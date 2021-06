A tőzsdecápa, aki miatt eltűnt a pornó nagy része a netről

Egészen biztos vagyok benne, hogy a kedves olvasó nem szokott pornót nézni, de talán egy ismerősétől már hallotta, hogy létezik a PornHub nevű oldal a neten. Ez a hely könnyed esti szórakozást nyújt azoknak az éppen partner nélkül élő férfiaknak, akik aznap nem egy Pintér Béla darabra mennek a nagynénjükkel, vagy éppen nincs kedvük egy Wagner operát hallgatni, miközben egy 2007-es Pinot Noir-t kortyolgatnak kedvenc karosszékükben. A testi szerelemben lubickoló oldal látogatóinak, vagy legalábbis többségüknek valószínűleg eszébe sem jut, hogy milyen áldozatokkal jár a videók elkészítése, és milyen sötét üzelmek zajlanak a háttérben.

Azonban a New York Times sztár újságírója, az emberi jogokat előszeretettel felkaroló Nicholas Kristof tavaly decemberben egy részletes tényfeltáró cikket írt arról, hogy a Pornhub-ra felkerülő tartalom gyakran mennyire etikátlan, sőt: illegális módon kerül rögzítésre és publikálásra. Az oldalt üzemeltető kanadai cég, az adózási okokból Cipruson és Luxemburgban bejegyzett Mindgeek több mint száz különböző pornóoldalt üzemeltet, és

üzleti modelljének az alapját képezi, hogy a felhasználók akár anonim módon is tölthetnek fel tartalmakat,

akárcsak a YouTube-on. A legtöbb internetes óriásnál azonban sokkal erősebb és több lépcsős szűrési és moderálási elvek és módszerek vannak az illegális tartalmak feltöltésére, amik amúgy is jellemzően sokkal kevésbé kritikusak.

Amíg a Facebook tavaly egyetlen negyedév alatt 12,4 millió olyan videót távolított el, ami 18 év alattiak kihasználásáról szól valamilyen módon, addig az Internet Watch Foundation kutatása alapján ugyanez a szám a Pornhub esetén 118 darab volt három teljes év leforgása alatt! Ezt a hatalmas többszörös nagyságrendbeli különbséget még a kisebb látogatottság sem magyarázhatja, hiszen a szexvideóknak platformot kínáló oldal saját adatai szerint még 2019-ben napi 115 millió látogatóval büszkélkedett, és csak abban az évben összesen majdnem 7 millió új videót töltöttek fel rá a felhasználók.

Miközben a Facebook-nak 15 000 moderátor áll rendelkezésre, egyes források szerint a Mindgeek-nél összesen nyolcvan olyan ember van, aki ezzel foglalkozik. Mindez azt jelenti, hogy

egy moderátornak hetente mintegy 1700 órányi erotikus tartalmat kellene ellenőriznie, ami már csak a matematika szabályai miatt sem lehetséges.

Hozzá kell tenni, nincs könnyű dolguk elég embert találni a feladatra. Ezt a munkát lehetetlen igazán jól megfizetni, hiszen előbb vagy utóbbi biztosan pszichológiai problémát okoz, ha valaki ennyi pornót néz, pláne olyat, ami nem az ízlése szerint való, esetleg erőszakot, vagy illegális dolgot tartalmaz.

Így aztán illegális, vagy legalábbis kifejezetten annak feltüntetett tartalom minden gond nélkül utat talál magának a hasonló oldalakra. Kristof számos példával érzékelteti a cikkében, hogy egyes erőszakot, vagy kiskorúakra vonatkozó keresésekre hány ezer, vagy tízezer találatot kapott az oldalon. Természetesen attól, hogy egy videó leírásában vagy magában a videóban ilyesmire hivatkoznak, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy bűncselekmény történt, hiszen az erőszakot el is lehet játszani, azt pedig nem minden esetben lehet megállapítani, hogy a videó szereplői hány évesek, azt azért lehet valószínűsíteni, hogy több százezer olyan videó volt fent az oldalon, ami a büntető törvénykönyvbe ütközne.

Még nagyobb gondot okoz azoknak a videóknak feltöltése, amelyek önmagukban ugyan nem tartalmaznak semmilyen illegális tevékenységet, de valamely szereplőjük nem járult hozzá ezek publikálásához, érthető okokból. Amennyiben egy ilyen forrású tartalom jelenik meg a nagy nyilvánosság előtt a Pornhub-on, vagy bármely más hasonló nagy látogatottságú oldalon, az szörnyű következményekkel járhat az áldozatok számára. Serena Fleites még csak 14 éves volt, amikor életében először rátalált a szerelem. Az egy évvel idősebb fiú rávette, hogy csináljon magáról egy videót meztelenül és küldje el neki. Utána megmutatta a barátainak, az egyikük pedig feltöltötte a Pornhub-ra.

