Aegon: újratervezés alatt a gazdasági nyitás a delta variáns miatt

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Június elején még a abban a tudatban nyitottak a fejlett piaci gazdaságok, hogy a beoltottsági szinttől függően, a lakosság előbb vagy utóbb vissza térhet a Covid előtti életformájához. Sajnos azonban az Indiából eredő delta variáns ezt a tervet megváltoztatta és bizonyos országok újratervezik a gazdaság nyitását. Angliában például különböző kutatások szerint jelenleg exponenciálisan nő az indiai variáns által okozott fertőzések száma, ezért úgy gondolják, hogy nem lazításra, hanem inkább szigorításra lenne szükség, úgy mint a Távol-Keleti Malajziában és Vietnamban. Ami a dolog csattanója, hogy Indiában, ahonnan az új variáns ered, már csökkenő fertőzöttségi számokat jelentenek. Mivel egy új vírus törzsről van szó, a tudósok még nincsenek teljesen tisztában a tulajdonságaival. Lehet, hogy fertőzőbb, de nem okoz olyan súlyos szimptómákat mint az angol variáns, és ami a legfontosabb, hogy kevésbé halálos. Ez lenne a legoptimistább kimenet. Még azt is vizsgálják, hogy az eddig kifejlesztett oltóanyagok mennyire hatásosak az új variáns ellen. Egy-két hónapon belül ezekre valószínű meglesznek a válaszok, és akkor azok tudatában lehet tovább kezelni a gazdaságok nyitását.

Júniusban folytatódott a tőzsdék emelkedése, de mint már korábban írtuk, a volatilitás is egyre magasabb. Az elmúlt hónapban az SP 500-as index 3 nap alatt több mint 2%-ot esett, míg a Russel 2000-es index több mint 5%-ot. Bár mind a két index ledolgozta az esést, az SP 500-as a hónap végére új csúcsra is tudott menni, azt lehet érzékelni, hogy a befektetők bizalma nem teljes a piacok iránt. Az amerikai júniusi kamatdöntés után ez érthető is. Egészen eddig az amerikai jegybank azt kommunikálta, hogy szerintük az infláció átmeneti, és ők változatlanul tartják magukat ahhoz a tervhez, hogy legkorábban 2024-25-ben fognak kamatot emelni. Ez gyökeresen megváltozott júniusban, mikor Jay Powell jegybank elnök kijelentette, hogy már ők is úgy látják, hogy az infláció nem átmeneti, de nem gondolják, hogy nagyon tartós lenne. Ennek hatására, a 2 és 5 éves kötvényhozamok el kezdtek emelkedni, míg a hosszútávú hozamok stagnáltak vagy lejjebb mentek. A részvény piacok egy pár napig nem tudták hogyan interpretálják a Fed elnök kijelentéseit, de a végén az lett a konszenzus, hogy lehet, hogy az infláció magasabb lesz, lehet, hogy az elkövetkező gazdasági környezet nem lesz annyira kedvező a részvényeknek mint eddig volt, de az nem fog változni, hogy a Fed mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a részvény piacok jelentősen ne essenek. Ahogy a makró gazdasági környezet változik, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a jegybank úgy formálja a döntéseit, hogy a részvény piacok érdekeit is szem előtt tartja.

Európában országonként változó a helyzet. Bár Anglia az egyik legjobban beoltott nemzet, mégis ők azok, akik az elmúlt hónapban meghosszabbították a szigorításokat, mert a delta variáns náluk terjed a legjobban. A többi ország próbál nyitni, a kérdés az, hogy mennyire fog elterjedni az új vírus törzs, és milyen mértékben fog megnőni a halálozási ráta. Az elkövetkező hónapokban kiderül, hogy mik a karakterisztikái az új vírus törzsnek. Az európai makró adatok is folyamatosan javuló tendenciát mutatnak, és ezért a politikusok egy nehéz választás előtt fognak állni. Ha az új vírus törzs, nagyon el kezd terjedni, akkor újra szigorításokat rendelnek el, vagy a gazdaság érdekében megmaradnak a lazítások. Ez nem lesz könnyű választás, hiszen a lakosság már több mint egy éve kisebb-nagyobb restrikciókkal él, és most, hogy itt a nyár, a szabadságok és az utazások ideje, nem lesz könnyű elfogadtatni az állampolgárokkal, hogy továbbra is a szigorítások érvényben maradjanak.

A kínai gazdaság újból csökkenést mutat ez elmúlt hónapok emelkedése után. A hivatalos kínai feldolgozóipari PMI értéke 51 lett májusban, amely minimális csökkenés az áprilisi adathoz képest és nyomott növekedést jelent. A kínai vállalatokat is sújtja az inputárak emelkedése, miközben a nagy meleg és a kereslet bővülése a déli ipari központokban már az áramfogyasztás korlátozásához vezetett. A kínai Caixin szolgáltató szektor PMI értéke az áprilisi 56,3-ról 55,1-re esett le, amely ugyanakkor még mindig növekedést jelent. Probléma a cégek számára, hogy az inputárak jobban emelkedtek az output áraknál, így romlik a nyereségesség, bár alacsonyabb a fogyasztók által érzékelt infláció. A kínai termelői árak 12 éve nem látott mértékben, 9 százalékkal nőttek, elsődlegesen a magas nyersanyagáraknak és az alacsony év/év bázisnak köszönhetően. A kínai vezetés jelezte is, hogy készek lépéseket tenni a termelői árak kordában tartása érdekében. A fogyasztói árindex 1,3 százalékos növekedést tükröztek, amely nyolc hónapja nem látott magas érték, habár így is elmarad a várt 1,6 százaléktól.

Magyarország továbbra halad azon az úton amit május közepén elkezdett. A gazdaság egyre jobban nyit, egyre kevesebb korlátozást kell a lakosoknak elviselniük. A probléma az infláció vártnál nagyobb emelkedése. Már a múlt hónapban is jelezte az MNB, hogy ha magasabb és tartós inflációt látnak, akkor arra ellenlépéseket fognak tenni. Júniusban beváltották az ígéretüket, mert az alapkamatot 60 bp-ről 90 bp-re emelte, és ez egyhetes depo kamatot pedig 75 bp-ről 90 bp-re emelte. A forint ennek hatására vissza erősödött a 350-es szintre az euróval szemben.

A modell portfóliónkon júniusban nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.