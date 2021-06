Történelmet ír Magyarországon az ingatlanpiac, mi lesz így a hozamokkal?

Az évek óta tartó bikapiacon természetes jelenség, hogy a társadalom egyre nagyobb része igyekszik kivenni a jó hozamokból a részét, de a professzionális vagyonkezelést az egyéni ötletek alapján tömegében nem lehet megverni – nyilatkozta a Portfolio-nak adott interjúban Oláh Márton, a Diófa Alapkezelő újdonsült vezérigazgatója. Barlai Róbert, az alapkezelő igazgatósági elnöke úgy látja, hogy a lakossági befektetési aktivitásnak mindig van egy ciklikussága, általában minden trendnek az utolsó fázisaiban lépnek be és fújják tovább a lufit, mert szentimentkövetők. Így szerinte már késő van ahhoz, hogy csukott szemmel részvényt vegyünk, és öt év múlva nézzünk rá a befektetésünkre, gyülekeznek ugyanis a felhők. A szakemberek az interjúban beszéltek arról is, miben ír történelmet jelenleg az irodapiac, miképpen befolyásolja a koronavírus az ingatlanárakat, bérleti díjakat és ezen keresztül az ingatlanalapok teljesítményét.

Összességében jól vizsgázott a magyar alapkezelői piac a koronavírus-válság ellenére tavaly. Idén milyen évnek néznek elébe a hazai befektetési alapok?

Barlai Róbert: A tavalyinál nehezebb évet várunk idén, másféle tőkepiaci volatilitásra számíthatunk 2021-ben. Tavaly volt egy teljesen váratlan összeesés a részvényindexeknél, a hozamfelárak felrobbantak, a kockázati prémiumok felmentek, majd azokról a szintekről volt egy visszarendeződés. Sőt, explicit rali lett belőle.

Ez az év már bikapiaci hangulatban indult, a nagy kérdés, hogy ez marad-e. Gyülekeznek a felhők a bull szcenárió felett.

Látszik, hogy a gazdaságok újranyitásával az inflációs várakozások és tényadatok jelentős emelkedést mutatnak, a jegybankok kénytelenek elkezdeni arról beszélni, hogyan vonulnak majd ki a mennyiségi lazítási programokból, amelyek közvetlenül fűtötték a részvénypiacokat az elmúlt másfél évben, illetve konkrét kamatemelésre is sor került.

A fejlődő piacokon ez a folyamat már megkezdődött, a részvénypiacok vételi oldalán például nagy a túlsúly. Nem meglepő, hogy az MNB is kamatemelési ciklusról kezdett el beszélni, márpedig egy alapvetően emelkedő kamatkörnyezetben, amely együtt járhat a hosszú távú diszkontráták növekedésével, egy egészen új és változó befektetési környezet létrejövetelének lehetőségével. Ugyanakkor érdemes erről óvatosan beszélni, hiszen ennek egyelőre csak az előjelei látszódnak a piacon.

Oláh Márton: Szerintem ahhoz képest, hogy mekkora gazdasági visszaesést okozott és milyen óriási bizonytalanságot hozott az emberek életében a járvány, egész jól megúszta a múlt évet a szektor. Nyilván vannak olyan gazdasági mutatók, amelyek jelentős mértékben romlottak, de az alapkezelői, vagyonkezelői piacok tekintetében, a hozamokon ez nem feltétlenül látszott. Azok az ügyes kezű portfóliókezelők, akik érezték a trendeket, extrém jó hozamokat is el tudtak érni.

Az ingatlanpiacnál az a fajta leértékelődés, amire január-február környékén számítottam, nem következett be, és azokban a szegmensekben, amelyekbe a Diófa alapok fektetnek – az iroda, a kiskereskedelem, valamint a logisztika –, nem jött drasztikus árcsökkenés, sőt, nagyon szép hozamokat sikerült elérni mindegyik ingatlanalapunk esetében.

A tavaly tavaszi piaci zuhanást követően a lakosság bizalmat szavazott a befektetési alapoknak és azóta mindegyik negyedévben friss megtakarítások érkeztek az alapokba. Ezzel együtt sem éri el azonban a lakossági vagyon a befektetési alapokban kezelt vagyon kétharmadát. Önök szerint lenne még hova növelni ezt az arányt?