A naív lány élete pedig innentől összeomlott. Először megzsarolták, hogy elküldik a videó linkjét a családjának. Ahogy egyre többen látták a felvételt, gúnyolódások és zaklatások céltáblájává vált. A videót nagy nehezen sikerült ugyan töröltetnie a szüleinek, és Serena iskolát váltott, de azt újra felbukkant, hiszen a Pornhub lehetőséget ad fizető ügyfeleinek, hogy bármelyiket letöltsék a saját gépükre. Az új helyen is beszólások és elszigeteltség várta. Az alig 16 éves lány, életének leginkább érzékeny részén egy idő után nem bírta a nyomást, és többször is öngyilkosságot kísérelt meg, egyik alkalommal húga talált rá, ezzel megmentve az életét. Kábítószerfüggőségbe menekült, és hajléktalanná vált, ma munka nélkül, segélyeken él, élete romjait pedig csak három kutyájával osztja meg, akiknek fogalma sincsen a múltjáról.

A Pornhub útja a nagy nyereségig rengeteg hasonló történettel van kikövezve.

Kristof a cikkét azzal zárta, hogy óvatosan megoldásokat keresett a problémára, amivel a Mindgeek szemmel láthatóan nem akart igazán foglalkozni:

A cikket egy ismert New York-ban élő tőzsdecápa és nem mellesleg négy lányos apuka, Bill Ackman is olvasta. Felháborodása mellett az utolsó pont egy lámpát kapcsolt a fejében és azonnal a telefonjáért nyúlt. Pedig Ackman nem az a fajta figura, akitől bármilyen segítséget várna az ember hasonló társadalmi ügyekben. Egy gazdag ingatlanfejlesztő családba született, és nemcsak a Harvardon végzett, hanem diplomamunkáját is az egyetem és egyes demográfiai csoportok kapcsolatáról írta. Apja nyomdokaiba lépve saját ingatlanba fektető céget alapított, és

még 30 éves sem volt, amikor kissé pofátlan módon megpróbálta megvenni New York egyik leginkább ikonikus épületét, a Rockefeller Center-t.

Bár ez nem sikerült, agresszivitása kifizetődött, ugyanis a befektetők megrohamozták őket, hogy egy ilyen bátor ember kezelje a pénzüket.

Idővel az érdeklődése az ingatlanokról a tőzsde felé fordult, ahol a stílusa igen gyorsan kialakult, ún. activist investor lett, aki nemcsak megvásárolja a szerinte alulárazott részvényeket, hanem a közgyűlésen bele is szól a társaság életébe, a menedzsmentet igyekszik a saját embereivel feltölteni, és a vállalatot úgy átalakítani, hogy abból a lehető leggyorsabban minél több pénzt lásson. Ebben nem mindig az etikus úton járt el, rengeteg ellenséget szerzett, és ügyvédeinek, sőt néha még saját magának is jó pár alkalommal meg kellett fordulni a bíróságon. Többek között volt komoly részesedése a Wendy’s gyorsétterem hálózatban, a Target hipermarket vállalatban, vagy a Borders könyvesboltokban.

A Wall Street-en is sokan utalták. Legnagyobb csörtéje a nála egy nagyságrenddel nagyobb vagyonnal rendelkező Carl Icahn, aki Amerikai 25 leggazdagabb embere között van. Bár volt előzménye, de az ellenségeskedést a Herbalife nevű, MLM rendszerre építő, étrendkiegészítőkkel foglalkozó tőzsdei cég kapcsán tolták a maximumra. Ackman szerint a vállalat üzleti modellje egy lufi, és tulajdonképpen illegálisan működik, ezért masszív short pozíciókat nyitott a papírok piacán. Icahn ugyanakkor rengeteget vásárolt a részvényekből és azzal büszkélkedett, hogy csak ebből az egy részvényből egy milliárd dollárt keresett. Ackman hatalmas média felhajtást generált az ügyből, remélve hogy ha sokan csatlakoznak hozzá, akkor nagyot esik majd a papírok árfolyama.

Icahn-nal annyira gyűlölték egymást, hogy egy alkalommal minden gátlásukat ledobva

válogatott sértéseket vágtak egymás fejéhez a CNBC-n élő adásban, ezzel összehozva a tőzsdetörténelem egyik legszórakoztatóbb pár percét.

Különösen vicces, ahogyan a háttérben hallani, hogy a kereskedési teremben a brókerek felkiáltanak egy-egy durvább beszólás után, vagy hogy a riporter is kénytelen néha felemelni a szavát, de még így is alig jut szóhoz. Végül Ackman jött ki vesztesen a történetből, de pár évvel később kibékültek Icahn-al.

Ackman-nak a rengeteg konfliktus mellett annyit sikerült elérnie, hogy nagy reputációja lett abból, hogy ha egy céghez hozzányúl, ott kő kövön nem marad, akár pénzt keres rajta magának és a befektetőinek, akár veszít. A hedge fund vezér jó pár vezérigazgatót eltávolított a székéből karrierje során, ezért a legtöbb vállalatvezető igyekezett radar alatt maradni, ha felmerült, hogy Ackman keresgél az ágazatban. Ennek pedig óriási jelentősége van, ha az adott cég üzleti gyakorlata amúgy is sok kívánnivalót hagy maga után, és Ackman felemeli telefont, sőt még tweet-el is a problémáról.

Please read this In your mind replace the victims with your daughter or son. We could fix this problem by making it illegal for porn sites to allow content to be posted before review by a monitor, and ages and consents of participants validated. https://t.co/MCSoL0OoBj