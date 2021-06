Egyre savanyúbb a szőlő a kriptobefektetőknek, itt az újabb öntés

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt órákban 6-10 százalékot esett a vezető kriptovaluták árfolyama. Az esés mögött részben a Fed múlt szerdai, keményebb hangvételű kamatdöntő ülése áll, de a befektetők azt sem nézik jó szemmel, hogy Kínában elkezdték bezárni a kriptobányákat és tovább szigorításokra is lehet számítani a kriptopiacon, továbbá más országokban is a kriptovaluták korlátozása várható. A vezető kriptovaluták árfolyama idén április közepén ért történelmi csúcsra, azóta viszont sok esetben lefeleződött az árfolyam, az esés most is folytatódik.