O. M.: Egyáltalán nem gondolom, hogy ez egy egészségtelen arány lenne. Nehezített pályát továbbra is a relatív jó kamatokkal kecsegtető állampapírok okoznak, amelyek elvonhatnak friss befektetéseket az alapoktól. Véleményem szerint inkább az egyéb befektetések felől kellene az alapok felé terelni a befektetőket, és nem feltétlenül az alapok közti megoszlás az, amin változtatni kellene. Egyébként ez az arány jellemző nagyjából a Diófa alapjaiban kezelt pénzekre is.

B. R.: Az elmúlt éveknek nagy trendje volt, hogy a lakosság erősen felülsúlyozta a különböző tőkepiaci termékekbe a pénzt, hiszen ez volt a jó stratégia: venni és venni. Egy alapkezelő díját kifizetni talán akkor érdemes igazán, amikor szofisztikáltabb világban, szofisztikáltabb döntéseket kell hozni. Ha az egyéni veszteségek nőni fognak, a szakértői tudás és portfólió jelenti majd újra az értéket.

Megérett már a magyar lakosság ismerete arra, hogy önállóan döntsenek szofisztikáltabb termékek kapcsán?

O. M.: Mindig vannak a piacon kecsegtető befektetési lehetőségek, amikre rá szoktak ugrani az emberek. Természetes, hogy az ilyen varázshozamok felett mindenkinek megremeg a keze. Ha egy bikapiacot kapunk el és nincs több éves visszaesés, a befektetők felbátorodnak, és úgy érzik, hogy megvan a tudásuk ahhoz, hogy saját maguk kezeljék a pénzügyeiket.

A piacnak azonban időnként szüksége van kijózanításra, hogy lássuk, sajnos a fák nem nőnek az égig, és ha nincsenek korrekciók – talán még a válság szót is használnám –, akkor nem tér észhez a társadalom.

Hosszú távon nem jó stratégiai döntés, ha valaki minden megtakarítását önmaga kezeli, ebbe érdemes szakértőket bevonni. Úgy gondolom, hogy a professzionális vagyonkezelést az egyéni ötletek alapján tömegében nem lehet megverni. Azért vannak vagyonkezelők, hogy rájuk bízzuk a pénzünket, legyen szó befektetési alapról, nyugdíjmegtakarításról, vagy egy biztosításról.

B. R.: Nem gondolom, hogy szignifikáns különbség van és lehet a nyugat-európai és a magyar lakosság befektetési motivációját illetően. Ami biztos, hogy a megtakarítási szint, az elkölthető jövedelem és a havi költségarány Nyugat-Európában sokkal jobb képet fest, a megtakarítási lehetőségek előnyösebbek, már fiatalabb korban is. Nem véletlen, hogy Nyugat-Európában a fiatal generáció robbant be az elmúlt másfél évben az online számlanyitásban – az a szegmens, amelyet a klasszikus befektetési szakmának eddig nem nagyon sikerült megszólítania.

Másik oldalról, a lakossági befektetési aktivitásnak mindig van egy ciklikussága. Ha tetszik, ha nem, a lakossági ügyfelek minden trendnek az utolsó fázisaiban lépnek be és fújják tovább a lufit, mert szentimentkövetők. A szentiment minden ciklus vége felé lesz egyértelmű, szerethető, és sokan ekkor válnak aktívvá a lakossági befektetők közül.

Amikor ez egy forradalomban tör ki és mindenki részvénybe teszi a megtakarításait, akkor jön általában egy hatalmas korrekció vagy trendváltás a piacon, hiszen korábban már beárazódott minden valós érték.

Amerikában vannak erre vonatkozó statisztikák: több évtizedre visszamenőleg sem volt még ilyen magas a részvényarány a lakossági megtakarításokon belül.

Barlai Róbert (b) és Oláh Márton (j), kép forrása: Végh László/Portfolio

Akkor most kell eladni mindent?

B. R.: Valószínűleg ennél bonyolultabb a képlet, de hogy trendszerűen csukott szemmel részvényt vegyünk, és öt év múlva ránézzünk, hogy hol tartunk? Ahhoz most már késő van.

