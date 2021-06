Equilor: most indul be igazán a volatilitás

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A technológiai szektorba ismét visszatért a befektetők bizalma az amerikai hozamok stabilizálódását látva. A Nasdaq a májusi korrekcióját követően új mindenkori csúcsra futott. Az S&P 500 indexben is nagy súllyal bíró technológiai vállalatok pedig segítették megőrizni az indexnek az idei hagyományát, így ismét új csúcsot tudott ütni. Az optimizmus kontinensünkön is megmaradt, a főbb európai indexek is rekordokba futottak. A Russel 2000 és a Dow Jones egyike sem tudott új csúcsra futni, igaz mindkettő azok közelében tartózkodik. Összességében erős félévet zártak a részvénypiacok, a legtöbb index kétszámjegyű emelkedést tudhat maga mögött, ami egy teljes évre is kiemelkedő teljesítmény.

A vírushelyzetet tekintve továbbra sem lehetünk nyugodtak Az Indiával szomszédos Bangladesben és más távol-keleti országokban is jelentős esetszám emelkedés figyelhető meg, Dél-Amerikában szintén nem tudott javulni a helyzet. Az előző ajánlónkban is említett delta variáns átvette a dominanciát és az esetek több, mint 95%-át adja Angliában. Egyelőre a piac úgy tűnik nem foglalkozik ezzel, hiába a jelentős emelkedés (a májusi 2000-es napi esetszám 15 000 körüli értékre emelkedett) az elmúlt hetekben. Június utolsó hetében megjelent Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca tanulmánya alapján az oltásuk jelentősebb több antitest termelést eredményezett, ha a várakozási periódus 45 hét a jelenlegi (4-12 hét közötti) ajánlás helyett. A jó hír mellett sajnos azt is megfigyelték, hogy az említett mutáció ellen az egy dózis szignifikánsan kevésbé hatásos. Így kérdéses, hogy a két adag közötti várakozási periódus növelése mennyire lesz kifizetődő egy ilyen gyors felfutás mellett, mint ami most látható. Mindezen kockázatok az egyik legjobban átoltott országban vannak jelen. Az európai régióban Portugália kivételével egyelőre pozitív a helyzet. Várakozásunk szerint azonban a delta variáns visszaszorításában nem fog segíteni a turistaszezon, figyelembe véve a szigetországhoz képesti lemaradást az átoltottsági szintekben. A veszélyeztetett lakosság a legtöbb fejlett országban közel teljes arányban be lett oltva, emiatt a korábbi hullámoknál arányaiban kevesebb súlyos kimenetelre számíthatunk. Mindezek ellenére nem kizárhatók az újabb korlátozások, például Hong Kong már be is jelentette, hogy júliustól ismét felfüggeszti az Angliából induló repülőjáratokat.

A kötvénypiacokon egyelőre nem történt érdemi változás. Az amerikai hozamok enyhe csökkenést is hoztak még, melyben közrejátszhatott az extrém pozícionáltság az ellenkező irányba. A régiós kötvénypiacokat is inkább a vevők dominálták hónapban az elmúlt félév emelkedését követően. Az EU tagállamok jegybankjai közül szembe a Fed és az EKB kivárásával elsőként a hazai és a cseh jegybank lépett a szigorítás irányába. Az MNB 30, a csehek pedig 25 bázisponttal 0,9%, illetve 0,5%-ra vitték fel a kamatot. Mindkét országban az inflációs folyamatokkal indokolták a proaktív lépést, melyre már készítették fel a piaci szereplőket, így nem volt egyik sem meglepetésszerű, ahogy erre az előző ajánlónkban is utaltunk. A további emelési pálya a beérkező adatok függvénye lesz. A lengyel jegybank egyelőre kihátrált az emelések elől megvárva a nyári folyamatok kimenetelét. Továbbra is felfelé látjuk az inflációs kockázatokat, ám ezeket az új variáns átírhatja, a nemzetközi kötvénysúlyok arányain így kis mértékben csökkentünk.

A fejlett piaci rekordok mellé a BUX is új csúcsot állított be, azonban az 50 000-es szint közelsége egyelőre megállította. Az előző havi csökkentés utólag korainak bizonyult, de továbbra is a profit realizálása mellett vagyunk ilyen a tapasztalható optimizmus mellett. A régiónkban a ciklikus papírok felzárkózása láthatóan még kitart, a román részvénypiac is erősen teljesített. A fejlődő piacokat általánosan a dollárerő megfogta, enyhe csökkenést tudtak felmutatni júniusban. A járványgörbe a szomszédos országoknál is lecsengést ábrázol. Az emelkedéseket kihasználva ismét csökkentünk a portfólió részvényarányán, miképpen várakozásaink szerint lesz még kedvező szinteken beszállásra lehetőség.

A dollárindex csökkenése megállt és ismét erőre kapott. Ez a nyersanyagok teljesítményét is befolyásolta és több agrárterméknél is csökkenés zajlott le júniusban. A nyersanyagok közül egyedül az olaj tudott töretlenül emelkedni, 10% körüli emelkedésével 73 dollár fölött tartózkodott a cikk írásakor. Az arany az év eleji 1900-as szintekre való visszakapaszkodása után ismét délnek vette az irányt, ezzel negatív hozamot produkálva 2021 első félévében. Az idei év egyik sztárja a réz egy kisebb korrekción esett át, de még így is 20% körüli emelkedéssel zárhatja a félévet. Az előző ajánlónkban a profitrealizálás összességében jónak bizonyult. A korrekciókat kihasználva enyhén növelünk a nemesfémek súlyain. A többi alternatív befektetéseken arányain nem változtatunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.