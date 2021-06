Új csúcson zárt a Nasdaq és az S&P 500

Bár elsőre úgy tűnik, hogy a kriptoeszközök piacán továbbra is a nagy csapkodás a jellemző, de összevetve a tavaszi nagy mozgásokkal, mostanában relatíve csendes a bitcoin és társainak kereskedése. Az árfolyamok a nagy felívelés, majd zuhanás után egy viszonylag szűk sávba rendeződtek be, és a korábban megszokottnál sokkal kisebb volatilitást mutatnak. A legtöbb kriptovaluta azonban még mindig tele van nagy várakozásokkal ellátott spekulatív pozíciókkal, és továbbra is rengeteg az eszközosztállyal kapcsolatos hír. Ez utóbbi a partvonal mellett várakozó pénzekre is hatással van, hiszen a rendszeres impulzusok elől nehéz elugrani, ami még mindig okozhat FOMO-hatást (Fear-Of-Missing-Out, a kimaradástól való félelem). A technikai elemzés is azt sejteti, hogy komoly elmozdulások előtt van a piac.