A háztartási befektetéseken belül ma már nem az ingatlanalapokban, hanem a vegyes alapokban van a legtöbb pénz. A Diófa ingatlanlapajait mennyiben érintette ez a szemléletváltozás?

O. M.: Technikai okai is vannak annak, hogy már nem ingatlanalapokban van a legtöbb vagyon. 2019-ig kell visszatekerni az idő kerekét, amikor a szabályozó javaslatával összhangban ezek az alapok limitálták a maximálisan kibocsátható befektetési jegyek számát. Ugyanakkor a rendkívül rövid visszaváltási idejű ingatlanalapok likviditási arányának fenntartása és a bennük lévő, nagyon alacsony szinten kamatozó likvid eszközök nem feltétlenül tudnak olyan hozamokat hozni, ami ma a befektetők számára – minden más lehetőséget is figyelembe véve – vonzó.

A tavalyi nagyon furcsa év volt abban a tekintetben, hogy korábban azt gondoltuk, az ingatlanokból származó bevételek állandók, hiszen a bérlők fizetnek; a járvány azonban rámutatott arra, hogy vannak olyan időszakok, amikor törvényi szabályozás miatt nem kell bérleti díjat fizetni bizonyos szereplőknek.

A törvényalkotás belenyúlt abba, hogy egy bérleti szerződés miként nézzen ki, korábban ilyenre nem volt példa.

Kandrács Csaba, az MNB alelnöke a Portfolio Öngondoskodás konferenciáján arról beszélt, hogy az ingatlanalapok újraszabályozásán gondolkodik a jegybank. Úgy tudni, hogy ez egyes alapok szintjén szeretnék az értékesítési plafont lejjebb szállítani. Hogy áll ez a folyamat és miképpen érintheti a Diófa ingatlanalapjait?



O. M.: Folyamatos a kommunikáció a jegybankkal az ingatlanalapok tekintetében, ami szerintem pozitív eredményeket fog hozni a jegybank, a befektetők, de az alapkezelők menedzsmentje és a tulajdonosok szempontjából is. Végső soron minden alapkezelőnek, így nekünk is az a legfontosabb feladatunk, hogy a befektetők után a tulajdonosok pénzügyi elvárásainak is megfeleljünk.

B. R.: Szerintem egy igazi sikertörténet az, hogy az ingatlanhozamok világát értékpapírosítva, ingatlanalapokon keresztül a megtakarítóknak is tovább lehet adni. Ugyanakkor egyet kell értenünk a jegybankkal abban, hogy nem szabad megismétlődnie egy, a 2008-ashoz hasonló történetnek. A hatalmas likviditási arány a T+0-ás visszaváltású ingatlanalapoknál felhígítja a hozamokat, ami lényegében egy önszabályozást hoz létre: láthatjuk, hogy a lakossági megtakarítás tortán belül az ingatlanarány folyamatosan csökken a magasabb állampapírhozamok, a felhígult ingatlanhozamok és az elmúlt másfél év részvénypiaci megatrendjei miatt.

A jegybank is látja, hogy a megtakarításokon belüli ingatlanalap-portfólió részaránya folyamatosan csökken, ezáltal jelentősen enyhül a probléma.

Azt is mondhatjuk, hogy a lakossági megtakarítási piac kinövi az ingatlanalap-túlsúly problémáját, így nincs szükség arra, hogy makroprudenciális félelmek miatt piacellenes lépések szülessenek.

Ezt a jegybanki lépések is alátámasztják, finomodnak az elvárások és egy szakmai párbeszéd zajlik. Bízom benne, hogy meg fogjuk találni azt a középutat, ami a makroprudenciális szempontokat és a piaci ügyfél- és hozamigényeket egyaránt ki tudja elégíteni.

Miért nem járható út a magasabb hozam elérésében a likviditás csökkentése a Diófa ingatlanalapjaiban?

