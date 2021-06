Elon Musk újabb cége mehet tőzsdére

Ennél hamarabb tőzsdére menni nagyon fájdalmas lenne. Mindent megteszek, hogy a hosszútávú Tesla részvényeseket előnyben részesítsem

- írta Musk egy tweetben.

A Tesla-vezér egy Twitteren feltett kérdésre válaszolt, ahol egy felhasználó arról kérdezte, hogy mit gondol a Starlink esetleges IPO-járól, valamint a Tesla-befektetők elsőbbségi jogairól.

At least a few years before Starlink revenue is reasonably predictable. Going public sooner than that would be very painful. Will do my best to give long-term Tesla shareholders preference.