint annak idején a 4G-t, és időben hamarabb elérhetők most mobilkészülékek az új hálózatra, mint annak idején a 4G-re.

A globális koronavírus-járvány ellenére a mobilszolgáltatók világszerte folytatták az 5G-hálózatok kiépítését, világszerte már több mint 160 szolgáltató indított 5G-szolgáltatást. Az idei első negyedévben 70 millióval nőtt az 5G-előfizetések száma, a negyedév végére globálisan 290 millióra emelkedett. Az Ericsson becslése alapján 2021 végére közel 580 millió 5G-előfizetés lehet. Jelenleg Észak-Kelet-Ázsiában a legmagasabb az 5G-penetráció, a sorban Észak-Amerika, az öbölországok és Nyugat-Európa következik. Az Ericsson szerint 2026-ra Észak-Amerika lesz az első ezen a listán, 84 százalékos penetrációval, ez pedig azt jelentené, hogy jóval gyorsabban terjed el az észak-amerikai régióban az 5G, mint 2009-es bevezetése után a 4G.

Tavaly év végén a globális 4G lakosságarányos lefedettség több mint 80 százalék volt, 2026-ban pedig 95 százalék lehet. Az 5G-hálózati lefedettség világszerte egymilliárd fő volt, amivel a lakosságarányos lefedettség 15 százalékos volt.

Forrás: Ericsson

A kelet-közép-európai régióban jelenleg 50 százalékos részesedéssel a 4G a meghatározó mobiltechnológia, és ez 2026-ban sem lesz másként az Ericsson szerint, abban az évben a 4G részesedése 65 százalék lehet, az 5G részaránya pedig 33 százalékra emelkedhet. A WCDMA/HSPA részesedése jelenleg 36 százalék, ez 2026-ra gyakorlatilag nullára csökkenhet, mivel az ügyfelek 4G és 5G irányba migrálnak majd. A régióban 20 5G kereskedelmi hálózat épült ki eddig.

Forrás: Ericsson

Világszerte is jellemző trend, hogy az ötödik generációs mobilhálózati penetráció jóval gyorsabban épül ki, mint a negyediké, az Ericsson előrejelzése alapján az egymilliárd előfizetést 2 évvel korábban éri el az 5G, mint annak idején a 4G. Emögött részben az áll, hogy Kína korábban és gyorsabban kezdte el kiépíteni az 5G-hálózatát, mint annak idején a 4G-t, és időben hamarabb elérhetők most mobilkészülékek az új hálózatra, mint annak idején a 4G-re.

Az 5G elterjedését nyilvánvalóan segíti az is, hogy egyre több 5G-képes készülék érhető el, jelenleg már több mint 300 5G-mobil vagy már a piacon van, vagy már bejelentették az érkezését. A globális okostelefon-eladások idén 7 százalékkal emelkedhetnek, vagyis a teljes piac is növekszik, és az 5G-s mobilok ára is csökken.

Forrás: Ericsson

2026-ra világszerte 3,5 millió 5G-előfizetés lehet, akkor ez a szám az összes mobilelőfizetés 40 százalékát adhatja, 2026-ban még mindig a 5G lesz a domináns hálózati típus az előfizetések száma alapján. Az idei első negyedévben 100 millióval több mint 4,6 milliárdra nőtt globálisan a 4G előfizetések száma, az összes mobilelőfizetés 58 százaléka 4G-s. Az Ericsson szerint a 4G-előfizetések számában a csúcs idén lehet, 4,8 milliárdnál, 2026-ig pedig folyamatosan csökkenhet a 4G-penetráció, 2026 végén már csak 3,9 milliárd előfizetés lehet 4G-hálózaton, mivel egyre több ügyfél migrál majd át 5G-re.

Forrás: Ericsson

Jelenleg világszerte 8 milliárd mobilelőfizetés van, az Ericsson előrejelzése szerint 2026 végéig 8,8 milliárdra növekedhet az előfizetések száma, amelyeknek 91 százaléka lehet majd mobil szélessávú előfizetés. 2020 végén világszerte 6 milliárd okostelefonos előfizetést regisztráltak, ezeknek a száma 2026-ra 7,7 milliárdra növekedhet, ami akkor az összes mobil előfizetés 88 százaléka lehet. A mobil PC-s és tabletes előfizetések száma csak mérsékelten emelkedhet, 2026-ban 450 millió ilyen lehet.

Forrás: Ericsson

Az egy okostelefonra jutó havi mobil adatforgalom már most is meghaladja a 10 gigabájtot, 2026-ban pedig már a 35 gigabájtot is elérheti az adatforgalom. 2026-ban a teljes mobilforgalomnak az 53 százaléka már az 5G-s hálózatokon keresztül generálódik majd, jelenleg az adatforgalom 66 százalékát a videótartalmak adják, ez az arány 2026-ban 77 százalék lehet az Ericsson szerint.

Bár minden régióban meredek emelkedés várható a mobil adatforgalomban, az egyes régiók más-más pályán járnak majd, az Ericsson szerint 2026-ban Észak-Amerikában és Nyugat-Európában lesz legmagasabb a mobilokon generált havi adatforgalom, előbbi régióban 2020-2026 között 27, utóbbiban 28 százalék lehet az éves átlagos növekedés.

Forrás: Ericsson

(Ericsson Mobility Report)

Címlapkép: Costfoto / Barcroft Studios / Future Publishing