O. M.: A rövid visszaváltású alapok esetében érdemben nem lehet növelni az ingatlanok arányát, mert ez szükségképpen a likviditási kockázatok jelentős növekedésével járna együtt. A hosszú visszaváltású alapok esetében erről lehetne szó, de itt egy éles ütközési ponttal szembesülünk. A befektetőket nagyon nehezen lehet arra rávenni, hogy becseréljenek egy likvid értékpapírt extra hozam fejében egy kevésbé likvid értékpapírra. Utóbbinak ráadásul két hátulütője is van: egyrészt hosszabb távon jutnak hozzá a pénzükhöz, másrészt az árfolyam is bizonytalan, amit akkorra tudunk nekik ígérni. Ez egy furcsa csapda, mert bár lehet, hogy hozamban 50-100 ponttal – sőt, ha a likviditási arány csökkenne, ennél is többet lehetne hozni – ez a prémium, amit ki tudnánk fizetni a befektetőknek, a likviditási hátrány és a jövőbeni árfolyam-bizonytalanság mellett egyelőre nem kompenzálná az ő elvárásaikat.

Tervben van, hogy átrendezzék az ingatlanalapok portfólióit?

O. M.: A nyilvános ingatlanalapjainknál és a zárt alapjainknál is rendkívül biztonságos portfóliót építettünk ki. Több lábon álló, diverzifikált alapjaink vannak, gyakorlatilag minden szektor megtalálható bennük: irodapiac, városi logisztika, logisztika és a kiskereskedelem. Ennek az arányai nyilván értékeléstől függően változnak, de ez a típusú diverzifikálás nagy biztonságot adott nekünk az elmúlt években, és azt gondolom, hogy a jövőben is azt fog. Vannak olyan területek, ahol a Diófa nem rúgott eddig labdába – ilyen a hotelekkel és a turizmussal kapcsolatos befektetések a nyilvános alapokban –, illetve fejlesztési fázisban sem vagyunk aktívak. Bár ezeken a területeken nagyobb hozamokat lehet elérni, mi általában kész termékeket vásárolunk és ezekkel gazdagítjuk az alapjainkat.

A logisztika, vagyis az online rendelések, a házhoz szállítás, a kiszállítási piac nagy nyertese volt a pandémiának – de nem csak a járvány miatt: már azelőtt is növekedési pályán volt a szektor, erre csak rátett egy lapáttal az elmúlt időszak, amely azt gondolom, hogy ezután még tovább fog növekedni.

A legnagyobb kérdés az irodapiacon van, ahol jelenleg történelmet írunk: mind munkaadói, mind munkavállalói szempontból az elmúlt év és a következő pár év komoly lenyomatot fog hagyni a szektor tekintetében.

Egyelőre vegyesek a várakozások az irodapiac jövőbeni működési modelljét illetően. Azt gondolom, hogy miközben mindent meg kell tenni, hogy a munkahelyek visszanyerjék a régi patinájukat, kellően rugalmasnak kell lenni a bérlők elvárásaival szemben az irodák kialakítása kapcsán. Bár ez most hatalmas kihívás, egyáltalán nem azt jelenti, hogy az irodapiac ne állna óriási lehetőségek előtt. Ugyanakkor nem biztos, hogy 10-15 évre megkötött bérleti szerződések fogják jellemezni a piacot, amihez az elmúlt években hozzászoktunk.

B. R.: Miközben arról beszélünk, hogy az ingatlanpiacot, ezen belül is az irodapiacot hogyan érinti a pandémia, azt is érdemes elmondani, hogy ez a válság egészen más fázisban kapta el az iparágat, mint a 2008-as recesszió. Akkor egy nagyon túlfeszített, hatalmas kínálat volt a jellemző, amely most nagyon szűknek bizonyult. Egy másik fontos tény, hogy a globálisan az iroda- és kereskedelmi ingatlanpiacon aktív külföldi és intézményi befektetők még mindig alulértékelt régióként tekintenek Magyarországra és a régióra.

O. M.: Azt nem állítom én sem, hogy egy teljesen kiadott irodaház a jövőben nem lesz drágább, mint ma, de abban szinte biztos vagyok, hogy a bérlői igények kielégítése és az ahhoz való alkalmazkodás nehezebb és költségesebb feladatokat fog róni a tulajdonosokra, mint korábban. Meg vagyok győződve arról, hogy erre új iparágak fognak szakosodni. Ami ránézésre bizonyosan változni fog, az a bérleti időtartam. Nagyon hosszú bérleti szerződéseket nehezebb lesz megkötni, és a bérlők el fogják várni, hogy a tulajdonosok rugalmasabban álljanak hozzá a szerződéses feltételek tekintetében. Lehet ugyanakkor, hogy a rugalmasság a bérleti díjak emelkedésében fog lecsapódni.

