Amundi: odacsapnak a kötvényeknek a javuló gazdasági számok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Makrogazdasági szempontból továbbra is kifejezetten optimista várakozások jellemzik az előttünk álló időszakot. A járvány néhány ország kivételével lecsengőben van, a lakosság oltottsága folyamatosan emelkedik. A pandémia miatti korlátozások folyamatosan enyhülnek, a tavasz elején még nagyon kedvezőtlen helyzetben lévő Európában is megindult az újranyitás. Az év második felétől világszerte – így a korábban visszafogottabb teljesítményt mutató régiókban is - határozottabb fellendülésre számítunk, ugyanakkor a delta variáns vártnál gyorsabb terjedése lassíthatja egyes országok egyes szektoraiban a kilábalást. A gazdasági újranyitás miatt amúgy is bekövetkező felpattanást a világ túlnyomó részén továbbra is laza fiskális és monetáris politika is támogatja.

A gazdasági környezet várható javulása a fejlett kötvénypiacok szempontjából kifejezetten kedvezőtlen fejlemény, hiszen a gazdaság élénkülése és a kockázatvállalási kedv erősödése magasabb hozamszinteket hozhat. Kötvénypiaci szempontból az inflációs várakozások határozott emelkedése az egyik legkomolyabb kockázati tényező. A kötvénypiaci hozamszintek megugrását ugyanakkor a jegybankok visszafogottsága továbbra is féken tudja tartani. Még az inflációs szempontból kifejezetten „veszélyeztetett” USA-ban is az tapasztaljuk, hogy a Fed továbbra is kivár, hiszen egyelőre nem világos, hogy az infláció megugrása csak átmeneti jelenség, vagy tartós fordulat zajlik a szemünk előtt. Az EKB-nál még nagyobb a nyugalom, hiszen az öreg kontinensen az inflációs nyomás is szerényebb. A kötvénypiaci befektetők tehát továbbra is bizakodhatnak a jegybankokban, hogy a kötvényvásárlási programok folytatásával féken tudják tartani a kötvénypiaci hozamelvárások emelkedését.

A tavasz végén/nyár elején közzétett kissé meglepetésszerű inflációs adatok nem okoztak lejtmenetet a részvénypiacokon, mert azokat nem követte a kötvénypiaci hozamok drasztikus emelkedése a fejlett piacokon. Amíg ez így marad, addig a fejlett piaci hosszú lejáratú államkötvények várható reálhozama a negatív tartományban maradhat, ami a részvénypiac relatív vonzerejét fenntarthatja a kötvényekhez képest. A kötvénypiaci árazások hirtelen leeresztése azonban a részvénypiacon is átmeneti turbulenciát okozhatna, ez azonban nem alapforgatókönyvünk. Ennek oka egyrészt, hogy kamatemelésre nem számítunk a fejlett világban rövidtávon (erre utal az is, hogy a Fed már az átlagos inflációt célozza meg), másrészt a jegybankok továbbra is enyhén fékezhetik a hosszú hozamok emelkedését. A részvénypiac esetleges alulteljesítéséhez tehát az kellene, hogy a fejlett piaci államkötvények jelentős pozitív reálhozamot kínáljanak, ami nem alapforgatókönyvünk rövid/középtávon.

A részvénykitettséget emiatt továbbra is magasan, 65%-on tartjuk. A fejlődő részvénypiacok súlyán 5%-ponttal csökkentettük a pandémiából való lassabb kilábalás, valamint az erősödő dollár miatt. A régiós részvények 30%-os arányán nem változtattunk, ezen felül a magyar részvények továbbra is 15%-át teszik ki a portfóliónak.

Az alternatív eszközosztályban növeltük az ingatlankitettséget 5%-ról 20%-ra részint a fejlődő részvények, részint pedig a nemzetközi és hazai kötvények terhére. A továbbra is negatív reálkamat-környezet fennmaradásában hiszünk, ami a részvények mellett az ilyen típusú reáleszközöket is helyzeti előnybe hozhatja. A készpénz állományunkat továbbra is marginális 10%-on tartjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.