A vártnál is hamarabb jöhet az amerikai kamatemelés - Csúnya lefordulás a tőzsdéken

Az elmúlt hónapokban alaposan elszálltak a nyersanyagárak, ami fájdalmas áremelkedéseket eredményezett több termék esetében is, mint amilyenek az üzemanyagok. Különösen rossz szemmel nézte a helyzet súlyosbodását Kína, amely számos árutőzsdei termék legnagyobb fogyasztója a világon, a finomított réz iránti globális kereslet fele például innen ered. Nem véletlen tehát, hogy az ország a napokban bejelentette, hogy értékesíti stratégiai készletei egy részét, hogy így gyakoroljon nyomást az árakra. Emellett szigorúbb hangnemet ütött meg az amerikai jegybank is a magasabb infláció miatt, ami jelentős dollár erősödést váltott ki. A nyersanyagárak így globális össztűz alá kerültek a héten, ami több termék esetében is áreséshez vezetett, de vannak olyanok, amik továbbra is jól állják a sarat.