Valószínű tehát, hogy rövidebbek lesznek a bérleti szerződések, de egyúttal drágábbak is.

Mi az oka annak, hogy tervezési fázisnál nem nagyon szállnak be ingatlanfejlesztésekbe?

O. M.: Azokban az alapokban, ahol kialakult és diverzifikált portfólióval rendelkezünk, nem feltétlenül jelennénk meg fejlesztési projekttel, de ettől sem zárkózunk el, folyamatosan vizsgáljuk ezt a szegmenst is. Lehetséges, hogy a jövőben be fogunk lépni erre a piacra olyan partnerekkel, ahol adott a szakértelem, a múlt és tapasztalat, és jó lehetőségeket és értékeket látunk. Nehéz elmenni amellett, hogy a fejlesztői piacon is vannak jó hozamok, és jó lenne valamilyen értékpapírosított formában összekapcsolni ezt a megtakarításokkal.

Vezérváltás volt a Diófa Alapkezelőnél az elmúlt időszakban. Milyen új irányok, szemléletváltás várható és mennyiben befolyásolja a szolgáltatónál elérhető termékpalettát?

B. R.: Egy eltérő adottságokkal rendelkező menedzsmentet nevezett ki a tulajdonos – ez alatt azt értem, hogy különböző háttérrel és szakértelemmel érkeztünk a piacra. Magyarországon hatalmas dolog, hogy egy tulajdonosnak konkrét elképzelése van arra vonatkozóan, hogy hosszú távon milyen módon szeretne fejlődni és fejleszteni a tőkepiacon. Ebben a világban az Indotek és Jellinek Dániel üzletorientált és fejlesztési elképzelései mindenképpen kuriózumnak számítanak. Három különböző, mégis jelentős szakmai múlttal a Diófához érkező vezető igyekszik az alapkezelőt egy komplexebb működés, több üzletág, akár geográfiailag is komplexebb működés irányába elvinni. Ezek hosszú távon fogják kifejteni a hatásukat. Semmi olyanra nem készülünk, ami hirtelen, nem kiszámítható változást jelentene a befektetőink számára. Azt az értéket, ahová tíz év fejlődéssel a Diófa Alapkezelő eljutott, szeretnénk megőrizni. Ezek nagyon biztos és jó alapok, ebből szeretnénk továbbfejlődni.

O. M.: Szeretnénk kiaknázni a tulajdonos mögötti óriási tapasztalatot és az ingatlankezeléssel kapcsolatos szinergiákat. Biztos vagyok abban, hogy hosszú távon a hozamokban is le fog csapódni az a szakértelem, az a tudás, ami az Indotek Csoportot jellemzi az ingatlanpiacon. A Diófa menedzsmentjének és tulajdonosának fontos célja, hogy a nálunk felhalmozódott tudásból hozam szintjén minél többet át tudjunk adni a befektetőknek.

Barlai Róbert (b) és Oláh Márton (j), kép forrása: Végh László/Portfolio

A Diófa Alapkezelő menedzsmentje április elsején újult meg: Oláh Mártont a társaság vezérigazgatójának és igazgatósági tagjának, Mikesy Álmost a Diófa vezérigazgató-helyettesének és igazgatósági tagjának, Barlai Róbertet pedig az alapkezelő igazgatósági elnökének nevezték ki.



Oláh Márton 25 éve foglalkozik banki és tőkepiaci ügyletekkel, korábban többek között az FHB Bank Zrt. vezérigazgatója és igazgatóságának tagja volt, de ügyvezetőként és igazgatósági tagként korábban már részt vett a Diófa Alapkezelő irányításában is.



Mikesy Álmos a Hiventures Zrt.-ben töltött be különböző pozíciókat 2017 óta, az elmúlt két évben vezérigazgató-helyettesként vett részt a cég irányításában.



Barlai Róbert a 2008-as válság előtt csatlakozott az OTP Bankhoz, ahol 2019-ig volt ügyvezető igazgató. 2019 áprilisáig a BÉT Igazgatóságának tagja is volt, valamint az OTP Csoport leánybanki és más vezető testületeiben töltött be tisztséget.

Címlapkép: Végh László/Portfolio